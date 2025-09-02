2,100呎西貢別墅，模糊室內外界限的半退休空間

Galaxy Interior Design為一對半退休夫婦打造採光充足的舒心空間。

Client Brief

這對半退休的醫生夫婦在多年出租後重新收回他們位於西貢的別墅，希望根據現時的生活需要及未來退休計劃進行改造。他們希望房子能引入更多自然光，營造出輕盈而舒適的感覺，並能引景入室。同時，他們也希望設有聚會空間以招呼朋友。

Concept & Style

設計以簡約為主，採用極簡的色彩搭配，讓戶外的景色成為視覺焦點。

Challenges

別墅只有一面能欣賞到景觀，後方則面向一片樹林，令公共區域顯得昏暗。一些浴室沒有窗戶，需要解決採光問題。

Solutions

為了打開空間，設計團隊在廚房新增了一扇窗，讓房子兩側都能引入日光。樓梯採用無邊框玻璃護欄，營造懸浮效果。同時，玻璃磚的應用也為原本封閉的樓梯區域增添通透感。針對沒有窗戶的空間，設計團隊安裝了晴空燈，模擬自然光線，增強空間的開闊感。

團隊亦為主人睡房和書房加入了柔和海洋色系牆紙及繪畫，以呼應窗外海境。 Galaxy Interior Design設計師Betsy Fung解釋：「屋主希望讓書房內的衣櫃融入設計，所以整面牆櫃均以藝術漆繪畫天空藍作焦點，讓它看起來像一幅特色牆，與窗外的山水景致互相呼應，令外面的天與海可以伸延至屋內。」同樣的設計手法也應用在主人睡房。

另外，客廳窗位加入木框結構，營造「相框」效果，同時在旁邊設置了坐墊座位和書架，方便屋主一邊閱讀一邊欣賞窗外風景。通往天台的樓梯則選用了帶燈光效果的牆燈照明，既解決了天花燈難以安裝的問題，又作為裝飾元素提升空間美感。

Tips

當天台樓梯難以安裝天花燈時，特色牆燈是理想選擇，既能提供照明，又可作為裝飾提升空間美感。

廚房樓梯在翻新期間被拓寬，並選用了無邊框玻璃護欄，特意增強從入口望入的視覺通透感。

客廳窗台位置採用木框結構設計，營造「相框」效果，將窗外景色變成一幅動態的藝術品。

Galaxy Interior Design

電話：+852 5281 2215

網頁：https://www.galaxydesign.com.hk/

地址：香港新界葵芳金龍工業中心1座5樓CD室

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】