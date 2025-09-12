20歲美國唱作人d4vd座駕驚現女腐屍 巡迴演出如常進行 品牌秒速割席

d4vd

美國洛杉磯警方星期一接報，一個拖車場內有車輛傳出惡臭，警察奉召到場後喺一架Tesla汽車內，發現一具腐爛女屍。消息指該車輛喺荷里活山停泊5日後，被拖車拖到發現死者嘅現場，女屍被放於袋內，由於腐爛嚴重，當局仍在了解死者身份。但外媒報導指，死者被發現時身穿露肩上衣，手指有Shhh紋身。

警方根據汽車登料，發現車主係以美國20歲唱作男歌手d4vd原名David Anthony Burke登記。新聞爆出後，d4vd嘅團隊發聲明表示d4vd已經獲通知事件，現時佢正展開巡迴演出，仍會配合協助調查。即使d4vd捲入命案，但佢嘅美國巡迴演出不受影響，仲一如以往咁喺演出時將Labubu公仔掟落台送俾fans。演出如常﹐不過同d4vd合作推出crossover產品嘅品牌Crocs同Hollister，就立即將有關產品同廣告下架。

早前同d4vd合作推出crossover產品嘅品牌Crocs同Hollister，已經將有關產品同廣告下架。

現年20歲嘅d4vd，16歲開始就將作品放上音樂平台，2022年推出嘅成名作Romantic Homicide及Here with Me喺TikTok上走紅，令佢開始受注目。今年4月d4vd推出首張專輯Withered。

d4vd曾經同韓團Stray Kids合作

