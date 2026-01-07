2名台灣部長 遭國台辦列台獨頑固分子制裁

【on.cc東網專訊】中國大陸國台辦發言人陳斌華周三（7日）宣布，把台灣內政部長劉世芳和台灣教育部長鄭英耀列為「台獨」頑固分子，依法實施懲戒。同時，把「綠色司法打手」、台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，依法終身追責。

陳斌華表示，劉世芳和鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行纍纍，引起兩岸同胞強烈憤慨，許多民眾向國台辦舉報，要求對他們進行懲處。劉世芳赤裸裸宣揚「台獨」分裂謬論，大肆打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，極力為兩岸人員往來設置障礙，封堵雙方交流溝通渠道。鄭英耀大肆鼓吹謀「獨」挑釁言論，組織編纂「台獨」教材，毒害島內青少年，阻撓兩岸教育交流合作。他們公開分裂國家、煽動分裂國家。大陸根據法規，決定把劉世芳和鄭英耀列入「台獨」頑固分子清單並實施制裁。

此外，經調查發現，陳舒怡甘當「台獨」打手幫兇，羅織罪名、炮製冤案、迫害支持參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾製造「綠色恐怖」，所作所為性質惡劣，罪行嚴重。陸方向兩岸社會繼續徵集其違法犯罪線索和證據，將以事實和法律對陳舒怡依法嚴懲，終身追責。

