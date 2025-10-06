193向Lolly Talk送月餅被打回頭現「羅生門」 出PO質疑：呢個世界真係有咁多黐線嘅人

193 & Lolly Talk

成軍3年嘅女團Lolly Talk近日驚傳財困，有報道指投資者決定唔再投資，再加上團隊支出大，導致入不敷支，成員們已經半年冇糧出，兼被通知倒欠公司20萬元。喺傳聞傳出後，Lolly Talk喺社交網站出PO向粉絲派定心丸，話：「Lolly Talk 仍然同三年前一樣，8個人繼續一齊行得幾遠得幾遠」及預告10月尾有團體活動。同一時間，ERROR成員193（郭嘉駿）出PO暗指向Lolly Talk送出自家品牌月餅，不過就被打回頭，兼被對方經理人屈因女團有負面新聞，所以縮沙唔送。

喺噚日（5日），193喺Threads出PO：「話說我牌子今年出咗幾款奶黃月餅同埋榴槤冰皮月餅，有一部分嘅月餅係用作pr gift送禮，而其中幾盒月餅我哋寄咗去最近有新聞嘅女團公司地址，我亦通知咗女團成員即將會寄出，但因為送咗兩次貨都冇人收件，咁速遞公司一貫嘅做法就係退返啲貨畀我哋。但我收到嘅消息係，佢哋一位女性經理人同佢旗下嘅成員講，話打咗電話去問，確認咗我哋係因為佢哋嘅負面新聞而收返啲月餅，咁究竟佢係打俾邊個問你？佢冇問過我，亦都冇問過我同事，唔通係速遞員答佢？？？咁我係唔係應該投訴間速遞公司？我依家真係摸不著頭腦，呢個世界真係有咁多黐線嘅人，定係有人習慣性講大話，抑或係呢個世界真係好多誤會呢？想大家幫我研究吓，究竟係嗰個女經理人講大話，定係速遞員講大話？」193仲開一個投票活動，俾網民揀選女經理人、速遞員定係193講大話，不過呢個PO已經刪除。

郭嘉駿 193 IG

郭嘉駿 193 IG

郭嘉駿 193 IG

Lolly Talk IG

Lolly Talk IG

Lolly Talk IG

LILABOC IG

LILABOC IG

