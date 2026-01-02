2月出遊指南：當「新年紅」遇上「情人節粉」，全球8個最美打卡地大公開！

2 月旅行好去處

二月，呢個充滿魔幻色彩嘅月份，除咗有全球華人最重視嘅農曆新年（2026 年初一同情人節仲要連住嚟！），仲有充滿粉紅泡泡嘅情人節。無論係想感受傳統年味、同另一半去雪地過白色情人節，定係想飛去南半球避暑曬太陽，二月絕對係一年入面最吸引人出發嘅月份之一！Trip.com 專業團隊為你精心挑選咗 8 大 2 月旅行絕佳目的地，幫你輕鬆搵到最合心水嘅地方，開啟一段夢幻嘅二月旅程！

Trip.com 旅行優惠

想玩得更抵？咁就一定要 mon 住 Trip.com 嘅旅行優惠喇！只要經 Trip.com 預訂，無論係機票、酒店、定係熱門景點門票，你都可以一次過享受到一站式獨家折扣，幫你嘅旅程慳到最盡，自然玩得更鬆動。慳返嚟嘅預算，仲可以用嚟買多幾份心水特色手信，返到香港將滿滿嘅心意同祝福送畀親戚朋友！

2 月旅行好去處

2 月旅行好去處 | 新加坡 | 農曆新年嘉年華

新加坡有好多華人聚居，所以去新加坡過農曆新年，絕對係充滿節慶氣氛、唔可以錯過嘅 2 月旅行熱門選擇。

每年去到新加坡牛車水（Chinatown）一帶，成條街都會掛滿五顏六色、閃到爆嘅過年燈飾。再加上熱鬧到極嘅舞龍舞獅、行到腳軟嘅主題年宵市集，仲有超好玩嘅嘉年華活動，成個城市都浸淫喺濃厚嘅新年氣氛入面，絕對係喺亞洲感受春節文化嘅首選！

除此之外，新加坡位於熱帶，全年都係咁溫暖，絕對係避開寒冬嘅最佳去處。如果你有時間，仲可以順便飛埋去同樣係避寒勝地嘅泰國清邁，過一個熱辣辣嘅新年！

💡 小編溫馨提示： 新加坡過年最出名就係要食「撈起」（Lo Hei），寓意新一年風生水起！不過提提大家，農曆新年期間新加坡好多出名嘅食肆（好似海南雞飯咁）可能會休息或者大排長龍，記得提早喺 Trip.com 睇定景點門票或者訂定位呀！

2 月旅行好去處, 新加坡

新加坡酒店推介





2 月旅行好去處 | 北海道 | 白色情人節

冬日嘅北海道，絕對係日本最浪漫嘅 2 月旅行首選！喺呢段時間，札幌市內嘅大通公園會變身成一條迷人到暈嘅冬日散步道。漫步喺公園入面，空氣入面除咗有雪花嘅清新，仲好似瀰漫住一份節日嘅甜蜜感，浪漫指數爆燈！

嚟到北海道，仲有幾樣嘢係一定要做嘅：

豪擦帝王蟹 ：一定要品嘗當季最鮮甜嘅 帝王蟹 ，等味蕾都可以感受到嗰份冬日嘅幸福感！

世界級滑雪體驗 ：你可以去埋周邊嘅 二世古（Niseko）、富良野或者留壽都 。呢度有世界級嘅滑雪場，喺銀裝素裹嘅世界入面一齊滑雪，度過一個專屬你哋兩個人嘅 白色情人節 ，真係浪漫到極點！

超治癒企鵝巡遊：除咗滑雪，仲一定要去旭山動物園睇期間限定嘅企鵝巡遊！睇住一班企鵝仔喺雪地行嚟行去，呢份浪漫雪國嘅魅力真係無處不在。

💡 小編溫馨提示： 2 月係北海道最熱鬧嘅時間（仲有札幌雪祭！），酒店同餐廳都非常爆場。建議大家快啲上 Trip.com 訂定酒店，用埋我哋之前講嘅新用戶 8% 折扣，咁就唔怕去到先嚟貴，仲可以慳返啲錢買多幾盒白色戀人做手信添！

2 月旅行好去處, 北海道

北海道酒店推介





2 月旅行好去處 | 冰島 | 代表浪漫的極光

追尋代表幸福同浪漫嘅北極光，係唔少情侶夢寐以求嘅終極浪漫！心動不如馬上行動，2 月去冰島親眼睇呢場夢幻嘅極光盛宴，絕對係 2 月旅行嘅熱門首選！

去到雷克雅未克之後，建議你可以自駕或者參加當地嘅「追光團」，去一啲遠離市區光害嘅地方，例如：

黑沙灘 (Reynisfjara) ：黑色沙粒配上綠色極光，對比超強，影相超靚！

教會山 (Kirkjufell)：呢度係冰島嘅地標，喺草帽山背景下睇極光舞動，真係一世難忘。

除咗追極光，2 月嘅冰島仲有好多震撼嘅自然奇景等緊你：

藍冰洞探索 ：呢個係冬季限定，可以入去晶瑩剔透嘅冰洞入面，感受大自然嘅鬼斧神工。

壯麗瀑布與冰川：好似塞里雅蘭瀑布（Seljalandsfoss）或者瓦特納冰川，都係用鏡頭記錄浪漫瞬間嘅最佳背景。

💡 小編溫馨提示： 2 月嘅冰島仲係好凍，而且日照時間相對較短，非常適合追極光。如果你打算自駕，記住要揀四驅車，同埋隨時留意天氣預報同路面情況。

2 月旅行好去處, 冰島

冰島酒店推介





2 月旅行好去處 | 紐約 | 全球最大的唐人街

如果你想過一個特別嘅二月，飛到去地球另一端嘅紐約，雖然呢度有全球最大嘅唐人街，每年二月都會搞盛大嘅農曆新年遊行，但最正嘅係，二月其實係紐約嘅旅遊淡季，對鍾意「平、靚、正」嘅香港人嚟講，簡直係黃金機會：

百老匯音樂劇優惠 ：因為係淡季，好多熱門劇目都會推出唔同嘅門票優惠，可以慳返唔少！

深度行博物館：去世界級嘅大都會博物館 (The Met) 或者紐約現代藝術博物館 (MoMA)，人流會比平時少好多，你可以慢慢行、細味每一件藝術品，唔使同人迫。

💡 小編溫馨提示： 紐約嘅二月仲係好凍，甚至會落大雪，行街記得要著夠衫！不過正因為係淡季，酒店房價通常會平過暑假或者聖誕節好多。建議大家上 Trip.com 睇吓啲曼哈頓區嘅酒店，分分鐘可以用超抵價住到星級酒店，慳返啲錢用嚟睇多場百老匯呀！

2 月旅行好去處, 紐約

紐約酒店推介









2 月旅行好去處 | 京都 | 雪景寺廟與冬季祭典

二月嘅京都，係好多熱愛深度遊嘅香港人最心儀嘅 2 月旅行好去處。呢個時候嘅京都，同平時充滿綠意或者楓紅嘅感覺完全唔同，而係多咗一份寧靜嘅禪意：

水墨畫般嘅雪景 ：當 金閣寺、銀閣寺、清水寺 呢啲古廟同神社嘅屋頂被一層皚皚白雪覆蓋，成個畫面就好似一幅活生生嘅水墨畫咁，靚到令人屏息，絕對係攝影愛好者捕捉古都雪景嘅最好時機。

體驗節分祭（Setsubun）：每年二月初，京都各處都會舉行傳統嘅「節分祭」。你可以親身參與撒豆驅魔（一邊撒豆一邊大叫「鬼喺外面，福喺入面」）嘅獨特儀式，體驗當地人驅除厄運、祈求來年好運嘅傳統，為你嘅旅程增添多一份文化深度。

如果你鍾意慢慢行、細味歷史文化，二月嘅京都絕對會令你流連忘返。

💡 小編溫馨提示： 京都嘅二月雖然有機會落雪，但其實體感溫度都幾凍（特別係行寺廟好多時要除鞋），記得要帶夠暖包同着返對厚襪！另外，京都好多老牌溫泉旅館喺冬季好受歡迎，建議提早喺 Trip.com 訂房，咁就唔怕去到冇得一邊浸溫泉一邊欣賞雪景啦！

2 月旅行好去處, 京都

京都酒店推介

2 月旅行好去處 | 溫哥華 | 觀鯨的熱門時間

2 月不如去溫哥華探親兼過農曆新年啦！每年農曆新年期間，溫哥華嘅唐人街都會搞盛大嘅春節遊行，舞龍舞獅、敲鑼打鼓聲真係震耳欲聾，仲有超華麗嘅花車隊伍喺街頭穿梭，氣氛熱鬧到不得了！

除咗睇巡遊，嗰度仲有好多手作飾品工作坊、傳統遊戲等多元化活動，嗰種濃厚嘅節慶氛圍，真係令人好陶醉。而 2 月去溫哥華仲有兩大驚喜：

觀鯨好時機 🐋 ：2 月係觀鯨嘅熱門時節，你有機會親眼見到巨型鯨魚喺海入面優游，場面超級壯觀。

近郊滑雪 🎿：由市區出發好快就到世界級嘅滑雪場（好似 Cypress Mountain 或 Whistler），一次過體驗大自然嘅無限魅力。

無論係想陪屋企人過年，定係想玩戶外活動，溫哥華絕對係多樣化 2 月旅行嘅完美選擇！

💡 小編溫馨提示： 2 月去溫哥華記得要著得夠暖，因為嗰邊天氣比較濕冷。如果你打算去 Whistler 滑雪或者觀鯨，建議提早喺 Trip.com 預訂門票或者當地團，咁就唔怕去到先發現 full 晒，仲可以慳返唔少排隊時間添！

2 月旅行好去處, 溫哥華

溫哥華酒店推介





2 月旅行好去處 | 黃金海岸 | 穿比堅尼的農曆新年

2 月去澳洲黃金海岸，絕對係追求陽光與海灘嘅避寒首選！當北半球仲係凍冰冰嘅時候，南半球正值熱辣辣嘅夏天。

喺黃金海岸最出名嘅衝浪者天堂（Surfers Paradise），你可以感受到陽光普照、海風輕拂，簡直係滑浪發燒友同埋鍾意曬太陽人士嘅天堂。除此之外，呢度仲有好多世界級主題樂園，係全家大細 2 月出遊嘅必去景點：

三大主題樂園 ：包括 夢幻世界（Dreamworld） 、 華納兄弟電影世界 同埋 海洋世界（Sea World） 。無論你係想挑戰驚險刺激嘅過山車，定係想近距離睇吓得意嘅海洋生物，呢度都一應俱全！

雙重節慶歡樂：喺呢度過農曆新年同情人節，可以換上背心短褲，喺熱情嘅夏日陽光中盡情慶祝，夠晒特別！

💡 小編溫馨提示： 澳洲 2 月嘅紫外線好勁，防曬一定要搽足，如果唔係好容易曬傷！另外，呢段時間係當地旅遊旺季，建議你提早喺 Trip.com 預訂主題樂園嘅門票，咁就唔使喺大太陽下排長龍買飛，仲可以享有獨家優惠碼添！

2 月旅行好去處, 黃金海岸

悉尼酒店推介





2 月旅行好去處 | 巴黎 | 浪漫的代名詞

講到浪漫，巴黎簡直就係代名詞！喺 2 月呢個充滿愛嘅季節，同另一半飛去法國巴黎，絕對係閃死人冇命賠嘅 2 月旅行首選。

想像吓，你同摯愛手拖手漫步喺塞納河畔，或者喺艾菲爾鐵塔下面深情擁抱，嗰種甜蜜嘅氣息真係隨處都聞得到。去到巴黎，呢幾件事一定要同愛人一齊做：

極致浪漫體驗 ：預訂一場 塞納河遊船晚餐 ，一邊欣賞兩岸燈火璀璨嘅古跡，一邊品嚐法式料理，浪漫到暈！

香榭麗舍大道掃貨 ：情人節又點少得禮物？帶另一半去 香榭麗舍大道 行街，親手幫佢揀返個精緻嘅名牌包包，絕對係最有誠意嘅情人節驚喜！

文藝氣息爆燈：巴黎仲有好多世界級博物館，好似羅浮宮、奧賽博物館咁。喺藝術名作之間穿梭，唔單止可以增添旅程嘅深度，仲可以影到好多文藝感十足嘅打卡相。

💡 小編溫馨提示： 巴黎嘅 2 月仲係幾凍（平均 3°C - 8°C），行街記得要著返件靚靚大褸保暖！另外，情人節當晚熱門嘅塞納河餐廳通常一早爆滿，記得要提早喺 Trip.com 預訂位位，用埋我哋嘅酒店 8% 優惠碼，慳返啲錢買多件精緻甜品食仲開心！

2 月旅行好去處, 巴黎

巴黎酒店推介

常見問題

2 月去邊度旅行好？

2 月份去旅行真係好正，因為你可以揀去唔同地方體驗冬日奇景或者節慶文化！

睇雪／傳統祭典： 去日本京都睇金閣寺雪景，仲可以參加超特別嘅「節分祭」撒豆驅魔。

追極光： 去冰島或者挪威，喺最黑、最長嘅夜晚等候夢幻極光。

滑雪迷必去： 瑞士阿爾卑斯山係滑雪發燒友嘅天堂。

避寒／玩節慶： 唔想咁凍？飛去新加坡過年或者馬爾代夫度假，喺陽光同海灘之中感受節慶氣氛。





2 月去歐洲旅行正唔正？

非常之正！ 特別係巴黎同威尼斯呢啲城市。 雖然 2 月嘅歐洲天氣仲係凍，但係勝在遊客少好多，唔使同人迫，節慶氣氛仲好濃厚添！

浪漫之都： 2 月撞正情人節，巴黎周圍都瀰漫住粉紅泡泡，浪漫到暈。

華麗盛事： 威尼斯喺 2 月會舉行全世界最出名嘅面具嘉年華，滿街都係華麗嘅面具同宮廷服，絕對係一世人要去睇一次嘅視覺盛宴。





2 月有咩特別嘅節慶或者活動？

2 月可以話係一年入面最熱鬧嘅月份之一，有好多一定要睇嘅重點活動：

農曆新年： 亞洲各地、甚至歐美嘅唐人街（好似紐約、溫哥華）都有超盛大嘅舞龍舞獅同巡遊。

威尼斯面具嘉年華： 意大利最華麗嘅年度節慶，成個城市變身 18 世紀舞台。

情人節 (2月14日)： 巴黎、羅馬等浪漫城市會變身成情侶約會聖地。

日本札幌雪祭： 2 月頭會喺大通公園見到巨型雪雕，仲有夜晚嘅燈光騷，啱晒一家大細。

京都節分祭： 親身體驗撒豆驅鬼、祈求新一年好運。





💡 小編溫馨提示： 2 月去呢啲地方通常係熱門檔期，特別係農曆新年同情人節期間！想住到性價比高嘅酒店或者買到平機票，記得而家就上 Trip.com 預訂。

