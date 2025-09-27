1937年太平洋上空失蹤 川普下令解密女飛行員厄哈特檔案

（法新社華盛頓26日電） 美國總統川普今天下令解密並公布所有關於著名女飛行員厄哈特（Amelia Earhart）的政府檔案。厄哈特於1937年在太平洋上空失蹤，這起事件至今仍是航空界最令人著迷的謎團之一。

厄哈特當年與領航員努南（Fred Noonan）一同展開開創性的環球飛行，卻在途中下落不明。數十年來，她的失蹤懸案不僅讓無數歷史學者著迷，也催生了大量書籍、電影和各式理論。

川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「許多人曾經問我關於厄哈特的生前事蹟。她近90年前的失蹤事件，吸引了數百萬人關注。」

他說：「我已指示政府解密並公布所有與厄哈特、她最後旅程以及所有相關事項的政府紀錄。」

主流說法認為，當時39歲的厄哈特與44歲的努南在他們壯闊旅程的最後幾段飛行時，因燃料耗盡，駕駛雙引擎洛克希德-伊來克特利（Lockheed Electra）飛機在太平洋豪蘭島（Howland Island）附近迫降。 厄哈特1932年成為首位獨自飛越大西洋的女性，因此聞名於世。1937年5月20日，她從加州奧克蘭（Oakland）起飛，立志成為第一位完成環球飛行的女性。

1937年7月2日，她與努南從巴布亞紐幾內亞的拉埃（Lae）起飛後失聯，當時兩人計畫飛越約4000公里，並在澳洲與夏威夷之間、隸屬美國的太平洋小島豪蘭島上補給燃料。

但兩人最終未能抵達。