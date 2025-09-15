2艘船希臘啟航 加入突破加薩封鎖人道船隊

（法新社希臘希羅斯島14日電） 根據法新社記者目擊，2艘船隻今天晚間自希臘希羅斯島（Syros）啟航，加入「全球堅毅船隊」，船隊是一項用來突破以色列對加薩的封鎖，並運送人道援助物資的國際任務。

約500人聚集在埃爾莫普利斯港（Ermopoulis）高喊「解放巴勒斯坦」，送別這兩艘懸掛希臘國旗、分別名為「氧氣號」（Oxygen）和「伊萊克特拉號」（Ilektra）的船隻。兩船分別載有5名及8名成員，並攜帶物資前往遭受饑荒的加薩。

39歲船員富里科斯（Kostas Fourikos）告訴法新社：「這就是我們向以色列表明，其無權施加飢餓。當然，我們也要向飽受苦難的巴勒斯坦人民傳遞團結的訊息。」

這2艘船預計將與船隊的其他船隻會合，船隊希望協助緩解加薩不斷惡化的人道危機，目前以色列對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭仍在持續。

全球堅毅船隊（Global Sumud Flotilla）是由來自44個國家的代表團運用民間船隻組成，向飽受戰亂肆虐的加薩走廊（Gaza Strip）運送人道救援物資。船隊成員包括瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）及葡萄牙左派政治人物莫塔瓜（Mariana Mortagua）等。

由於以哈衝突影響，聯合國8月正式宣布加薩市及其周邊地區發生饑荒，這個地區約有100萬居民。以色列否認這個地區存在饑荒。