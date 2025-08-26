19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」 被控煽動 還押至10.31再訊

19 歲女子被指於今年 3 月至 5 月期間拍攝宣傳短片等，被控一項煽動罪，指她煽惑和鼓勵香港居民參與投票以成立「香港議會」。案件周二（26 日）在西九龍裁判法院首度提堂。



被告穿黑色短袖上衣，家人到庭旁聽。控方指辯方需要閱讀案件文件、索取法律意見，再決定答辯意向，同意押後案件。



被告有保釋申請。《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德聽罷控辯陳詞後，拒絕保釋申請，並押後至 10 月 31 再訊，被告須還押。官亦要求辯方在 10 月 24 日，提前向法院表達答辯意向。

被告母親及姊姊旁聽

控方由律政司高級檢控官李庭偉代表；辯方由大律師 Edward L. McGuinniety 代表。被告穿黑色短袖上衣應訊，其母及姊姊到庭旁聽。聆訊以英語進行，被告由廣東話翻譯員協助。

法庭職員讀出控罪，女子聽完表示「明白」。官最後拒絕被告的保釋申請，她須還押至 10 月 31 日到訊。官則要求辯方在 10 月 24 日，提前向法院表達答辯意向。

控罪：煽惑和鼓勵香港居民

參與投票成立「香港議會」

被告藍菲（19 歲，無業），被控一項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。控罪書顯示，案件由國家安全處處理。

控罪指，被告於 2025 年 3 月某日至 5 月 30 日期間（包括某尾兩日）在香港或其他地方，出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，即煽惑和鼓勵香港居民參與投票以成立一個名為「香港議會」的組織，具意圖：

（a） 引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；

（b） 引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；

（c）煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；

（d）煽惑他人在特區作出暴力作為；及/或

（e）煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

國安處懸紅通緝 19 人

涉籌組及參選「香港議會」

警方國安處早前公布懸紅通緝 19 名境外人士，他們分別被指籌組名為「香港議會」的組織及參選「香港議會」，涉違反《國安法》下的「顛覆國家政權罪」。除了早前已因涉嫌干犯危害國家安全罪行，被懸紅 100 萬元通緝的袁弓夷、何良懋、霍嘉誌、蔡明達，其餘 15 人被懸紅 20 萬元通緝，包括人民力量前副主席錢寶芬。

被懸紅通緝 19 人，其中時事評論員袁弓夷、《亞洲週刊》創刊編輯何良懋、「升旗易得道」頻道主持霍嘉誌和蔡明達、陳麗珍、悉尼科技大學中國研究中心副教授馮崇義、「美國之音」普通話組前主任龔小夏、國際人權協會理事吳文昕、理工大學建築及房地產學系前助理教授曾偉藩共 9 人，涉於 2022 年 7 月 27 日至 2025 年 6 月 30 日，參與「香港議會選舉籌備委員會」，籌備「香港議會」的選舉。

另 10 人是「香港議會」的參選及當選人，包括人民力量前副主席錢寶芬、夏海俊、何永友、「香港民族黨」黨員黃修和、張信燕、「香港民主建國聯盟」黨魁姜嘉偉及 3 名黨員林千淦、吳文君、黃振華、前黨員侯中宇。他們被指於相同案發時段，參選「香港議會」，並於當選後宣誓就任「香港議會」議員。

案件編號：WKCC3742/2025