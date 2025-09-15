2007至2010年間洗黑錢9億元 58歲印度漢判囚7年6個月

58歲外籍男洗黑錢9億元罪成，判囚7年6個月。

一名58歲的外籍男子於上月19日在高等法院被裁定兩項「洗黑錢」罪名成立。該名男子今日(15日)被判囚7年6個月。

誘使受害人投資黃金

案情顯示，於2009年，5名澳洲籍人士於當地墮入投資騙局。當時，騙徒誘使受害人投資黃金。該5名受害人先後存入總值約港幣380萬到一個香港的銀行戶口，但最後投資並沒有兌現，5名受害人蒙受損失。

警方調查後發現，相關的犯罪得益流入兩個屬於由被告操控的銀行戶口。同時，調查發現被告涉嫌於2007年7月至2010年10月期間，使用該兩個銀行戶口處理約港幣9億元犯罪得益。商業罪案調查科人員接手調查後，在2011年3月10日以涉嫌「洗黑錢」拘捕該名持香港身份證的印度籍男子，並於2022年控告他兩項「洗黑錢」罪。

