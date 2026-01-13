2名土耳其觀光客遊衣索比亞 遭武裝牧民襲擊身亡

（法新社阿迪斯阿貝巴13日電） 兩名土耳其觀光客及其衣索比亞籍司機傳出在衣索比亞西南部遭武裝牧民襲擊身亡，當局稱這起攻擊案「令人髮指」。

衣索比亞西南地區當局昨晚在臉書（Facebook）寫道，昨天上午發生在蘇里地區（Suri）的這起攻擊案是「牧民土匪」所為，但當局未進一步說明案件細節。

蘇里地區位於首都阿迪斯阿貝巴西南方約330公里。

衣索比亞西南部人民多為半游牧牧民，其中蘇里部落及蘇爾瑪部落（Surma）的人經常為保護牲口而攜帶武器。

地方當局稱正展開「重大執法行動」，以「追緝並將這些犯下令人髮指罪行的土匪繩之以法」。

衣索比亞2022年擺脫北部泰格瑞地區（Tigray）的血腥內戰，現正積極吸引國際觀光客，以使大致上由國家主導的經濟更為多元。