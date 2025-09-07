19歲內地男大學生冒充廉署職員電騙超過870萬元被捕

【Now新聞台】一名19歲內地男大學生涉冒充廉署職員進行電騙，涉款超過870萬元。

搜獲的證物包括偽造廉署證件及內地執法部門文件，以及兩部手提電話。

警方周五接獲一名保安報案，指在大廈外發現一名形跡可疑的內地男子，警員到場後發現他身上有一張偽造廉署工作人員證件，以管有虛假文書罪拘捕他。

經調查後發現，他涉嫌與三宗在今年四至八月期間發生的假冒官員電話騙案有關，他會假扮「特務調查人員」及廉署職員，分別騙取三名受害人共879萬元。疑犯是19歲內地男子，報稱大學生，現正被扣查。

