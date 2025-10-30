18 歲中國女生英國街頭遇襲 疑涉種族仇恨警發照通緝

疑犯年約二十多歲，案發時染有藍色頭髮。 （Avon and Somerset 警察局）

一名中國籍女學生於今年 9 月 27 日在英國布里斯托街頭遇襲，面部受傷須送院救治。警方調查後發現疑兇應為一名二十多歲的白人女子，昨日(29 日)公開發佈三張 CCTV 攝錄到她的照片，呼籲公眾人士提供情報，將疑兇緝拿歸案。警方形容案件駭人聽聞，對事主及其家人造成焦慮及困擾，警方已展開全面調查。

「不會容忍仇恨罪行」

Avon and Somerset 警局發佈三張襲擊中國女生疑兇的照片，指稱案件屬種族仇恨襲擊。案發於布里斯托中部，9 月 27 日介乎 7 時 40 分至 8 時，十八歲中國籍女學生在 Rupert Street 獨自步行時遇襲，臉部受傷，被送往醫院醫治，現已出院，在家休養。

警方事後展開調查，蒐集了 CCTV 片段、進行科學分析及訪問目擊者。警方亦接觸了事主的同學和學校職員，經過約一個月調查後，終於在昨日發佈通緝照片。疑兇是一名白人女子，估計年齡二十多歲，案發時染有藍色頭髮，上身穿著深色外套及藍色衞衣，下身穿著黑褲及白色 Crocs 鞋。

刑事偵緝警員 Georgia Pearce 指出，本案駭人聽聞，導致事主及其家人焦慮及困懮。布里斯托是個安全生活、工作和學習的地方，警方不會容忍仇恨罪行，因此呼籲公眾舉報可疑人士。