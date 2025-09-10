2年不見！白安強勢回歸 演唱會資訊一次看

▲創作才女白安（如圖）相隔2年發行第5張個人專輯《星期八Eighth Day》，先行曲〈路邊野餐〉一推出即奪下排行榜雙料冠軍。她也同步宣布，將於11月1日展開全新巡演《路邊野餐 Summer Tryst》，門票將於9月21日中午12點開賣。（圖／相信音樂提供）

[NOWnews今日新聞] 繼2023年發行《沒有人寫歌給你過吧》之後，創作才女白安神隱近日捎來好消息，她即將帶著第5張個人唱作專輯《星期八Eighth Day》強勢回歸，並同步宣布將展開睽違已久的全新巡迴演唱會《路邊野餐 Summer Tryst》，首場將在11月1日於台中Legacy登場，門票將於9月21日中午12點於拓元售票系統開賣。

▲白安（如圖）以在城市裡的路邊野餐為靈感，打造全新專輯《星期八 Eighth Day》，並將舉辦巡迴演唱會。（圖／相信音樂提供）

在城市裡的路邊野餐 成創作靈感

《路邊野餐》可說是白安這兩年生活與創作的真實寫照過去兩年她刻意讓自己放慢腳步，走入城市日常，在西門町、中山捷運站、公車站牌，甚至是遠至歐洲的阿爾卑斯山，她都在自己的小世界裡展開「路邊野餐」。

在熙來攘往的人潮與車水馬龍之中，她自在地拿起喜愛的食物，或是在路邊席地而坐，毫不在意旁人目光，靜靜觀察城市的節奏與氛圍。白安表示，這份專屬於自己的片刻時光，讓她能把日常的波瀾與感觸化為靈感，再藉由輕盈的電子聲響，為每個人的生活帶來撫慰與溫柔，也讓這張專輯充滿驚喜與多變。

▲白安（如圖）喜歡席地而坐，觀察城市裡的景象和人群。（圖／相信音樂提供）

新曲奪雙料冠軍！巡演送限定禮＋簽名互動

新專輯先行曲〈路邊野餐〉上線後便展現驚人氣勢，一舉奪下KKBOX即時榜與新歌日榜雙料冠軍，這次白安特別在專輯發行前就率先公布巡迴演唱會資訊，她透露：「這是先送給大家的小禮物，希望下週專輯上線，就能立刻想到『很快就能聽到現場演出』，我很期待。」為了感謝歌迷們的支持，這次巡演每位入場觀眾都可獲得限定紀念禮，以及和白安近距離簽名的機會。

白安 ANN《路邊野餐 Summer Tryst》2025 新專輯巡迴演唱會搶票資訊一次看

演出時間：11/1（六）19:00

演出地點：台中 Legacy Taichung

售票時間：9/21（日）12:00

售票系統：拓元售票系統

