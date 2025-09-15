同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
18 歲中國男子日本撞死人受審 開車前飲三杯燒酎 「高速可以更專心」
一年前發生在埼玉縣川口市的奪命車禍，肇事 18 歲中國司機近日受審。案情披露，涉事私家車事發時以時速 125 公里逆線在橫巷駛出大路，撞及一輛駛經的私家車，導致 51 歲男司機死亡。被告開車前曾在卡拉 OK 喝了三杯加冰的燒酎，開快車的原因是想盡快通過單行車道，而且可以專心開車。
在限速 30 公里路段開 125 公里
事發於凌晨時分，據《朝日電視台》報道，18 歲無業中國男子在埼玉縣川口市以時速 125 公里在一條橫巷的單行道上逆線行駛出大路，而該段道路限速為 30 公里。另一輛涉事私家車則由一名 51 歲的男子沿大路行駛。當 51 歲私家車駛經橫巷路口時，被 18 歲中國男子的私家車猛撞，51 歲男子的車被撞至打轉，司機不治。18 歲中國男子即場被捕，初時被控疏忽駕駛引致他人死亡，後來改控危險加駛引致他人死亡。
案件在本月開審，被告能以流利日語答辯。據指他在中國出生，幼時與祖母同住，至八歲才移居日本，與母親團聚。庭上披露，被告承認酒後駕駛，開車前曾在卡拉 OK 喝了三杯加冰的燒酎，事發時正載着兩名乘客，二人車禍後離開現場，其中一名 16 歲中國男子後來在家人陪同下自首。
被問到為何開快車時，被告解釋，當時想盡快通過單行道，加上有些煩惱，覺得開快車可以較專心駕駛，又說自己駕駛技術很好，相信不會出事。控方質疑，以 125 公里時速行駛，加上體內有酒精，事故是不可避免。被告辯稱，雖然他事發前三個月才考獲駕駛執照，但其朋友都很羨慕他能開快車，而且逆線駛入單行道時，如果倒車離開，會被車上的朋友嘲笑，因此想踩盡油門盡快離開單行道。
「為甚麼死的不是我？」
車禍中死者的妻子向法庭提交了聲明，表示其丈夫是個謹慎的司機，在事故中沒有犯錯。丈夫出事之前，二人曾計劃一起環遊世界。她希望被告受到懲罰，而被告在聽畢聲明後低著頭表示後悔，向家屬道歉，還說在拘留期間一直在自我反省，「為甚麼死的不是我？」他承認自己的行為完全不合理，這輩子都不會忘記自己奪走生命的罪行。
控方要求法庭判處被告九年監禁，辯方律師指出，事件的起因是出於被告的不成熟，法庭應該從根本上糾正，判處他進入少年拘留中心，讓他獲得改過自新的機會。法庭將於本周五（19 日）宣讀判決。
