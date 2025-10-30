0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
20歲男認向兩12歲女童索逾200張裸照判勞教中心 官引報告指有戀童障礙、重犯機會高
一名 20 歲男子承認於 2022 至 2023 年間，向兩名 12 歲女童索取裸照，共涉超過 200 張裸照。其中一名女童及後離世，家人透過女童電話揭發事件。被告承認兩項「煽惑 16 歲以下兒童作出嚴重猥褻行為」罪，周四（30 日）在區域法院判刑。
暫委法官黃國輝引述心理報告，指被告有「戀童障礙問題」，專家亦認為他重犯機會高。懲教則建議判被告入勞教中心，接受較強度的紀律訓練。官被告所干犯的為嚴重罪行，考慮案情後，決定採納報告建議，判被告入勞教中心進行訓練，並在有需要時接受心理輔導，處理其心理問題。
案情：家人檢查電話揭發事件
案情指，兩名女童 X 及 Y 為同學，被告就讀相鄰的中學。X 於 2023 年離世，其父親整理 X 的遺物時，解鎖及檢查 X 的電話，發現 X 曾應被告要求，透過 WhatsApp 及 Instagram 向被告發送過百張裸照，於是報警。案件經調查發現，X 曾應被告要求發送 190 張裸照，拍攝到 X 的私處及胸部。
警方其後再發現，另一女童 Y 亦曾應被告要求發送裸照。Y 透過 X 認識被告，當 X 離世後，Y 經常聯絡被告。被告隨後向 Y 索取裸照，Y 曾經拒絕，最後就範。警方在被告電話共檢取涉及 Y 的 67 張裸照，Y 又曾向被告發送 6 段影片。
案情：被告曾向事主索取金錢
案情續指，被告於 2023 年 3 月 27 日被捕，在警誡下承認，他於 2022 年底透過 Instagram 認識 X。不久後，被告要求 X 向他發送裸照，X 照辦。案發時，X 曾拒絕向被告發送裸照，被告會要求 X 向他支付 80 至 100 元，被告聲稱已把錢還給 X。
至於女童 Y，被告稱從 X 得知 Y 身材好，於是在 2023 年認識 Y 及要求對方發送裸照，Y 照辦。
涉兩名 12 歲女童
被告 L. Y. F.（現 20 歲），被兩項控「煽惑 16 歲以下兒童作出嚴重猥褻行為」罪，指他於 2022 年 2 月至 2023 年 3 月向煽惑兩名 12 歲女童 X 及 Y，向被告作出嚴重猥褻行為。
案件編號：DCCC353/2025
其他人也在看
青衣老翁墮樓亡 其妻倒斃家中
【Now新聞台】一名老翁下午在青衣長亨邨懷疑墮樓身亡，警方在其家中發現其妻倒斃單位。 下午二時許，警方接報在長亨邨亨緻樓對開山坡，發現該82歲老翁，懷疑從高處墮下，救護員到場證實死亡；警方登上死者長宏邨宏心樓住所，發現其60歲妻子倒臥單位，身上有血漬，已經死亡，警方正調查兩宗命案有否關連。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。Yahoo新聞 ・ 1 天前
47人案｜ 原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】47 名民主派被控「串謀顛覆國家政權」案件中，被指為組織者之一的前「民主動力」召集人趙家賢，去年原被判處監禁7年。據了解，趙家賢因獄中行為良好，昨（28 日）已刑滿出獄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
蔡天鳳前家姑意圖妨礙司法公正罪成 判囚18個月 官：慈母多敗兒
28 歲女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳，2023 年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。蔡的前家姑李瑞香否認意圖妨礙司法公正罪，早前經審訊後被裁定罪成，周二（28 日）在區域法院被判囚 18 個月，被告聞判時飲泣。法庭線 ・ 1 天前
長亨邨八旬翁墮樓亡 中年婦倒斃長宏邨寓所
青衣發生謀殺及自殺案。長亨邨一名82歲的男子墮樓死亡，揭發其長宏邨寓所內有一名女子倒斃屋內，警方初步相信兩宗案件有關連，正調查兩人關係和事件起因。 警方在昨午約2時半接報，長亨邨亨緻樓多層停車場外，有人倒臥在對開山坡，救護員到場後證實男事主死亡，遺體由帳篷遮蓋。警方懷疑事主由高處墮下。 警方其後登門到男事主am730 ・ 7 小時前
青衣長亨邨老翁墮樓亡 寓所內一名六旬婦身亡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（29 日）下午2時許，警方接報指青衣長亨邨亨緻樓停車場對開，有一名老翁倒臥昏迷。救援人員到場證實該男子當場死亡，疑由高處墮下。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
九龍殯儀館重陽舉辦開放日 親身體驗「破地獄」與紙灰造陶瓷 館方：這裡是愛和告別的地方︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】九龍殯儀館於重陽節（29 日）舉辦開放日，主題為「音樂、藝術、科技與文化的橋樑」，設預演喪禮、破地獄儀式體驗、衣紙灰陶瓷工作坊多項活動，吸引逾 1500 名公眾報名參與。九龍殯儀館總經理甘亮得希望，開放日可釋除大眾對殯儀館的恐懼，明白死亡是人生必經之路，學會珍惜身邊人事物。殯儀館推出不同創新殯儀體驗，殯儀經紀關組強認同行業需要注入新動力，推出多樣選擇滿足市場需求。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
屯門青山禪院男雜工疑鋸樹意外鋸傷腳 失救倒斃墳頭
警方今日（29日）下午5時許接獲報案，指屯門青山禪院發生工業意外，一名大約60歲的男員工被發現在禪院內暈倒。他腳部受傷流血，昏迷不醒。救援人員到場檢驗，證實男子當場死亡，警方正調查事件。 據了解，事主姓黎，63歲，為青山禪院的雜工，平時負責清潔和雜務，今天原定上班時間為早上9時至下午5時30分。有同事發現事主在下am730 ・ 14 小時前
荃灣9旬翁墮樓倒臥簷篷 昏迷送院亡
【on.cc東網專訊】荃灣有人墮樓亡。今午(29日)12時30分，有市民報案，指發現其一名男親友倒臥於沙咀道315至323號廣益大廈簷篷位置，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，將昏迷事主從大廈一樓簷篷救起，交由救護車送往仁濟醫院搶救，期間須用自動心外壓機進行急on.cc 東網 ・ 23 小時前
日本熊蹤｜闖盛岡市中心停車場 秋田縣熊擊54人傷亡 請求自衛隊助撲殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。Yahoo新聞 ・ 1 天前
男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周
44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。 裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男am730 ・ 1 天前
法國總統夫人被誣指為男性 10 人涉網絡欺凌案件開審 被告：只想幽默一下︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）在巴黎提出訴訟的網絡騷擾案件本周開審， 10 名被告被控在網上散布惡意言論，侮辱及詆毀她的性別，指布麗吉特是名為「尚—米歇爾‧特羅涅（Jean-Michel Trogneux）」的男性。Yahoo新聞 ・ 1 天前
九龍殯儀館開放日 體驗破地獄看生死
【Now新聞台】有殯儀館於重陽節舉辦開放日，當中有遺體化妝及破地獄等體驗活動，館方希望透過活動讓大眾更加認識殯儀及生死。師傅圍著「火種」轉圈，再用劍劈碎瓦片。去年一套港產片令破地獄成為熱話，九龍殯儀館趁著重陽節舉行開放日，特設破地獄儀式體驗。劉小姐：「其實是看完那套電影之後，覺得可以再多了解破地獄過程，加上想自己親身試一次。」堪輿學家朱鑑徽：「每一個層數地獄都有不同意思，地獄裡做個審判，(破地獄)讓先人靈魂得以安息。」傳統思想對死亡有所忌諱，開放日有不同工作坊，包括遺體穿衣及化妝體驗。陳小姐：「生和死不一定只是與喪禮或儀式有關，而是如何思考生和死，或希望怎樣過生活，或如何思考與身邊的人怎樣整理自己的人生，我覺得都是重要。」殯儀館希望透過開放日，引領公眾思考告別的意義。九龍殯儀館總經理甘亮得：「我們所有活動都比較體驗式、互動式，希望透過這些交流及互動可以令公眾更容易接受，我們希望提供一個平台讓大眾更加認識殯儀，更加認識生死，不害怕提及死亡這個議題，因為死亡是每個人必須面對的階段，所以希望大家可以正面面對這件事。」近年香港推廣綠色殯葬，這裡有迷你紀念花園，參加者可以體驗模擬撒灰。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
5人涉為黑暴供武器被捕 據悉包括爆炸品案脫罪被告吳子樂 警方稱此案獨立於其他案件(高詩敏報道)
【Now新聞台】警方國安處拘捕5人，涉於2019年為示威者提供武器，據了解其中一人為爆炸品案脫罪被告吳子樂。 周二下午警方國安處在九龍及新界拘捕2男3女，介乎32至60歲，涉嫌協助及教唆暴動、串謀煽惑暴動等罪，行動中檢獲25萬現金。他們涉於2019年為示威者製造及提供武器，意圖造成嚴重傷亡，其中34歲被捕男子亦涉嫌在社交媒體多次發布煽動文章，內容包括煽動他人憎恨香港特區政府及作出不守法的行為。另一名50歲被捕女子則涉嫌企圖協助一名被捕男子，移走可能與案件有關的證據，涉嫌妨礙司法公正。據了解，其中一名被捕人是2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂。被問到該身份，警方稱，此案獨立於其他案件。國家安全處警司張伯傑：「個別人士的身份，因為我們的案件仍在調查中，現階段我都不方便具體透露或評論，但我要強調一點，本案是完全獨立於以前的一些舊案件，證據都是基於全新的證據而進行調查的。」警方表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
警拘 5 人涉於 2019 年煽惑暴動｜聯儲局再減息四分一厘｜鄧月平代表港隊出戰跆拳道賽勇奪銅牌｜10 月 30 日・Yahoo 早報
警方國家安全處周三（29 日）在九龍及新界採取行動，拘捕 2 名本地男子及 3 名本地女子，年齡介乎 32 至 60 歲，涉嫌「協助及教唆暴動」、「串謀煽惑暴動」、「煽惑暴動」、「妨礙司法公正」及「作出具煽動意圖的作為」，行動中檢獲約 25 萬元現金。警方表示，案件與 2019 年底多區暴動有關，當時有前線參與暴動的人士製造及提供武器，導致嚴重傷亡。有傳媒引述消息指，反恐條例第二案「口岸爆炸案」脫罪被告吳子樂在今次案中被捕；被問及案件是否與早發爆炸案脫罪者有關，警方指今次案件獨立於其他案件，是以全新證據調查及拘捕。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
據報新界北警察總部男警配槍佩槍上彈意外走火 無人受傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】據多間傳媒報道，大埔新界北警察總部今日（28 日）下午發生警槍走火事件，一名男警在入彈區為配槍上彈期間，懷疑意外走火射出一發子彈，事件中無人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 天前
青衣老翁墮樓亡 其妻倒斃家中 警列作謀殺及自殺案
【Now新聞台】一名老翁在青衣長亨邨懷疑墮樓身亡，警方在其家中發現其妻倒斃單位，警方列作謀殺及自殺案。下午二時許，警方接報在長亨邨亨緻樓對開山坡，發現該82歲老翁懷疑從高處墮下，救護員到場證實死亡。警方登上死者長宏邨宏心樓住所，發現其60歲妻子倒臥單位，身上有血漬，已經死亡。警方列作謀殺及自殺案處理，葵青警區重案組跟進調查。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
海洋公園哈囉喂2025｜驚嚇結界、6大驚嚇體驗！走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒 即睇門票優惠
以為哈囉喂只是扮鬼扮馬、派糖果？今年海洋公園「哈囉喂全園祭2025」——從詛咒盲盒到食人族部落，6大驚嚇體驗加上10個毛骨悚然的表演，一場又一場膽量與感官的極限挑戰，保證讓大家尖叫連連、膽量見底，準備參加這場靈異盛宴！即睇門票優惠詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
巴西里約熱內盧打擊販毒集團行動 至少64人死亡
巴西里約熱內盧警方針對當地主要販毒集團,進行歷來最大規模的打擊行動,造成至少64人死亡,當中包括4名警察。巴西當局稱,多達2500名全副武裝的警員,當地星期二清晨開始,在北部兩個社區,針對最大販毒集團之一進行打擊,出動多架直升機和裝甲車,行動到下午仍然持續。警方繳獲至少42支步槍以及大量毒品,拘捕81人。里約熱內盧州政府表示,今次行動是當地歷來最大規模,亦是死傷人數最多的一次,強調當局不會退縮,將堅定不移打擊毒品恐怖主義。 (BC)infocast ・ 21 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！三眼仔與史迪仔期間限定店/西九哈佬怪獸派對/色彩班斕幻彩森林
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了25大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；親子活動有香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」、冰上鬼馬南瓜哈囉喂、萬聖節手工糖果工作坊、萬聖節開篷巴士團、圍方嘩鬼樂園、三眼仔與史迪仔期間限定店；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋、伊藤潤二恐怖體驗展；欲了解鬼怪文化的有城巴x藍屋開篷巴士團及「仵」講吾知電車夜遊等，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前