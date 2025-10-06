中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
193向Lolly Talk送月餅被打回頭現「羅生門」 出PO質疑：呢個世界真係有咁多黐線嘅人
成軍3年嘅女團Lolly Talk近日驚傳財困，有報道指投資者決定唔再投資，再加上團隊支出大，導致入不敷支，成員們已經半年冇糧出，兼被通知倒欠公司20萬元。喺傳聞傳出後，Lolly Talk喺社交網站出PO向粉絲派定心丸，話：「Lolly Talk 仍然同三年前一樣，8個人繼續一齊行得幾遠得幾遠」及預告10月尾有團體活動。同一時間，ERROR成員193（郭嘉駿）出PO暗指向Lolly Talk送出自家品牌月餅，不過就被打回頭，兼被對方經理人屈因女團有負面新聞，所以縮沙唔送。
喺噚日（5日），193喺Threads出PO：「話說我牌子今年出咗幾款奶黃月餅同埋榴槤冰皮月餅，有一部分嘅月餅係用作pr gift送禮，而其中幾盒月餅我哋寄咗去最近有新聞嘅女團公司地址，我亦通知咗女團成員即將會寄出，但因為送咗兩次貨都冇人收件，咁速遞公司一貫嘅做法就係退返啲貨畀我哋。但我收到嘅消息係，佢哋一位女性經理人同佢旗下嘅成員講，話打咗電話去問，確認咗我哋係因為佢哋嘅負面新聞而收返啲月餅，咁究竟佢係打俾邊個問你？佢冇問過我，亦都冇問過我同事，唔通係速遞員答佢？？？咁我係唔係應該投訴間速遞公司？我依家真係摸不著頭腦，呢個世界真係有咁多黐線嘅人，定係有人習慣性講大話，抑或係呢個世界真係好多誤會呢？想大家幫我研究吓，究竟係嗰個女經理人講大話，定係速遞員講大話？」193仲開一個投票活動，俾網民揀選女經理人、速遞員定係193講大話，不過呢個PO已經刪除。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
網民聲稱評張蔓姿走音後即被封鎖：乜而家啲明星唔接受人批評
近來不少網民都會將自己的個人意見，在threads大膽表達，今日就有一則貼文，直指女歌手張蔓姿走音，事後更被對方封鎖，批評對方不接受意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查
蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。鉅亨網 ・ 2 小時前
特朗普精神狀況受質疑 被指言行怪異 接連講錯國家名、轉發 AI 造假影片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日一連串異常言行引起國內外關注，無論在社交平台還是公開場合，均出現令人費解的情況。他不僅在 Truth Social 上多次轉發 AI 造假影片，內容涉及虛構政策及具爭議的種族描繪，更在多場發言中言語混亂，甚至錯認國家。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
以巴戰爭︱「環保少女」通貝里疑遭以軍毆打 強迫親吻以色列國旗 以方否認所有指控︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）在參與運送援助物資前往加沙的船隊後，被以色列軍方拘留。她向瑞典官員表示，在被扣期間遭受惡劣對待，包括囚室滋生床蝨、缺乏食物和飲用水，並被指遭士兵拖行、毆打及強迫親吻以色列國旗。以色列方面則否認所有相關指控。Yahoo新聞 ・ 1 天前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
隊友忘形慶祝 球迷擔心彭馬再傷
【Now Sports】車路士上周六英格蘭超級聯賽，主場擊敗利物浦，令到紅軍遭逢近期的3連敗，而車仔球員賽後當然開心慶祝，只不過傷兵之一的高爾彭馬，在隊友同他祝捷時，令球迷擔心其傷勢加劇。高爾彭馬（Cole Palmer）因為腹股溝傷，未有在對利物浦一役上陣，一身寒雨衣在場邊替隊友打氣，而他賽後也有走入球場，同一眾友祝捷。不過，網民翻看電視直播影片時，見到彭馬的隊友哈度在完場後跳向該中場球員身上，即時令到彭馬傷患處不舒服。有球迷就留言，指哈度今次一跳，擔心加劇彭馬的腹股溝傷勢，令英格蘭國腳要唞更長時間，才可以康復。馬利斯卡早前表示，23歲的彭馬有機會於今個國際賽期後復出，英格蘭國腳也希望盡快參予比賽，以爭取備戰世界盃年有好的發揮，增加入選機會。now.com 體育 ・ 5 小時前
新濠影滙開私家醫院創先河 醫旅結合餐飲娛樂一條龍
澳門近年積極推動非博彩業發展，希望吸引更多元化的旅客。新濠國際（0200.HK）主席何猷龍旗下家族辦公室黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉透露，將在新濠影滙（Studio City）綜合度假村開設醫院，這會是澳門第四家私家醫院，並於今日開業。他稱，在綜合度假村開醫院屬全球首創，透過引入體檢和醫美等服務，並與新濠影滙的商場、餐飲和娛樂互相配合，期望可推動澳門的醫療旅遊發展。信報財經新聞 ・ 19 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜193大爆曾被迫「胸襲」化妝師
節目於首播，以男性遭受性騷擾為主題。三位主持分享不同被性騷擾經歷，193大爆曾經被同事撫摸胸部Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
美國「污糟蔬果」最新名單 黑莓及薯仔殘留農藥 菠蘿最乾淨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國環保工作組公布最新「污糟十二種蔬果」名單，顯示超過 90% 的樣本檢測出潛在有害農藥殘留，其中黑莓及薯仔首次上榜，菠菜則蟬聯榜首。報告同時列出「十五種乾淨蔬果」，由菠蘿奪得榜首，反映不同蔬果在農藥殘留方面存在明顯差異。專家提醒，雖然蔬果是健康飲食的重要基礎，但消費者可因應食用頻率考慮選擇有機產品，以減少農藥攝入風險。Yahoo 健康 ・ 5 小時前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至09/10）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有神戶物產讚岐烏冬/烏冬細切1000克，以及李錦記沙爹火鍋湯醬包256克/秘製麻辣雞煲醬都是平均$25/包、屈臣氏蘇打水平均$9.95/排！YAHOO著數 ・ 1 天前
大埔寶鄉里嚴重車禍 貨車私家車相撞釀一死三傷 途人被夾燈柱｜Yahoo
大埔發生一宗奪命車禍，今日（6日）下午 3 時許，一輛客貨車與私家車於寶鄉里對開相撞，導致一死三傷。網上圖片顯示，客貨車剷上行人路，行人路上有人被蓋上白布。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
紅磡海心公園兩男遭割頸命危 警紅磡拘31歲露宿者疑犯
土瓜灣海心公園周六中午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。 【10月5日更新】警方下午在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁，拘捕一名31歲韓姓涉案男露宿者，涉嫌傷人，他現正am730 ・ 1 天前
NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店開幕！搶購Karina同款波鞋、全港最齊全NIKE Running鞋款列陣
各位「跑友」留意，NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店正式登場！體驗店以跑步為主題，佔地萬平方呎的店，擁有全港最齊全NIKE Running系列，還有品牌話題聯名LEGO系列上架，當然想購入新任NIKE代言人「卡寶」Karina同款NIKE單品都可以在新店入貨，又多個藉口去購物！Yahoo Style HK ・ 14 小時前