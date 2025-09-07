19歲大學生涉3電騙案 假扮ICAC收900萬騙款被捕

一名19歲報稱大學生內地男子在一大廈外鬼鬼祟祟保安報警，警方到場發現其身上偽造的廉政公署證件將他拘捕，進一步調查發現，他最少涉及3宗「假冒官員」電話騙案，涉款879萬元。

醒目保安見男子形跡可疑揭發事件

東區警區刑事調查隊第七隊高級督察梁涇文交代案情指，上周五(5日)接到一名住宅保安報案，指在住宅大廈外發現一名形跡可疑男子。警察機動部隊到場調查後，在該名男子身上搜出一張偽造的廉政公署職員證件，涉管有虛假文書被捕。

經進一步調查，警方發現被捕的19歲、報稱為大學生的男子，涉與3宗於4至8月期間發生的電話騙案有關。受害人年齡介乎25至82歲，騙徒假冒內地公安，透過電話聯絡受害人，聲稱其涉及刑事案件，並要求繳付保證金以證清白。

扮演「特務調查人員」角色

被捕人在騙局中扮演「特務調查人員」角色，身穿西裝，向受害人展示偽造的廉政公署證件及內地檢察院公函，以博取信任，令受害人誤信自己涉及洗黑錢等罪行，最終交出巨額金錢。

執法人員不會要求市民轉帳 交收現金或提供銀行密碼

警方提醒市民，執法人員絕不會要求市民轉帳、交收現金或提供銀行密碼。如接獲可疑來電，應立即致電防騙易熱線18222或使用「防騙視伏」App查詢；並重申以欺騙手段取得財產罪及串謀詐騙均屬嚴重罪行，最高可判監10至14年，呼籲市民提高警覺，切勿以身試法。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/19歲內地漢涉3電騙案-假扮icac收近900萬騙款被捕/596688?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral