2020年爆炸品案 三被告交替控罪串謀導致爆炸罪成 另五名被告無罪釋放

【Now新聞台】2020年爆炸品案，陪審團大比數裁定三名被告交替控罪串謀導致爆炸罪成，其餘五名被告無罪釋放。

無罪釋放的被告吳子樂、張琸淇乘車離開高等法院。部分被告就乘坐囚車離開高等法院，前往荔枝角收柙所。

案件經歷163日審訊，案中除周皓文以外的7名被告皆被控《反恐條例》下串謀犯對訂明標的之爆炸罪，是本港第二宗引用《反恐條例》起訴的案件。陪審團退庭商議第四日，一致裁定全部人此項罪名不成立。

至於主控罪的交替控罪、《刑事罪行條例》中的串謀爆炸罪，陪審團就以8比1大比數裁定何卓為、李嘉濱、張家俊罪名成立。

李嘉濱另涉向警方虛報住址，被控意圖妨礙司法公正罪；唯一沒有牽涉串謀的周皓文則被控企圖製造炸藥罪，亦被一致裁定不成立。

案情指，他們在2020年1月至2020年3月疫情初期，在明愛醫院急症室男廁和羅湖站東鐵車廂引爆爆炸品，亦計劃在將軍澳尚德邨停車場引爆爆炸品，而他們早在2019年11月策劃有關行動。

法官陳仲衡在裁決後稱，會就3名罪成被告索取心理專家評估報告，並就第四被告張家俊索取精神科醫生報告，案件押後至10月10日再開庭處理求情。

陳仲衡又感謝陪審團的付出，豁免他們再做陪審團的責任，並引用英國前首相邱吉爾說話，指自香港有陪審團制度以來，從來沒有這麼少的人為這麼多的人作出過這麼大的貢獻。

