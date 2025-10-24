新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
1972 年北愛「血腥星期日」涉射殺示威者 傘兵 F 脫罪 死者家屬批「公義被剝奪」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】1972 年 1 月 30 日，大約 15,000 人在北愛爾蘭的德里（Derry）街頭集結，抗議賦權執法部門未經審訊拘留疑犯的新法例，示威遭武力鎮壓造成 14 人死亡，史稱血腥星期日（Bloody Sunday）。事隔超過半世紀，其中一名涉嫌開槍射殺示威者的英國陸軍傘兵團士兵F，被控兩項謀殺罪及五項企圖謀殺罪，案件上月 15 日在貝爾法斯特開審，昨（23日）被裁定全部罪名不成立。
官：控方未能提供可靠證據
涉 1972 年北愛爾蘭「血腥星期日」槍殺案的英國退役傘兵「Soldier F」，成為唯一一名被起訴但最終無罪的涉案士兵。案發距今已逾半世紀，貝爾法斯特皇家法院法官 Lynch 表示，控方未能提供「令人信服及可靠」的證據，裁定被告七項控罪均無罪。
據法庭控罪，當年傘兵團在德里（Derry）街頭開槍，造成 13 名示威者當場死亡，另有 1 人重傷後不治。法官 Lynch 指，時間流逝達 54 年，令審訊變得極其困難，又稱「若要定罪，證據必須明確可信，但檢方呈交的證據遠未達到刑事審訊所需的『毫無合理疑點』標準」。
傘兵 F 獲批隱藏身份
他強調，雖然傘兵團當日「喪失軍紀、向手無寸鐵的平民開槍」，但審訊的焦點在於個別責任，而非集體責任。被告 Soldier F 曾任下士，獲法院批准隱藏身份，以防報復。他否認謀殺 26 歲的 James Wray 和 22 歲的 William McKinney，及五項企圖謀殺罪。
法官指，控方主要依賴兩名分別代號「G」及「H」傘兵的證供，但他們的陳述「不誠實且無法被有效質證」，因此不足以構成定罪依據。
死者家屬：整個體制掩飾真相
在庭外，死者家屬批評「公義被剝奪」，William McKinney的兄長 Mickey McKinney表示，不會責怪法官，但指控整個英國體制參與掩飾真相，「Soldier F 雖然離開了被告席，但距離『光榮退役』還有一百萬里之遠」。
親英派歡迎裁決 新芬黨：正義的侮辱
北愛爾蘭首席部長兼新芬黨（Sinn Féin）副主席 Michelle O’Neill 稱裁決「令人極度失望」，批評半世紀以來沒有任何士兵或上級被追究責任，是對正義的侮辱。
另一方面，北愛退伍軍人組織代表 Paul Young 則歡迎判決，稱「全英國的士兵都會為此感到欣慰，期望不再有士兵在毫無可行證據下被送上法庭」。民主統一黨（DUP）黨魁Gavin Robinson 亦稱，大多數在北愛動亂時期服役的軍人「都以榮譽服務」。
英國政府發言人回應，表示「已注意到判決」，強調會繼續尋求「兼顧過去及支持服役者」的方式，面對這段北愛歷史的傷痕。
來源：the Guardian
