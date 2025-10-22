不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
2億像主鏡 + 64MP 潛望長焦 + 大電，HONOR 500 Pro 規格曝光！
HONOR 繼今年五月推出的 HONOR 400 Pro 後，近日有傳已緊鑼密鼓地開發下一代機型 HONOR 500 Pro。根據來自國內科技網爆料，今次新機將在影像系統實現重大突破，配備業界頂級的 2 億像主鏡頭，採用 1/1.4 吋大尺寸感光元件。
HONOR 500 Pro 還將搭載 6400 萬像潛望式長焦鏡頭，選用 OmniVision OV64B感光元件，支援 3 倍光學變焦能力，這將讓使用者在遠距拍攝時依然能獲得清晰細膩的成像品質。
在性能配置方面，新機確定將採用高通最新一代的 Snapdragon 8 Elite 旗艦平台。同時，消息指出該機將配備同級別產品中最大的電池容量，為重度使用者提供更持久的續航保障。
據了解，HONOR 計劃於今年底在國內市場同步發表 500 Pro 與標準版 500 兩款新機，兩者均採用 6.5 吋顯示螢幕等。
