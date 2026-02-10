黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
財色雙收！2月這三大星座「桃花、財運同步升溫」，第一名好運發威！
是不是常羨慕別人感情順、財運也旺？今年2月，有三個星座同時迎來感情與金錢運勢升溫，不只桃花有動靜，連收入機會也跟著增加。一起來看看自己有沒有上榜。
Top3水瓶座：人氣回升，感情與目標同步推進
沉寂一陣子的水瓶座，2月開始運勢轉強。隨著星象順行，多股能量匯集，存在感明顯提升，走到哪都容易成為焦點，也更容易吸引他人注意。這段時間可能會出現讓你心動的對象，為單身生活帶來變化。整體來看，2月的水瓶座不論在工作目標或感情發展上，都較容易看到成果，付出與回報逐漸對等。
Top2摩羯座：狀態回暖，賺錢與桃花同時啟動
前一陣子容易感到疲憊的摩羯座，2月隨著木星、火星陸續順行，整體狀態回升，行動力和存在感同步提高。外在氣場變強，也更容易被注意到，感情機會自然增加。同時，工作表現也較容易被看見，可能帶來新的賺錢機會，無論在職場或人際圈，都有發揮魅力、轉化成實際收穫的空間。
Top1雙魚座：機會接連出現，財運與桃花同步靠近
平時比較隨性、慢熱的雙魚座，進入2月後迎來轉變。海王星、金星與木星同時加持，讓感情與財運都有明顯動靜。就算只是出門走走，也可能遇到不錯的對象，或出現額外收入機會。桃花來得頻繁，金錢流動也變得順暢，容易開啟新的關係或迎來小額進帳。對雙魚來說，2月是感情與財務同步活絡的一段時間。
2026丙午馬年要來了！今年農曆新年初一在2月17日，馬年「最強桃花」生肖是誰呢？邀來龍震天師傅為大家解答2026最強桃花運生肖運勢，再給各位增強、催旺桃花運貼士！
2026大勢眼影妝原來是銀色！SUQQU、CHANEL、3CE...從開架到名牌百搭眼影盤，閃令令極高級而且日常也用得著
2026年的彩妝趨勢裡，銀色眼影毫無懸念成為大勢！Y2K風潮持續發酵，搭配未來感審美的崛起，銀色具科技光澤與靈動質感的特性，帶點復古氛圍又能為眼妝注入前衛感，成為2026年的關鍵妝容元素！
WhatsApp 網頁版終於可以打電話！語音 + 視像通話開始推送，beta 先試用
WhatsApp 網頁版開始向 beta 用戶推出語音同視像通話功能，現階段先支援 1 對 1 對話，毋須安裝桌面版都可直接喺瀏覽器撳通話鍵開 call。通話同樣採用端對端加密並使用 Signal 協議，視像通話亦支援螢幕分享。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
【龍豐】豐搶價 CDP粧前乳霜光采柔滑 $218、GIK PDRN 95%粉紅膠原修護精華面膜 $35（即日起至16/02）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，凡士林24小時潤膚露 $55、唯拉珠100%純透明質酸保濕安瓶精華 $198/件、Olay胜肽專研緊緻輕潤乳霜套裝 $268、CDP粧前乳霜光采柔滑 $218、GIK PDRN 95%粉紅膠原修護精華面膜 $35、Crest美白牙貼40片 $228！
星展香港料今年貸款有單位數增長 不良貸款率呈下降趨勢
星展香港去年貸款按年增長1%至3780億港元，而存款增長10%至5220億港元，不良貸款比率(NPL ratio)由前年的1.57%，增至去年的2.16%。星展香港董事總經理兼財務總監陳立珊於記者會表示，去年 NPL ratio 上升主要來自一間房內民企，該行現時對內地貸款比例已降至7%，當中5%為國企，民企只佔少於10億港元。星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅預期，該行今年 NPL ratio 會呈下降趨勢，惟未有作出具體預測；他並估計，該行今年貸款會有單位數的升幅。龐華毅料，美國聯儲局今年分別在6月及9月各減息25點子，全年合共減50點子，故預料該行今年淨息差(NIM)或有機會減少10-12個點子。星展香港去年淨息差由前年的1.8%，增至1.82%。陳立珊表示，星展香港對本港商業房地產(CRE)貸款多年維持約27%，當中包括具實力的藍籌企業、有投資級別的公司等，該行對這類貸款十分審慎，並已作充足準備，兼會繼續物色優質的客戶。對於本港中小企，龐華毅表示，星展香港一如以往支持本港中小企發展，惟預期中小企今年的經營情況如去年一樣面對壓力，主要因為港人北上消費、內地旅客來港消費降級，惟
Selfridges香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2026年2月最新優惠/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
Selfridges是英國數一數二的百貨公司，其門市與網店有相當多知名品牌產品發售，就算未能飛去當地shopping，亦可以安在家中到Selfridges網購！假如你是一個喜歡網購的人，相信都會對Selfridges不陌生，Selfridges可以平買Jellycat外，今期Selfridges減價區亦有不少名牌好物，SOEUR手袋折後$2,900入手、SANDRO外套低至46折、New Balance波鞋只需$650，同時還有限時太陽眼鏡優惠，第2件可享半價！這裡就來詳細解構Selfridges網購教學，免運費詳情與退貨教學！Yahoo購物專員更會給你定時更新優惠碼及名牌退稅攻略，即睇以下Selfridges網購教學！
【Baleno】快閃開倉低至2折
Baleno於葵芳新都會廣場舉行快閃開倉，現場超多男裝/女裝/童裝服飾低至2折，包括多款衛衣、羽絨、功能外套、針織系列、長褲、保暖衣、內衣褲及襪款等！部分款式數量有限，先到先得！
星展：港商廈零售地產仍尋底
本港商業房地產市場承壓，星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）在業績發布會上表示，香港的寫字樓和零售商業房地產市場仍在尋底（still finding its floor），未來一兩年續面臨壓力。他指出，雖然市場上仍有交易，但均以折扣價成交；隨着新盤不斷湧入，寫字樓庫存持續承壓。
甜度尚有五分已經足夠？泰國政府2月起推行「正常甜等於半糖」運動！知名連鎖店飲品統統少甜
泰國旅遊除了享受陽光與海灘，各款特色甜味飲品亦是旅客的最愛，特別是泰式奶茶，更是比大家飲慣的港式奶茶更甜。然而，泰國政府為推動國民健康，近日宣布由2026年2月起推行「正常甜等於半糖」（Normal Sweetness = 50% Sweetness）運動，重新定義飲品甜度標準，讓大眾在享受飲品的同時，減少身體負擔。
這家人基因太強大！李冰冰親妹神仙顏值不輸姐姐 同框照根本「複製貼上」！
畫面中可見李冰冰以俐落黑色禮服登場，氣場依舊是熟悉的國際影后等級；一旁的妹妹則以深綠西裝造型現身，風格幹練成熟，散發典型女強人氣場。兩人一柔一剛卻同樣高級，並肩畫面不只沒有被比下去，反而呈現出「雙強配置」的視覺張力，也難怪評論區幾乎一面倒稱讚：「這家基因...
【Yahoo Style 玄來愛情】有錢男人熱烈追求，兩次約會卻人間蒸發？｜揭開荀盤離場真正原因
一國兩制香港國安白皮書｜積極悔過者提早獲釋：體現國安法「寬嚴相濟」理念｜Yahoo
國務院新聞辦公室今日（10 日）發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，評價香港特區有力開展維護國家安全執法和司法。白皮書指，除了法院處理危害國安案件時，完全不受政府的任何干涉或影響之外，香港特區亦保障了在囚人員各項權利，其中在獄中積極悔過、表現良好，被研判不再具有危害國家安全風險的在囚人士，會准許他們提早釋放，白皮書形容做法是「體現了香港國安法律寬嚴相濟的刑事司法理念和對人權的尊重保護。」
10天狂瘦7公斤！「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單大公開：膳食代餐粉排毒+30分鐘有氧運動瘦出立體下顎線
金珉奎減肥方法：自我覺醒從「臉胖」到「10 天減 7 公斤」的決心減肥的第一步往往來自於心理衝擊。對金珉奎而言，那張讓他感嘆「臉胖」的照片就是最強的助燃劑。他在直播中與粉絲的互動不僅展現了親民的一面，前陣子因體重達到 85 公斤，珉奎在看到活動照後忍不住在社群平台...
女王Lisa真的加入資生堂了？全新代言人預告曝光，小紅瓶首支廣告掀全球暴動
資生堂近日於官方社群釋出全新品牌形象預告，畫面中僅見俐落背影、輪廓線條與極具辨識度的氣場，卻讓人幾乎不用猜就能確認主角身分。預告一曝光，相關截圖與側拍花絮立刻在社群平台瘋傳，「女王Lisa要加入資生堂了？」成為粉絲間的熱門關鍵字。事實上，Lisa 近年在時尚與商業...
小S感動致謝！ 粉絲集資「在全世界紀念大S」：死亡不是終點，遺忘才是
2月8日，小S（徐熙娣）透過工作人員轉達感謝，回應粉絲自發舉辦的紀念行動：「幫我鄭重謝謝他們，很感動，感謝。」並補充轉述「徐家誠摯表達我們的敬意」，相關回應引發粉絲關注。
LuLu豬進駐百年茶樓！蓮香樓尖沙咀店限定 人氣IP點心紙T恤、限量公仔開賣 半價享用豪華十道點心套餐
在尖沙咀的街頭，一場神級聯乘正悄悄上演。擁有近百年歷史的傳奇老字號「蓮香樓」遇上治癒系IP「罐頭豬LuLu」，這份驚喜絕對足以讓全港「午餐肉」（罐頭豬LuLu粉絲）與點心控尖叫。這次企劃不僅能與最萌店小二 LuLu豬打卡，店內更有期間聯名精品，大家可以在店內嘆茶、打卡、吃點心。此外，Yahoo購物專員更發現了超震撼的點心套餐半價優惠，讓你用優惠價錢在可愛環境中大飽口福！
【HK Express】大邱/清邁/台中/常州/貴陽/義烏單程低至 $198
HK Express推出多個精選及獨家隱世航點機票優惠，大邱、清邁、台中、常州、貴陽、義烏等航點「輕便飛」單程票價低至 $98，讓你放慢腳步、隨心漫遊！
農曆新年2026｜拜年必著「旅行神鞋」Asics限時8折！人氣Gel-1130低至$520／Japan S只需$472
每逢一到農曆新年，就是一個完美藉口入手新鞋、新衫過新年！近日Catalog網店推出農曆新年優惠，當中指定品牌有限時8折優惠，推介大家可以留意平時超少減價的人氣鞋款Asics，今次有近30款波鞋列入8折優惠中，連近年被稱為「旅行神鞋」的Gel-1130及Gel-Kayano系列都有平，相當難得！Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，以及滿$500即免運費送貨。趁最後幾日限時優惠，去掃平貨喇！
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日