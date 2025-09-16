2歲女兒玫瑰疹、突翻白眼 周興哲緊急送醫

▲周興哲（如圖）擔任陽光基金會公益大使，今（16）日出席「給我力量！守護燒傷顏損兒勇敢飛」記者會，他分享女兒3個月前因玫瑰疹發高燒、突然翻白眼的狀態，讓他急哭了。（圖／陽光基金會提供）

[NOWnews今日新聞] 歌手周興哲擔任公益大使，今（16）日出席陽光基金會「給我力量！守護燒傷顏損兒勇敢飛」記者會，他表示自從當爸爸之後，看到社會新聞裡受傷的小孩，都很不捨，他也想到女兒在3個月前因玫瑰疹發高燒，突然熱痙攣、翻白眼，讓他急哭了，趕緊叫救護車送醫，所幸女兒復原良好，恢復穩定狀態，才讓他鬆了一口氣。

▲周興哲（中）今（16）日出席陽光基金會，呼籲大眾加入守護燒傷顏損兒行列。（圖／陽光基金會提供）

周興哲表示，那天太太趙岱新因為喉嚨不舒服，正好在醫院做檢查，恰好小姨子也在家裡，他讓小姨子先帶小朋友到醫院，他隨後跟上，他表示人生沒想到會需要叫救護車，當下真的嚇哭了，醫生看診後也叮囑他，這年紀的小朋友很容易會有高燒翻白眼狀況，在5歲前都要多多留意。

女兒緊急送醫 周興哲急哭安撫太太

由於女兒需要留院觀察，周興哲一邊聽從醫囑，一邊安撫老婆心情，他表示，很能感同深受燒傷顏損兒和父母親的心情，所以願意擔任公益大使，呼籲社會大眾一起加入守護燒傷顏損兒的行列，無償拍攝公益形象影片，在拍攝現場也透過練唱、耐心地指導陽光孩子們，過程中更貼心準備小點心與孩子們同樂。

經歷身體的苦 知道什麼是勇敢

記者會現場，周興哲也特別準備充滿祝福的禮物送給陽光孩子們，他表示：「小朋友們經歷了身體的痛、復健的苦，還要面對外界的眼光，但他們沒有退縮，反而用笑容和堅強告訴我們什麼是真正的勇敢。」

周興哲在9月26日到28日將於台北小巨蛋舉辦《Odyssey旅程巡迴演唱會》，屆時現場將有「燒傷顏損兒身心重建服務」活動，參與的粉絲可獲得演場會限量特製貼紙。

