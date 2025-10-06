焦點

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

Yahoo 娛樂圈

193向Lolly Talk送月餅被打回頭現「羅生門」 出PO質疑：呢個世界真係有咁多黐線嘅人

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
193 &amp; Lolly Talk
193 & Lolly Talk

成軍3年嘅女團Lolly Talk近日驚傳財困，有報道指投資者決定唔再投資，再加上團隊支出大，導致入不敷支，成員們已經半年冇糧出，兼被通知倒欠公司20萬元。喺傳聞傳出後，Lolly Talk喺社交網站出PO向粉絲派定心丸，話：「Lolly Talk 仍然同三年前一樣，8個人繼續一齊行得幾遠得幾遠」及預告10月尾有團體活動。同一時間，ERROR成員193（郭嘉駿）出PO暗指向Lolly Talk送出自家品牌月餅，不過就被打回頭，兼被對方經理人屈因女團有負面新聞，所以縮沙唔送。

廣告

喺噚日（5日），193喺Threads出PO：「話說我牌子今年出咗幾款奶黃月餅同埋榴槤冰皮月餅，有一部分嘅月餅係用作pr gift送禮，而其中幾盒月餅我哋寄咗去最近有新聞嘅女團公司地址，我亦通知咗女團成員即將會寄出，但因為送咗兩次貨都冇人收件，咁速遞公司一貫嘅做法就係退返啲貨畀我哋。但我收到嘅消息係，佢哋一位女性經理人同佢旗下嘅成員講，話打咗電話去問，確認咗我哋係因為佢哋嘅負面新聞而收返啲月餅，咁究竟佢係打俾邊個問你？佢冇問過我，亦都冇問過我同事，唔通係速遞員答佢？？？咁我係唔係應該投訴間速遞公司？我依家真係摸不著頭腦，呢個世界真係有咁多黐線嘅人，定係有人習慣性講大話，抑或係呢個世界真係好多誤會呢？想大家幫我研究吓，究竟係嗰個女經理人講大話，定係速遞員講大話？」193仲開一個投票活動，俾網民揀選女經理人、速遞員定係193講大話，不過呢個PO已經刪除。

郭嘉駿 193 IG
郭嘉駿 193 IG
郭嘉駿 193 IG
郭嘉駿 193 IG
郭嘉駿 193 IG
郭嘉駿 193 IG
Lolly Talk IG
Lolly Talk IG
Lolly Talk IG
Lolly Talk IG
Lolly Talk IG
Lolly Talk IG
LILABOC IG
LILABOC IG
LILABOC IG
LILABOC IG

AMa

