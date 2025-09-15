18 歲中國男子日本撞死人受審 開車前飲三杯燒酎 「高速可以更專心」

圖中左邊私家車從橫巷高速駛出，撞向正在大路駛過的另一輛私家車。 （ANN 報道畫面）

一年前發生在埼玉縣川口市的奪命車禍，肇事 18 歲中國司機近日受審。案情披露，涉事私家車事發時以時速 125 公里逆線在橫巷駛出大路，撞及一輛駛經的私家車，導致 51 歲男司機死亡。被告開車前曾在卡拉 OK 喝了三杯加冰的燒酎，開快車的原因是想盡快通過單行車道，而且可以專心開車。

在限速 30 公里路段開 125 公里

事發於 去年 9 月 29 日 凌晨時分，據《朝日電視台》報道，18 歲無業中國男子在埼玉縣川口市以時速 125 公里在一條橫巷的單行道上逆線行駛出大路，而該段道路限速為 30 公里。另一輛涉事私家車則由一名 51 歲的男子沿大路行駛。當 51 歲私家車駛經橫巷路口時，被 18 歲中國男子的私家車猛撞，51 歲男子的車被撞至打轉，司機不治。18 歲中國男子即場被捕，初時被控疏忽駕駛引致他人死亡，後來改控危險加駛引致他人死亡。

案件在本月開審，被告能以流利日語答辯。據指他在中國出生，幼時與祖母同住，至八歲才移居日本，與母親團聚。庭上披露，被告承認酒後駕駛，開車前曾在卡拉 OK 喝了三杯加冰的燒酎，事發時正載着兩名乘客，二人車禍後離開現場，其中一名 16 歲中國男子後來在家人陪同下自首。

被問到為何開快車時，被告解釋，當時想盡快通過單行道，加上有些煩惱，覺得開快車可以較專心駕駛，又說自己駕駛技術很好，相信不會出事。控方質疑，以 125 公里時速行駛，加上體內有酒精，事故是不可避免。被告辯稱，雖然他事發前三個月才考獲駕駛執照，但其朋友都很羨慕他能開快車，而且逆線駛入單行道時，如果倒車離開，會被車上的朋友嘲笑，因此想踩盡油門盡快離開單行道。

「為甚麼死的不是我？」

車禍中死者的妻子向法庭提交了聲明，表示其丈夫是個謹慎的司機，在事故中沒有犯錯。丈夫出事之前，二人曾計劃一起環遊世界。她希望被告受到懲罰，而被告在聽畢聲明後低著頭表示後悔，向家屬道歉，還說在拘留期間一直在自我反省，「為甚麼死的不是我？」他承認自己的行為完全不合理，這輩子都不會忘記自己奪走生命的罪行。

控方要求法庭判處被告九年監禁，辯方律師指出，事件的起因是出於被告的不成熟，法庭應該從根本上糾正，判處他進入少年拘留中心，讓他獲得改過自新的機會。法庭將於本周五（19 日）宣讀判決。