2,200 年歷史骨骼證實大象曾參與布匿戰爭戰場

雖然大象在古代文獻、硬幣以及傳奇的布匿戰爭中屢見不鮮，但考古學家一直無法找到足夠的骨骼遺骸，無法確定這些雄偉的生物是否真的被將軍們用於戰鬥。然而，一塊大小如棒球的骨頭的發現，證明了大象曾經在古代戰場上活動。早在 2020 年，研究人員在為一所醫院進行預防性挖掘時，發現了這塊非人類的骨頭。隨著他們逐層清理，發現自己正站在南伊比利亞最大的一個原始歷史聚落之上，該地區從晚青銅時代開始就顯示出被人類佔據的跡象。然而，最令考古學家震驚的是一層毀壞的痕跡，因為他們在那裡發現了一場戰鬥的遺骸。正是在這裡，他們挖掘出了一塊不尋常但無可否認的骨頭，研究作者在《考古科學期刊：報告》中指出，大象的特徵非常獨特，無法誤認。

儘管馴化這些動物幾乎不可能，但研究作者解釋說，「專門的馴化和訓練野生捕獲或圈養的個體已經進行了幾個世紀，這一傳統至今仍在延續。」有趣的是，迦太基人在戰鬥中使用大象，而最近在科爾多瓦的發現，則是為這些龐然大物實際使用的少數遺跡之一。大象在布匿戰爭中被廣泛使用。2020 年，為了新建科爾多瓦省醫院而進行的考古挖掘，考古學家在瓜達基維爾河北岸的科利納德洛斯夸馬多斯進行了發掘，這是一個面積達 50 公頃的重要考古遺址。該地點不僅保存了古代人類的痕跡，還留存了軍事歷史上最持久的遺產之一：布匿戰爭。

從《考古學新聞》的報導中得知，這塊立方形的腕骨來自一隻大象的右前腳。其大小接近 4 英寸（大約相當於一個大型柑橘或小孩的手），發現於與特定佔據階段相關的倒塌牆壁下。經確認屬於大象後，放射性碳測年顯示這塊骨頭的年代與第二次布匿戰爭相符。在這隻史詩般生物的遺骸旁，考古學家還發現了石製投射物，這些投射物可能是由扭力發動機發射出的。《生活科學》報導指出，似乎在一個有防禦工事的村莊中發生了戰鬥，而這隻大象很可能在此被殺死。研究作者推測，這塊骨頭可能被保留作為紀念品。作者告訴《生活科學》，他們尚不確定在這些戰場上作戰的具體大象物種。

布匿戰爭發生在公元前 264 年至公元前 146 年之間，涉及羅馬共和國與迦太基帝國之間的多次對抗。在第二次戰役中，戰場上的大象經常被描繪成壯觀、令人畏懼的景象。根據 Nichols Kotar 的部落格，大象與狗或其他家養動物並無二致，馴化後便能被控制。他提到，大象需要被帶入「狂暴狀態」，因為它們天生並不是殺手。儘管研究作者未具體說明這隻大象的使用方式，但有關戰爭大象的一般信息提供了一些見解。它們可能被用於衝鋒、踩踏和壓倒敵人。可以想像，一隻大象的腳突然抬起，將一名士兵壓扁，或訓練它們用觸鬚抓住士兵和馬匹。然而，大多數戰爭大象在穿越阿爾卑斯山時喪生，因為它們並不適應山區寒冷的環境。儘管遭受這些損失，漢尼拔在許多年內仍然取得了勝利，直到羅馬發動了第三次也是最後一次戰役，並最終使迦太基人失利。該研究已發表於《考古科學期刊：報告》中。

