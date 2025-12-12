193豪言傳緋聞為搵錢 唔介意做「螢幕小三」

【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193近日推出新歌《你的名字我的聖詩》，是一首充滿濃濃冬日氣氛的聖誕情歌，關於一見鍾意的甜蜜愛情故事，歌詞有句「就等今晚約會講起結婚」，見面就想結婚，情節非常戲劇性。現年35歲的193曾自誇拍拖逾30次，試過一見鍾情，細個無諗太多，鍾意就去識女仔，不過現在網絡發達，就算無合作過的女藝人都會在社交平台「見過」，好難界定「一見鍾情」。

直言人愈大，顧慮愈多，不會再橫衝直闖去愛，他解釋之前講拍拖逾30次只是隨口說，直言認真拍拖只有3、4次，更試過不歡而散不快經驗，覺得情侶分手無須要勉強做回朋友，「咁樣可能會影響女仔第時交男朋友，個心仲喺你度，人生總有好多過客、好多經歷令你成長就得，見到佢以後生活好會祝福佢。」

出情歌代表193準備好拍拖？他開玩笑說：「隨時準備來溝我啦！男女都無所謂，LGBTQ+可以好開放，不過我好明確鍾意女仔嘅。」之前籌備宣傳新歌鬧出撻着Candy(王家晴)緋聞，193解釋宣傳新歌每日會請藝人拍片倒數到聖誕，透露還有其他COLLAR成員參與，他笑謂：「係好想有緋聞，希望同Marf傳緋聞，我唔介意做螢幕小三，做Marf同Locker電燈膽。」直言傳緋聞為搵錢，不介意炒作，不過私人感情事就不會向外披露，認為感情是兩個人的事，不需要讓公眾知道：「自己好少講內心嘢，想留畀自己。（畀人影到呢？）要睇好多嘢，睇女方、睇我公司，唔係我一人決定，撞到再算！」自己不是很好的人，外界對他的正負評語都有，不想將來分手，對女仔會造成影響。

另外，受大埔宏福苑火災影響，ERROR決定取消成軍7周年活動，初時開會有想過繼續做的方案，覺得至少可以令歌迷會的朋友開心，193就爆出ERROR搞一次歌迷活動，製作開支不少，只能平手沒有餘錢，若不能捐錢倒不如不做。他說希望明年初再搞活動，又透露明年會出團歌及拍綜藝，團歌更會與一位犀利星合作，令人期待。

化妝 Cori Wong @ Annie G. Chan Makeup Centre

髮型Man Chan @ CHIC PRIVATE i salon

場地：@212studio.venue

