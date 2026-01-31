八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
2億像主鏡頭配超大容量電池：OPPO Reno 15 Pro Max 上手試!
OPPO Reno 系列向來以精緻外型與人像拍攝作為賣點，而剛在香港推出的全新 Reno 15 Pro Max 則進一步將規格推向旗艦邊緣。這款新機不僅搭載了話題性十足的 2 億像素主鏡頭，更在極纖薄的機身內塞進了 6500mAh 超大容量電池，解決了過往美型手機續航力不足的痛點。
在設計方面，Reno 15 Pro Max 延續了系列的高顏值傳統，提供「暮光金」與「夜漠棕」兩款配色。機身厚度僅為 7.65mm，重量控制在 205g，配合極窄的四等邊框平面螢幕設計，握持感相當紮實且不顯厚重。
螢幕採用 6.78 吋 AMOLED 面板，支援 120Hz 更新率及最高 1.5K 解像度，色彩顯示鮮豔且過渡自然，能提供沉浸式的視覺體驗。此外，新機更具備罕見的 IP69 防塵防水等級，提升了耐用度，讓用家在不同環境下使用都能更安心。
▲機身右側設有電源鍵及音量鍵。
▲屏幕的中上方的開孔部份設有5000萬像自拍鏡頭。
▲機底就設有揚聲器、Type-C 充電接口及雙 SIM 卡卡槽。
效能與續航力方面，此機搭載 MediaTek Dimensity 8450 處理器，內建 12GB RAM 及 512GB 儲存空間，AnTuTu 跑分超過 213 萬分，屬於中階偏上的準旗艦水準，應對日常多工處理或熱門手遊均游刃有餘。其 6500mAh 電池，在同類纖薄機身中極具競爭力，並支援 80W 有線超級閃充及 50W 無線閃充，不僅續航力能應付整天高強度使用，回電速度也相當迅速。
▲OPPO Reno 15 Pro Max 預載了基於 Android 16 的 ColorOS 16，深度整合了 AI 技術。512GB ROM 版扣除原裝系統後，仍有 477.4GB 空間供用戶使用。
▲ColorOS 16 內加入多項 AI 功能
影像規格是本次升級的核心重點，Reno 15 Pro Max 配置了由 2 億像素主鏡頭、5000 萬像素超廣角以及 5000 萬像素 3.5X 潛望式長焦組成的三鏡系統。實測發現主鏡頭在日間拍攝時層次感極佳，光位過渡自然，細節保留得非常豐富。3.5X 遠攝鏡頭的表現亦可圈可點，在 20X 以內的數位變焦仍能維持清晰的線條，相當適合拍攝建築或舞台。不過，在進行近距離拍攝時，系統預設的微距模式會以主鏡進行數碼裁切，建議用家可以手動切換至長焦鏡頭進行拍攝，以獲得更佳的散景與畫質表現。
Reno 15 Pro Max 拍攝效果:
總結：
OPPO Reno 15 Pro Max 成功在 7.65mm 輕薄機身內置入 6500mAh 超大電池，徹底解決美型機的續航痛點。其 2 億像素主鏡與 3.5X 潛望長焦提供準旗艦級攝力，配合 IP69 防護與 AI 影像功能，表現極為平衡。對於追求長續航、螢幕視覺與質感拍照，卻不願犧牲手感的用家而言，這是一部競爭力極強的誠意之作。OPPO Reno15 Pro Max 5G 提供 12GB + 512GB 版本，建議零售價為$4,499 。
