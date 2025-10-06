2項國際體育活動獲「M」品牌認可 委員會：促進旅業具經濟效益

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【on.cc東網專訊】大型體育活動事務委員會今日(6日)公布，「Chubb UTS Hong Kong with Humansa」及「保誠香港網球公開賽2025」獲頒授「M」品牌認可。
委員會表示，上述兩項頂級網球賽事各具特色，相得益彰；創新的「Chubb UTS Hong Kong with Humansa」以其明快節奏、高互動性的賽制，為球迷帶來耳目一新的體驗；而「保誠香港網球公開賽2025」作為傳統世界巡迴賽，吸引世界級女子網球選手參與。兩項賽事匯聚國際網球精英，勢必吸引眾多本地及海外球迷，在推動本地體育發展的同時，促進旅遊業，帶來經濟效益。
「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人或非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動有機會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。設立「M」品牌制度的目的是推動發展大型體育活動，為香港培養可持續的體育文化，並把香港的形象提高為國際體育盛事之都，為社會帶來實質的經濟利益。
