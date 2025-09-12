182米外槍殺柯克，FBI公開嫌疑人相片，懸紅10萬美元追緝。(X)

美國總統特朗普盟友、31歲知名右翼活躍分子柯克(Charlie Kirk)周三(11日)在猶他州一間大學出席露天辯論活動時遇弒身亡，震驚政壇與社會。聯邦調查局(FBI)發放疑似槍手相片，並懸紅10萬美元，呼籲公眾提供資料。

槍擊事件發生於11日中午，當局相信槍手周三中午前進入猶他山谷大學，在一個屋頂開槍後再跳下，逃到街上，至今超過24小時仍未落網。調查單位表示，疑犯穿著黑色長袖上衣、帽子與墨鏡，外觀具有「大學生年齡」特徵，可能混入人群伺機犯案，為「明確針對性」攻擊。當局又在槍手逃走時經過的樹林，發現一支大火力步槍、鞋印、掌紋及前臂印。《美聯社》報道，調查人員於現場發現一支包裹毛巾的Mauser .30口徑手動步槍，槍內留有1粒未退膛的彈殼及3發子彈。這些子彈寫有文字，內容涉及跨性別和反法西斯主義，當局仍在調查開槍動機。

柯克獲追授勳章 特朗普表明將出席葬禮

柯克為特朗普親密盟友，對年輕保守選民影響深遠。特朗普與民主黨人士皆公開譴責本次攻擊事件，特朗普其後在白宮表示，調查工作取得重大進展，他知道兇手動機，但不願意透露。他說，他希望其他人不要以暴力回應柯克被殺事件，他亦不擔心自己的安全。特朗普又宣布將追授柯克「總統自由勳章」，以表彰其公共貢獻。柯克遺體由空軍二號由猶他州運返亞利桑那州，《Turning Point USA》總部所在地，特朗普已表示將親自出席葬禮。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/182米外槍殺柯克-fbi公開嫌疑人相片-懸紅10萬美元追緝/598445?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral