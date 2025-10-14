20歲男認向兩12歲女童索取逾200張裸照 還押10.30判刑

20 歲男生承認於 2022 至 2023 年間，向兩名 12 歲女童索取裸照，共涉超過 200 張裸照。其中一人及後自殺，家人透過女童電話揭發事件。被告周二（14 日）在區域法院承認兩項「煽惑 16 歲以下兒童作出嚴重猥褻行為」罪，暫委法官黃國輝押後至 10 月 30 日判刑，下令為被告索取更生中心、勞教中心、教導所及心理報告，被告還押候判。



辯方求情時指，希望法庭考慮判處感化，指本案不涉敲詐及勒索情節，被告與女童互有好感，曾「打情罵俏」，又指已過身的女童，生前曾向友人發訊息，指認識到被告，是一生最開心的事。法官則指，本案涉及兩名年幼女童，事主心智未成熟，情節嚴重，不宜判處感化。

案情：X 自殺後家人檢查電話揭發事件

案情指，兩名女童 X 及 Y 為同學，被告就讀相鄰的中學。X 於 2023 年 3 月 15 日自殺，其父親整理 X 的遺物時，解鎖及檢查 X 的電話，發現 X 曾應被告要求，透過 WhatsApp 及 Instagram 向被告發送過百張裸照，於是報警。案件經調查發現，X 曾應被告要求發送 190 張裸照，拍攝到 X 的私處及胸部。

警方其後再發現，另一女童 Y 亦曾應被告要求發送裸照。Y 透過 X 認識被告，當 X 自殺後，Y 經常聯絡被告。被告隨後向 Y 索取裸照，Y 曾經拒絕，最後就範。警方在被告電話共檢取涉及 Y 的 67 張裸照，Y 又曾向被告發送 6 段影片。

案情：被告曾向 X 索取金錢

案情續指，被告於 2023 年 3 月 27 日被捕，在警誡下承認，他於 2022 年底透過 Instagram 認識 X。不久後，被告要求 X 向他發送裸照，X 照辦。案發時，X 曾拒絕向被告發送裸照，被告會要求 X 向他支付 80 至 100 元，被告聲稱已把錢還給 X。

至於女童 Y，被告從 X 得知 Y 身材好，於是在 2023 年認識 Y 及要求對方發送裸照，Y 照辦。

辯方：被告與 X 互有好感

辯方求情時提到，被告現時 20 歲、就讀理工專上學院。他知悉案情嚴重，認罪以省卻事主出庭作供。辯方又指，即使本案涉及年幼女童，案情不涉身體接觸，並非最嚴重。被告本人亦屬青少年，當時與 X 互有好感，X 生前曾向友人透露，一生最開心是認識到被告，沒有怪責被告。而事主 Y 的供詞亦透露，她覺得發送裸照並無問題。

辯方續指，被告的保釋條件包括不得接觸證人，包括 Y。被告遵守條件並刪除 Y 的聯絡，但 Y 仍一直發送聯絡邀請。辯方形容，被告父母亦對事件感自責，其老師認為被告有反省。辯方希望法庭考慮索取感化報告，讓被告在父母協助下成長，又指本案不涉敲詐及勒索情節，二人類似「打情罵俏」。

官：涉心智未成熟年幼女童、情節嚴重

法官則認為，本案涉及兩名年僅 12 歲的女童，心智未成熟，其中 X 更涉及 190 張裸照，歷時約兩個月。而涉及 Y 的照片數量雖然不及 X，但被告曾要求她拍攝影片，情節嚴重，不宜判處感化。法官最後為被告索取更生中心、勞教中心、教導所及心理報告，被告還押候判。

被告 L. Y. F. 承認兩項煽惑 16 歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪，指他於 2022 年 2 月至 2023 年 3 月向煽惑兩名 12 歲女童 X 及 Y，向被告作出嚴重猥褻行為。

案件編號：DCCC353/2025