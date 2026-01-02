2月出遊指南：當「新年紅」遇上「情人節粉」，全球8個最美打卡地大公開！

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
二月，呢個充滿魔幻色彩嘅月份，除咗有全球華人最重視嘅農曆新年（2026 年初一同情人節仲要連住嚟！），仲有充滿粉紅泡泡嘅情人節。無論係想感受傳統年味、同另一半去雪地過白色情人節，定係想飛去南半球避暑曬太陽，二月絕對係一年入面最吸引人出發嘅月份之一！Trip.com 專業團隊為你精心挑選咗 8 大 2 月旅行絕佳目的地，幫你輕鬆搵到最合心水嘅地方，開啟一段夢幻嘅二月旅程！
2 月旅行好去處 | 新加坡 | 農曆新年嘉年華
新加坡有好多華人聚居，所以去新加坡過農曆新年，絕對係充滿節慶氣氛、唔可以錯過嘅 2 月旅行熱門選擇。
每年去到新加坡牛車水（Chinatown）一帶，成條街都會掛滿五顏六色、閃到爆嘅過年燈飾。再加上熱鬧到極嘅舞龍舞獅、行到腳軟嘅主題年宵市集，仲有超好玩嘅嘉年華活動，成個城市都浸淫喺濃厚嘅新年氣氛入面，絕對係喺亞洲感受春節文化嘅首選！
除此之外，新加坡位於熱帶，全年都係咁溫暖，絕對係避開寒冬嘅最佳去處。如果你有時間，仲可以順便飛埋去同樣係避寒勝地嘅泰國清邁，過一個熱辣辣嘅新年！
💡 小編溫馨提示： 新加坡過年最出名就係要食「撈起」（Lo Hei），寓意新一年風生水起！不過提提大家，農曆新年期間新加坡好多出名嘅食肆（好似海南雞飯咁）可能會休息或者大排長龍，記得提早喺 Trip.com 睇定景點門票或者訂定位呀！
【機場/地鐵站取卡】新加坡遊客通行卡(可選1-5日/搭乘公交/景點餐飲優惠)，低至HK$103(5883人已購)
【主題手鏈限時活動】聖淘沙歡樂/漫遊通行證，低至HK$345(207人已購)
新加坡-巴淡島(Batam Fast)船票(丹那美拉/港灣中心碼頭出發)，低至HK$260(4157人已購)
新加坡酒店推介
2 月旅行好去處 | 北海道 | 白色情人節
冬日嘅北海道，絕對係日本最浪漫嘅 2 月旅行首選！喺呢段時間，札幌市內嘅大通公園會變身成一條迷人到暈嘅冬日散步道。漫步喺公園入面，空氣入面除咗有雪花嘅清新，仲好似瀰漫住一份節日嘅甜蜜感，浪漫指數爆燈！
嚟到北海道，仲有幾樣嘢係一定要做嘅：
豪擦帝王蟹：一定要品嘗當季最鮮甜嘅帝王蟹，等味蕾都可以感受到嗰份冬日嘅幸福感！
世界級滑雪體驗：你可以去埋周邊嘅二世古（Niseko）、富良野或者留壽都。呢度有世界級嘅滑雪場，喺銀裝素裹嘅世界入面一齊滑雪，度過一個專屬你哋兩個人嘅白色情人節，真係浪漫到極點！
超治癒企鵝巡遊：除咗滑雪，仲一定要去旭山動物園睇期間限定嘅企鵝巡遊！睇住一班企鵝仔喺雪地行嚟行去，呢份浪漫雪國嘅魅力真係無處不在。
💡 小編溫馨提示： 2 月係北海道最熱鬧嘅時間（仲有札幌雪祭！），酒店同餐廳都非常爆場。建議大家快啲上 Trip.com 訂定酒店，用埋我哋之前講嘅新用戶 8% 折扣，咁就唔怕去到先嚟貴，仲可以慳返啲錢買多幾盒白色戀人做手信添！
日本北海道札幌朝裡川溫泉滑雪場一日遊【札幌出發 中英教練可選】，低至HK$993(22人已購)
日本 4G/5G eSIM 1-30天 高速流量 日用包/流量包 天數可選 （自然日） QR code，低至HK$4(25854人已購)
北海道+旭川市旭山動物園+森林精靈露台+青池一日遊|可選9-13人，低至HK$397(1098人已購)
北海道酒店推介
2 月旅行好去處 | 冰島 | 代表浪漫的極光
追尋代表幸福同浪漫嘅北極光，係唔少情侶夢寐以求嘅終極浪漫！心動不如馬上行動，2 月去冰島親眼睇呢場夢幻嘅極光盛宴，絕對係 2 月旅行嘅熱門首選！
去到雷克雅未克之後，建議你可以自駕或者參加當地嘅「追光團」，去一啲遠離市區光害嘅地方，例如：
黑沙灘 (Reynisfjara)：黑色沙粒配上綠色極光，對比超強，影相超靚！
教會山 (Kirkjufell)：呢度係冰島嘅地標，喺草帽山背景下睇極光舞動，真係一世難忘。
除咗追極光，2 月嘅冰島仲有好多震撼嘅自然奇景等緊你：
藍冰洞探索：呢個係冬季限定，可以入去晶瑩剔透嘅冰洞入面，感受大自然嘅鬼斧神工。
壯麗瀑布與冰川：好似塞里雅蘭瀑布（Seljalandsfoss）或者瓦特納冰川，都係用鏡頭記錄浪漫瞬間嘅最佳背景。
💡 小編溫馨提示： 2 月嘅冰島仲係好凍，而且日照時間相對較短，非常適合追極光。如果你打算自駕，記住要揀四驅車，同埋隨時留意天氣預報同路面情況。
歐洲通用 5G/4G eSIM | 日用包/總量包 | 500MB/日-總量30GB | 1-30天 | 24小時制 | QR code，低至HK$1(94267人已購)
全球（66國）| 4G/5G eSIM | 流量套餐｜24小時計費制｜1至7日｜QR碼，低至HK$10(126920人已購)
冰島瓦特納冰川斯卡夫塔山法爾冰川徒步或攀岩或藍冰洞吉普車體驗可選，低至HK$886(339人已購)
冰島酒店推介
2 月旅行好去處 | 紐約 | 全球最大的唐人街
如果你想過一個特別嘅二月，飛到去地球另一端嘅紐約，雖然呢度有全球最大嘅唐人街，每年二月都會搞盛大嘅農曆新年遊行，但最正嘅係，二月其實係紐約嘅旅遊淡季，對鍾意「平、靚、正」嘅香港人嚟講，簡直係黃金機會：
百老匯音樂劇優惠：因為係淡季，好多熱門劇目都會推出唔同嘅門票優惠，可以慳返唔少！
深度行博物館：去世界級嘅大都會博物館 (The Met) 或者紐約現代藝術博物館 (MoMA)，人流會比平時少好多，你可以慢慢行、細味每一件藝術品，唔使同人迫。
💡 小編溫馨提示： 紐約嘅二月仲係好凍，甚至會落大雪，行街記得要著夠衫！不過正因為係淡季，酒店房價通常會平過暑假或者聖誕節好多。建議大家上 Trip.com 睇吓啲曼哈頓區嘅酒店，分分鐘可以用超抵價住到星級酒店，慳返啲錢用嚟睇多場百老匯呀！
麥迪遜廣場花園-NBA-紐約尼克主場例行賽季後賽入場門票【沉浸式體驗NBA籃球魅力】，低至HK$1,905(1人已購)
全球（66國）| 4G/5G eSIM | 流量套餐｜24小時計費制｜1至7日｜QR碼，低至HK$10(126920人已購)
全球77國 4G/5G eSIM | 可用TikTok & ChatGPT | 日用包/流量包 | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$16(39851人已購)
紐約酒店推介
2 月旅行好去處 | 京都 | 雪景寺廟與冬季祭典
二月嘅京都，係好多熱愛深度遊嘅香港人最心儀嘅 2 月旅行好去處。呢個時候嘅京都，同平時充滿綠意或者楓紅嘅感覺完全唔同，而係多咗一份寧靜嘅禪意：
水墨畫般嘅雪景：當金閣寺、銀閣寺、清水寺呢啲古廟同神社嘅屋頂被一層皚皚白雪覆蓋，成個畫面就好似一幅活生生嘅水墨畫咁，靚到令人屏息，絕對係攝影愛好者捕捉古都雪景嘅最好時機。
體驗節分祭（Setsubun）：每年二月初，京都各處都會舉行傳統嘅「節分祭」。你可以親身參與撒豆驅魔（一邊撒豆一邊大叫「鬼喺外面，福喺入面」）嘅獨特儀式，體驗當地人驅除厄運、祈求來年好運嘅傳統，為你嘅旅程增添多一份文化深度。
如果你鍾意慢慢行、細味歷史文化，二月嘅京都絕對會令你流連忘返。
💡 小編溫馨提示： 京都嘅二月雖然有機會落雪，但其實體感溫度都幾凍（特別係行寺廟好多時要除鞋），記得要帶夠暖包同着返對厚襪！另外，京都好多老牌溫泉旅館喺冬季好受歡迎，建議提早喺 Trip.com 訂房，咁就唔怕去到冇得一邊浸溫泉一邊欣賞雪景啦！
日本京都和服體驗租賃 【OKimono屋|日式妆容|京都清水寺網紅店|和服浴衣復古蕾絲|精美髮型髮飾|可購旅拍|中文服務】，低至HK$72(744人已購)
日本 4G/5G eSIM 1-30天 高速流量 日用包/流量包 天數可選 （自然日） QR code，低至HK$4(25854人已購)
【官方票】 JR HARUKA 關西機場特急 乘車券（QR code掃碼使用），低至HK$65(65036人已購)
京都酒店推介
2 月旅行好去處 | 溫哥華 | 觀鯨的熱門時間
2 月不如去溫哥華探親兼過農曆新年啦！每年農曆新年期間，溫哥華嘅唐人街都會搞盛大嘅春節遊行，舞龍舞獅、敲鑼打鼓聲真係震耳欲聾，仲有超華麗嘅花車隊伍喺街頭穿梭，氣氛熱鬧到不得了！
除咗睇巡遊，嗰度仲有好多手作飾品工作坊、傳統遊戲等多元化活動，嗰種濃厚嘅節慶氛圍，真係令人好陶醉。而 2 月去溫哥華仲有兩大驚喜：
觀鯨好時機 🐋：2 月係觀鯨嘅熱門時節，你有機會親眼見到巨型鯨魚喺海入面優游，場面超級壯觀。
近郊滑雪 🎿：由市區出發好快就到世界級嘅滑雪場（好似 Cypress Mountain 或 Whistler），一次過體驗大自然嘅無限魅力。
無論係想陪屋企人過年，定係想玩戶外活動，溫哥華絕對係多樣化 2 月旅行嘅完美選擇！
💡 小編溫馨提示： 2 月去溫哥華記得要著得夠暖，因為嗰邊天氣比較濕冷。如果你打算去 Whistler 滑雪或者觀鯨，建議提早喺 Trip.com 預訂門票或者當地團，咁就唔怕去到先發現 full 晒，仲可以慳返唔少排隊時間添！
全球（66國）| 4G/5G eSIM | 流量套餐｜24小時計費制｜1至7日｜QR碼，低至HK$10(126920人已購)
全球77國 4G/5G eSIM | 可用TikTok & ChatGPT | 日用包/流量包 | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$16(39851人已購)
全球通用（100國）4G/5G eSIM | 日用包/總量包 | 500MB/日-總量30GB | 1-30天 | 24H計費 | QR code，低至HK$9(4953人已購)
溫哥華酒店推介
2 月旅行好去處 | 黃金海岸 | 穿比堅尼的農曆新年
2 月去澳洲黃金海岸，絕對係追求陽光與海灘嘅避寒首選！當北半球仲係凍冰冰嘅時候，南半球正值熱辣辣嘅夏天。
喺黃金海岸最出名嘅衝浪者天堂（Surfers Paradise），你可以感受到陽光普照、海風輕拂，簡直係滑浪發燒友同埋鍾意曬太陽人士嘅天堂。除此之外，呢度仲有好多世界級主題樂園，係全家大細 2 月出遊嘅必去景點：
三大主題樂園：包括夢幻世界（Dreamworld）、華納兄弟電影世界同埋海洋世界（Sea World）。無論你係想挑戰驚險刺激嘅過山車，定係想近距離睇吓得意嘅海洋生物，呢度都一應俱全！
雙重節慶歡樂：喺呢度過農曆新年同情人節，可以換上背心短褲，喺熱情嘅夏日陽光中盡情慶祝，夠晒特別！
💡 小編溫馨提示： 澳洲 2 月嘅紫外線好勁，防曬一定要搽足，如果唔係好容易曬傷！另外，呢段時間係當地旅遊旺季，建議你提早喺 Trip.com 預訂主題樂園嘅門票，咁就唔使喺大太陽下排長龍買飛，仲可以享有獨家優惠碼添！
澳洲黃金海岸熱氣球日出之旅 包酒店接送 含早餐 贈送電子照片，低至HK$1,579(106人已購)
黃金海岸熱氣球追逐日出【含稅＋可酒店/主題樂園接送+五星酒店/葡萄莊園香檳早餐+贈飛行證書】，低至HK$1,619(178人已購)
黃金海岸可倫賓野生動物園【可選抱樹熊丨樹熊早餐/下午茶】，低至HK$247(142人已購)
悉尼酒店推介
2 月旅行好去處 | 巴黎 | 浪漫的代名詞
講到浪漫，巴黎簡直就係代名詞！喺 2 月呢個充滿愛嘅季節，同另一半飛去法國巴黎，絕對係閃死人冇命賠嘅 2 月旅行首選。
想像吓，你同摯愛手拖手漫步喺塞納河畔，或者喺艾菲爾鐵塔下面深情擁抱，嗰種甜蜜嘅氣息真係隨處都聞得到。去到巴黎，呢幾件事一定要同愛人一齊做：
極致浪漫體驗：預訂一場塞納河遊船晚餐，一邊欣賞兩岸燈火璀璨嘅古跡，一邊品嚐法式料理，浪漫到暈！
香榭麗舍大道掃貨：情人節又點少得禮物？帶另一半去香榭麗舍大道行街，親手幫佢揀返個精緻嘅名牌包包，絕對係最有誠意嘅情人節驚喜！
文藝氣息爆燈：巴黎仲有好多世界級博物館，好似羅浮宮、奧賽博物館咁。喺藝術名作之間穿梭，唔單止可以增添旅程嘅深度，仲可以影到好多文藝感十足嘅打卡相。
💡 小編溫馨提示： 巴黎嘅 2 月仲係幾凍（平均 3°C - 8°C），行街記得要著返件靚靚大褸保暖！另外，情人節當晚熱門嘅塞納河餐廳通常一早爆滿，記得要提早喺 Trip.com 預訂位位，用埋我哋嘅酒店 8% 優惠碼，慳返啲錢買多件精緻甜品食仲開心！
巴黎塞納河bateaux parisiens全景玻璃遊船浪漫法式餐飲體驗【可選午餐或晚餐 +塞納河巡遊】，低至HK$685(148人已購)
巴黎Bustronome景觀巴士餐廳【食住法餐遊覽巴黎市中心|全景餐車|巴黎小眾體驗|途經標誌性景點，低至HK$640(80人已購)
Eurail 歐鐵全境火車通行證【未激活可退款/官方代理/即時出票/暢遊歐洲33國】，低至HK$2,589(4529人已購)
巴黎酒店推介
常見問題
2 月去邊度旅行好？
2 月份去旅行真係好正，因為你可以揀去唔同地方體驗冬日奇景或者節慶文化！
睇雪／傳統祭典： 去日本京都睇金閣寺雪景，仲可以參加超特別嘅「節分祭」撒豆驅魔。
追極光： 去冰島或者挪威，喺最黑、最長嘅夜晚等候夢幻極光。
滑雪迷必去： 瑞士阿爾卑斯山係滑雪發燒友嘅天堂。
避寒／玩節慶： 唔想咁凍？飛去新加坡過年或者馬爾代夫度假，喺陽光同海灘之中感受節慶氣氛。
2 月去歐洲旅行正唔正？
非常之正！ 特別係巴黎同威尼斯呢啲城市。 雖然 2 月嘅歐洲天氣仲係凍，但係勝在遊客少好多，唔使同人迫，節慶氣氛仲好濃厚添！
浪漫之都： 2 月撞正情人節，巴黎周圍都瀰漫住粉紅泡泡，浪漫到暈。
華麗盛事： 威尼斯喺 2 月會舉行全世界最出名嘅面具嘉年華，滿街都係華麗嘅面具同宮廷服，絕對係一世人要去睇一次嘅視覺盛宴。
2 月有咩特別嘅節慶或者活動？
2 月可以話係一年入面最熱鬧嘅月份之一，有好多一定要睇嘅重點活動：
農曆新年： 亞洲各地、甚至歐美嘅唐人街（好似紐約、溫哥華）都有超盛大嘅舞龍舞獅同巡遊。
威尼斯面具嘉年華： 意大利最華麗嘅年度節慶，成個城市變身 18 世紀舞台。
情人節 (2月14日)： 巴黎、羅馬等浪漫城市會變身成情侶約會聖地。
日本札幌雪祭： 2 月頭會喺大通公園見到巨型雪雕，仲有夜晚嘅燈光騷，啱晒一家大細。
京都節分祭： 親身體驗撒豆驅鬼、祈求新一年好運。
💡 小編溫馨提示： 2 月去呢啲地方通常係熱門檔期，特別係農曆新年同情人節期間！想住到性價比高嘅酒店或者買到平機票，記得而家就上 Trip.com 預訂。
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
