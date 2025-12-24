19歲大專生自稱內地「特務」 警拘20人涉詐騙 5人疑受騙涉款150萬元｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方過去兩日展開打擊詐騙行動，共拘捕 20人，其中一名19歲報稱為大專生男子涉多宗假冒官員騙案，自稱「特務調查員」以涉及內地經濟犯罪活動為由，騙走 5 名事主約150萬元。

警拘20人年齡最小 11歲

西區警區刑事部總督察張蔚珊表示，警方過去兩日共拘捕16男4女，包括4名非華裔人士，年齡介乎11歲至84歲，分別涉嫌洗黑錢、欺詐、浪費警力及打架等，共涉及約200萬贓款。

其中警方昨（23 日）在慈雲山拘捕一名19歲疑犯，涉及多宗假冒官員騙案。警方於6月至12月，分別接獲5名事主報案，指收到自稱內地「特務調查員」的騙徒來電，指控受害人涉及內地經濟犯罪活動，受害人跟隨指示，在指定地點交出資金，共約150萬元。5名受害人年齡19至71歲，其中單一損失最高為21.9萬元。

假「特務」出示聲稱「保密令」

據警方調查，該疑犯會親自與事主會面，自稱特務，以一串數字暗號與事主相認，亦會出示聲稱由內地公安發出、印有事主名稱的「保密令」。該被捕本地男子現年19歲，報稱為大專生，警方在他的寓所檢獲「保密令」、電話等犯案工具，他亦涉及沙田及西貢等區同類案件，正被扣留調查。

警方強調，內地或者海外執法機構，絕對不會在香港境內執法，亦不會要求市民提交任何保證金。警方調查期間亦發現部分詐騙集團以搵快錢或高薪作招徠，招攬年青人作「傀儡」協助派送「保密協議」，收取「保證金」等等，警方提醒市民勿以身試法。