20人質獲釋 特朗普以國會發言促以色列抓緊和平機會

以哈首階段停火協議上周五生效，雙方周一互相釋放人質和囚犯。哈馬斯昨透過紅十字會向以色列還交俘擄了兩年、餘下20名仍生還人質，以方亦釋放1,968名巴勒斯坦人囚犯。另有28名人質相信已死亡，哈馬斯昨稱當天將交還4具遺體。

以哈在美國斡旋下達成停火協議，美國總統特朗普昨到以色列國會發表演說，長達1小時，呼籲以方抓緊和平機會。他稱，以國已盡其所能取得勝利，現在是時候追求和平，整個中東的和平。特朗普也突然「脫稿」，促請以色列總統赫爾佐格特赦對總理內塔尼亞胡的3項貪污指控，讚揚後者在以哈戰爭的出色領導。

特朗普轉到埃及開和平峰會

特朗普在以色列的行程超時，較原定時間遲了轉往埃及沙姆沙伊赫，與埃及總統塞西共同主持國際和平峰會，商議結束加沙戰爭。英、法等逾20個國家的元首和代表出席會議，內塔尼亞胡以峰會與猶太節慶撞期為由未有參與，哈馬斯成員也未有出席。西方領袖堅持哈馬斯日後不可管治加沙，但哈馬斯在首階段停火協議中未有答應此要求。

