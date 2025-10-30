20歲男認向兩12歲女童索逾200張裸照判勞教中心 官引報告指有戀童障礙、重犯機會高

一名 20 歲男子承認於 2022 至 2023 年間，向兩名 12 歲女童索取裸照，共涉超過 200 張裸照。其中一名女童及後離世，家人透過女童電話揭發事件。被告承認兩項「煽惑 16 歲以下兒童作出嚴重猥褻行為」罪，周四（30 日）在區域法院判刑。



暫委法官黃國輝引述心理報告，指被告有「戀童障礙問題」，專家亦認為他重犯機會高。懲教則建議判被告入勞教中心，接受較強度的紀律訓練。官被告所干犯的為嚴重罪行，考慮案情後，決定採納報告建議，判被告入勞教中心進行訓練，並在有需要時接受心理輔導，處理其心理問題。

案情：家人檢查電話揭發事件

案情指，兩名女童 X 及 Y 為同學，被告就讀相鄰的中學。X 於 2023 年離世，其父親整理 X 的遺物時，解鎖及檢查 X 的電話，發現 X 曾應被告要求，透過 WhatsApp 及 Instagram 向被告發送過百張裸照，於是報警。案件經調查發現，X 曾應被告要求發送 190 張裸照，拍攝到 X 的私處及胸部。

警方其後再發現，另一女童 Y 亦曾應被告要求發送裸照。Y 透過 X 認識被告，當 X 離世後，Y 經常聯絡被告。被告隨後向 Y 索取裸照，Y 曾經拒絕，最後就範。警方在被告電話共檢取涉及 Y 的 67 張裸照，Y 又曾向被告發送 6 段影片。

案情：被告曾向事主索取金錢

案情續指，被告於 2023 年 3 月 27 日被捕，在警誡下承認，他於 2022 年底透過 Instagram 認識 X。不久後，被告要求 X 向他發送裸照，X 照辦。案發時，X 曾拒絕向被告發送裸照，被告會要求 X 向他支付 80 至 100 元，被告聲稱已把錢還給 X。

至於女童 Y，被告稱從 X 得知 Y 身材好，於是在 2023 年認識 Y 及要求對方發送裸照，Y 照辦。

涉兩名 12 歲女童

被告 L. Y. F.（現 20 歲），被兩項控「煽惑 16 歲以下兒童作出嚴重猥褻行為」罪，指他於 2022 年 2 月至 2023 年 3 月向煽惑兩名 12 歲女童 X 及 Y，向被告作出嚴重猥褻行為。

案件編號：DCCC353/2025