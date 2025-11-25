193被爆暗撻同門Candy 10個月 搬沙田玩半同居

【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所繼續玩。

據知情人士指，193常當Candy的「柴可夫」，對女友管接送，更會準備愛心早餐，冧爆Candy。他近日更搬往沙田，與Candy近水樓台，有指他們已發展至半同居關係。其實兩人的社交網上亦早已洩「蜜」，例如曾一同欣賞舞台劇，Candy也曾佩戴193自家品牌的頸鏈自拍，低調放閃。二人雖然兩人相差13歲，但相處舒服，沒有代溝。而193最近推出的情歌〈你的名字 我的聖詩〉，更被認為是向女友傳情的作品。

