2000日圓成「值錢寶」 拍賣價值暴漲60倍

[NOWnews今日新聞] 日本現行流通的鈔票包含1萬日圓、5000日圓、2000日圓和1000日圓，其中以2000日圓最為稀有。近來就有一張2000日圓紙鈔在第125屆「銀座」拍賣會上，以12萬日圓成交，達到面額的60倍。原因是這張紙鈔是初期發行版本，近年流通量低，導致收藏價值暴漲。

2000日圓紙鈔的價值未來有可能會上漲

根據日媒「All About」報導，2000日圓紙鈔於2000年為紀念沖繩G8高峰會及千禧年正式發行，但2003年已停止發行，這可能讓其未來價值水漲船高。

儘管目前2000日圓紙鈔仍在市面上流通，但考量到電子支付的普及以及能使用2000日圓紙鈔的自動櫃員機（ATM）較少等因素，其未來流通量可能會進一步減少。

重點在於「連號」且英數字為「1字頭」

此次在11日於東京銀座舉行的第125屆投標雜誌「銀座」拍賣會中，一張2000日圓紙鈔以12萬日圓、含手續費為13萬9800日圓的天價成交。

其實是因為這張2000日圓紙鈔是一張珍品，據拍賣資料顯示，該張紙鈔的編號為「N222222P」，數字全為「2」，是罕見的連號鈔票；同時開頭英文字母僅有一個「N」，英文字母有單個字母和兩個字母的情況，但單個字母代表是初期發行的紙鈔，且紙鈔保存狀態非常良好，稀有性極高。

由於這些原因，這張紙鈔才能以面額60倍的高價拍出。像這次「連號」這樣的珍品很受收藏家歡迎，特別是2000日圓紙鈔相較於其他紙鈔發行量較少，不容易出現在市場上，這也被認為是推高價格的原因之一。

趁現在先確保「未使用」的2000日圓紙鈔

報導提到，由於目前2000日圓紙鈔仍在流通，如果多加留意，仍有可能找到連號的紙鈔。

民眾若想入手，可以透過在銀行或郵局櫃檯兌換來取得。雖然不是每個分行都能兌換，但兌換成功的可能性很高。

此外，在沖繩縣，目前仍保持一定的流通量，因此在前往沖繩旅行時，也可以透過銀行ATM等方式提款取得。

報導也提醒，應趁機入手的是「未使用」的2000日圓紙鈔。若能收藏到保存狀態良好、相同數字、整數或具特殊編號的紙鈔，未來可能具備一定的升值空間。

