2華漁船在韓附近傾覆2死12失蹤 中方助查

【on.cc東網專訊】中國駐南韓大使館周二（11日）發布消息，有關兩艘近日在南韓附近海域出事的中國漁船，經初步核實均手續齊全，屬正常作業，中方將協調韓方調查事故。

據中國駐光州總領館通報，兩艘中國漁船於周日（9日）、周一（10日）先後在南韓附近海域傾覆，目前共有8人獲救、2人死亡、12人失蹤，中韓海警仍在聯合全力開展搜救工作。中方對韓方持續全力開展救援工作，表示讚賞和感謝。

對於接連發生兩宗漁船傾覆事故，造成重大傷亡，中國駐韓使館深表痛心，將全力支持協助駐光州總領館，同時協調韓方調查事故，並採取有針對性預防措施，全力避免類似悲劇再次發生。

