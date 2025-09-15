1972 年北愛 14 示威者遭槍殺 傘兵 F 涉七宗罪今開審

涉及血腥星期日慘劇的謀殺案今日（15 日）開審，死者家屬在貝爾法斯特皇家法院外手持死者遺照及寫着「邁向公義」的橫額請願。 (Photo by Liam McBurney/PA Images via Getty Images)

1972 年 1 月 30 日，大約 15,000 人在北愛爾蘭的德里（Derry）街頭集結，抗議一條賦權執法部門未經審訊拘留疑犯的新法例，結果遭到武力鎮壓，造成 14 人死亡，史稱血腥星期日（Bloody Sunday）。其中一名涉嫌於當年開槍射殺示威者的英國陸軍傘兵團士兵，在事隔超過半世紀的今日（15 日）接受審訊，他被控兩項謀殺罪及五項企圖謀殺罪。

化名 Soldier F 免成買兇謀殺目標

現已退役的被告獲法庭准許化名 Soldier F，理由是他可能會成為被買兇謀殺的目標。他在去年 12 月被法庭傳訊出庭時，獲安排坐在一個厚厚的貼地帷幕內。Soldier F 否認謀殺示威者 James Wray 和 William McKinney 和企圖謀殺其餘五名示威者。

案件由法官 Fowler 主審，不設陪審團，這是在特殊個案下容許的安排。在今年三月的預審期間，Soldier F 的律師團隊抗辯，指稱被告的傘兵同袍及平民證人口供不一致，要求法庭裁定表面證供不成立，釋放被告。

在庭外請願的血腥星期日死者家屬，包括死者 John McKerr 的孫女 Susie McKerr（左二）和死者 Danny Teggart 的兒子 John Teggart。他們為了公義來臨，等待了好幾十年。 (Photo by Liam McBurney/PA Images via Getty Images)

檢控一方則指出，進入正式審訊程序時，將會呈交可爭議的證據，控方就 Soldier F 在軍隊向示威開槍當日的行為持有無可抗辯的證據。結果法官接納證據，裁定聆訊可正式展開。他指出，士兵當日以高速步槍向一群沒有武器的平民不合法開槍，認為呈堂文件足夠把被告交給法庭審訊。

英國政府 2010 年道歉

53 年前的血腥星期日造成 14 人死亡，其中 13 人在事發當日喪生，一人受重傷，延至四個月後重傷身亡。1972 年，由 Lord Widgery 領導的裁判小組認為軍隊在事件中沒有犯錯。至 2010 年，由 Lord Saville 領導的研訊裁定，當日的殺人行為並不正當，亦不可接受。英國政府隨後為此道歉。

這場縈繞大英帝國逾半世紀、改編成電影、小說、話劇的慘劇，源於一個和平示威。當日下午三時許，示威者開始遊行，目的地是市中心，但遭軍隊設置路障阻止，大多數示威者於是改道遊行至 Free Derry Corner，當中的年輕示威者與軍隊發生摩擦，傘兵團士兵奉召採取拘捕行動。

血腥星期日死傷者家屬每年一月都會舉辦活動悼念受害人，圖為 2023 年在倫敦國會廣場的悼念活動上，死者名字寫在十字架上。(photo by Mark Kerrison/In Pictures via Getty Images)

儘管已過去半世紀，人們沒有忘記慘劇，他們年復一年站出來討回公道。圖為 2022 年在血腥星期日事發地點 Derry 的悼念遊行。(Photo by Graham Martin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

示威者向軍隊投擲石頭，軍人則以橡膠子彈、催淚氣及水炮還擊。傘兵開始拘捕行動後不久，便以實彈射擊示威者，根據軍隊的證供，有 21 名士兵曾經開槍，總共發射了 108 枚子彈。軍隊開槍觸發示威進一步升溫，英國駐都柏林大使館被燒毀。翌日，政府宣佈委任首席大法官展開研訊，結論雖然形容軍隊開槍「近乎鹵莽」，但幾乎完全洗脫了軍隊與政府的罪責。

沒有一位死者作出足以被開槍的行為

直至 1998 年，在死傷者家屬鍥而不捨的追究下，時任首相貝理雅終於宣佈重新就慘劇展開研訊。在歷時兩年、耗用二億英鎊（港幣約 21 億元）的調查後，結論認為沒有一位死傷者在當日曾作出足以被開槍的威脅或行為，而軍隊在開槍前並無作出警告。北愛警察局隨後展開謀殺調查，至 2016 年才完成。

檢察署起初因應警方的調查決定檢控 Soldier F，但至 2021 年又以獲取證據的環境問題，認為證據不能呈堂，因而決定放棄撿控 Soldier F。死者家人不滿，提出司法覆核。輾轉蹉跎至今年，Soldier F 的聆訊終於正式開始。

血腥星期日造成 14 人死亡，其中 13 名死者遺體在三日後移送至德里的一座教堂。 (Part of the Independent Newspapers Ireland/NLI Collection). (Photo by Independent News and Media/Getty Images)

慘劇當日，軍隊奉召鎮壓示威，有士兵持槍追逐及襲擊示威者。(Photo by Frederick Hoare/Central Press/Getty Images)

血腥星期日爆發地點，草木皆兵，形同戰場。