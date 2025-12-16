193郭嘉駿與Candy@COLLAR傳緋聞 訪問提及對方疑被網暴 怒爆：毒粉jer住我

ERROR成員郭嘉駿(綽號193)近日與 王家晴Candy@COLLAR傳緋聞，2人被指拍拖10個月，193更與Candy一起打邊爐撐枱腳。不過，193隨即借緋聞宣傳新歌《你的名字 我的聖詩》，公開與Candy的打邊爐影片，顯示當日並非二人世界，相聚是為拍攝新歌宣傳的短片。雖然同場有其他人，但193與Candy都未有明確否認戀情，而193日前接受專訪時更稱欣賞Candy，形容她是「奇怪的人」，但很和平及和藹可親，加上大家都是修讀心理學，所以「啱傾」。

193與Candy傳緋聞，他在專訪中提及Candy後，疑被女方的fans私訊滋擾，發帖作出反擊。

193無懼網民私訊攻擊，發帖作出反擊。（IG@deniskwok193）

Candy@COLLAR與193傳出緋聞，193稱收到黑粉私訊攻擊。（IG@candyw1219）

傳出緋聞後，193隨即公開與Candy的打邊爐影片，借機宣傳新歌《你的名字 我的聖詩》。

193與Candy合作拍綜藝節目《公司逼我打籃球》結緣，傳出已秘戀10個月。

戀情未明朗化，但193疑被女方的粉絲網民私訊攻擊，他今日（12月16日）在社交平台發帖，更標示了「COLLAR」，表示「我訪問提及其他藝人朋友，然後我被佢哋啲所謂fans DM騷擾，已經唔係第一次。大家都知我訪問成日亂噏嘢，亦都提及好多其他藝人，我從來都冇受過呢啲滋擾。我見佢哋訪問都有提及我，我訪問提及返佢哋，而我哋本身係朋友，大家都覺得冇問題，訪問好多時都係講笑，無傷大雅㗎嘛，但係某啲毒粉覺得有問題而jer住我，令我覺得有啲困擾」。

一向「吋嘴」的193似乎無懼留言攻擊，反問：「我比較少留意，所以想問吓領粉（COLLAR粉絲），以後係唔係所有藝人都唔可以提及COLLAR㗎？如果係嘅話我幫你哋同其他藝人朋友同埋記者講一聲，免得以後有啲咩拗撬或者唔開心嘅事發生🙏🏻」。193的帖文發出後即被瘋傳，而他更留言作出補充「麻煩幫我tag晒所有記者朋友入嚟，同埋tag晒嗰啲毒粉」。

有網民支持193的態度，但更多人直斥其非，指193曾截圖公審粉絲，又指私訊他的未必全是COLLAR粉絲，「我唔知你收到幾多個DM，我諗某啲DM唔能夠代表所有領粉，但係如果你就咁就針對所有領粉，其實係咪諗多咗啲？認真，大家近日都心情唔靚，你咁講....真係冇乜好處...請慎言🙏🏻🙏🏻」、「今次你朋友嘅fans對你訪問內容風格不妥，擾亂咗你兩句，你就公開處刑你朋友嘅fans🤷‍♂️，你覺得無傷大雅，唔代表我地要由佢俾你恥笑」、「你以後都係同男藝人傳緋聞好啦」。