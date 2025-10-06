中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
2024全球最具影響力品牌大使排行榜出爐！BLACKPINK Jisoo奪冠
一個品牌的成功，必須仰賴無數條件，但是找到合適的代言人，則是讓品牌價值能快速擴散出去的捷徑，透過明星的形象，品牌能傳遞特定的價值觀與生活方式，增強消費者對品牌的認同感與信任感。除此之外，藉由明星代言創造的話題效應，也能大大增加媒體與社群的討論度，進一步擴大品牌聲量，《The Cut》雜誌日前評選出 2024 年全球最具影響力的品牌大使，一起來看看這份榜單。
2024 全球最具影響力品牌大使 Top1：Jisoo
世界級女團 BLACKPINK 成員 Jisoo，出道至今以強大的音樂魔力擠身為全球頂級偶像，超高顏值與甜美形象更一路收穫像是 Dior、Cartier、Self-Portrait、Tommy Hilfiger…等品牌搶代言合作，尤其是她高貴的氣質更是完美契合 Dior 這個來自法國的百年老牌，從服飾、鞋包配件到彩妝，可以說只要掛上「Jisoo 同款」便能馬上成為斷貨標準，《The Cut》也推算出光是 Jisoo 為 Dior 拍攝的宣傳活動，便創造了高達 1.05 億美元的媒體影響力價值 ，超高影響力讓她榮登 2024 年全球最具影響力品牌大使榜首。
2024 全球最具影響力品牌大使 Top2：Anya Taylor-Joy
榜單的第二名則由「精靈女神」安雅·泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy）拿下，同時擁有西班牙、南非、英國、阿根廷四國血統的她，舉手投足都散發優雅又神秘的氣場，她先於電影《女巫》中嶄露頭角，2020 年憑藉影集《后翼棄兵》一躍成為國際巨星，更橫掃金球獎與演員工會獎，近年則在《北方人》、《五餅二魚》以及《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇》中持續突破自我，而被視為新世代最具代表性的演員，身為 Dior 全球大使的她，在去年也為品牌帶來超過 9000 萬美元的媒體影響力。
2024 全球最具影響力品牌大使 Top3：Stray Kids
JYP 娛樂於 2017 年透過選秀組成的大勢男團 Stray Kids 則拿下榜單中的第三名，2018 年一出道就憑藉首張迷你專輯《I Am Not》主打曲〈District 9〉，在 24 小時內刷新了 K-pop 男團出道 MV 觀看紀錄。之後發行的專輯更直接在美國《Billboard 200》榜單創下首七張專輯全數登頂的紀錄，各具魅力的成員也讓他們擄獲許多一線精品的代言，不過美式休閒品牌 Tommy Hilfiger 則是很有遠見的早早就全團綁定，他們去年也以超過 8500 萬美元的媒體影響力回饋給品牌。
2024 全球最具影響力品牌大使 Top4-Top10
2024 全球最具影響力品牌大使排行榜第四到第十名，則依序為 Louis Vuitton 的千黛亞（Zendaya）、來自 Prada 的 Enhypen、來自 Dior 的蕾哈娜（Rihanna）、來自 Calvin Klein 的傑瑞米·艾倫·懷特（Jeremy Allen White）、來自 Adidas 的裘德·貝林漢姆（Jude Bellingham）、來自 Saint Laurent 的 Rosé。前十名中光是 Dior 就拿下三個席次，精準的看人眼光與媒體操作也讚次令人讚嘆。
【延伸閱讀】
秦嵐46歲短髮造型推薦6款！耳下一刀切、中分極短髮凍齡顯小臉
其他人也在看
NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店開幕！搶購Karina同款波鞋、全港最齊全NIKE Running鞋款列陣
各位「跑友」留意，NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店正式登場！體驗店以跑步為主題，佔地萬平方呎的店，擁有全港最齊全NIKE Running系列，還有品牌話題聯名LEGO系列上架，當然想購入新任NIKE代言人「卡寶」Karina同款NIKE單品都可以在新店入貨，又多個藉口去購物！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
黃埔美食2025〡10間紅磡黃埔美食推薦！超濃郁虎蝦濃湯麵/日式精緻定食/人氣芋圓
黃埔美食有乜好介紹？紅磡黃埔有人氣地標黃埔號，不論日景或夜景都有不一樣的景致，更有多間特色餐廳，一於襯著周末前往影相打卡，之後去海濱長廊吹吹海風，欣賞維港美景，黃埔海濱沿途一帶還有多間特色Cafe，想嘆杯咖啡或品嚐輕食最適合不過。最後再揀間餐廳，一邊睇靚景一邊品嚐美食，輕鬆渡過周末為身心充電。Yahoo Food ・ 9 小時前
參加巴黎時裝周 Jennie與舊愛Kai、V同航班
[NOWnews今日新聞]超人氣韓團BLACKPINK成員Jennie，憑藉亮眼外型和時尚魅力成為潮流先鋒。近日她現身仁川國際機場，準備啟程前往巴黎時裝週。沒想到前男友EXO成員Kai，還有緋聞男友B...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
大閘蟹2025｜江蘇大閘蟹重臨香港！9年後再度直供 首批300公斤抵港
相隔9年，大閘蟹終於重新由內地直供香港。環境及生態局確認，首兩批共約300公斤來自江蘇的大閘蟹近日已抵港，並完成檢疫程序，標誌着「太湖」、「陽澄湖」等正宗江蘇大閘蟹正式直供重返香港市場。Yahoo Food ・ 7 小時前
成龍「嘴對嘴親王力宏」畫面曝光！網友挖出：不是第一次 親密師生情掀熱議
影壇巨星成龍昨日現身王力宏深圳演唱會，兩人在合唱後竟在舞台上嘴對嘴親吻，相差22歲的「忘年之交」再度展現超乎尋常的友情，震撼畫面立即在網路引發熱議。姊妹淘 ・ 2 小時前
中秋假期後加速推盤 天璽•天2期招標24伙 朗天峰周四 推93伙
發展商趁中秋假期後加快推盤節奏，兩個現樓新盤相繼出擊。新地（00016）旗下啟德天璽•天2期將於下周二（14日）起以招標方式發售24伙4房戶；嘉里（00683）元朗朗天峰則於本周四（9日）同日以招標加價單形式推出共93伙，市場供應短期內增多。【即睇天璽•天2期樓書】啟德天璽•天2期的銷售安排於昨（5日）公布，新地指項目將分兩批以招標形式發售合共24伙4房單位，實用面積介乎874平方呎至2,230平方呎。銷售安排第1號涵蓋15伙，其中包括第1座A單位共5伙的標準分層4房雙套，實用面積2,230平方呎，另連136平方呎露台（32樓為特色戶），並設私人電梯大堂（整個項目僅提供14伙私人電梯大堂單位）；第1座B單位5伙實用面積1,808平方呎（32樓為特色戶）；第1座C單位5伙實用面積1,511平方呎（其中32樓特色戶列為1,513平方呎）。銷售安排第2號則列出9伙，當中第2座C單位3伙，實用面積1,227平方呎；其餘6伙為第2座A1單位，實用面積908平方呎（當中5樓單位實用面積為874平方呎）。元朗朗天峰方面，嘉里昨日上載銷售安排第4號，涉及30伙單位，包括21伙為3房連梗廚的第1（1A）28Hse.com ・ 7 小時前
本地｜六合彩中秋金多寶今晚攪珠 頭獎高達8000萬
今日是中秋節。六合彩中秋金多寶將於今晚攪珠，特設6000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8000萬元，截止售票時間為晚上9時15分。Fortune Insight ・ 3 小時前
PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣
索尼旗下 PlayStation 平台過去以其眾多高品質的第一方獨佔大作稱霸市場，除了遊戲玩法本身外，敘事部分更是能帶給玩家宛如觀賞好萊塢大片般的沉浸體驗。然而，最近外媒 IGN 的一名編輯卻發文直言，他對 PlayStation 近幾年的第一方遊戲劇情感「膩了」，因為主題全部都太過重複，不是復仇就是悲傷類型。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
華僑銀行：市場擔心聯邦政府長期停擺 美元周五收跌
華僑銀行香港經濟師姜靜及王灝庭表示，高市早苗勝出自民黨黨魁選舉，預計將成為日本首位女首相，日圓走弱、日債收益曲線陡峭化、日股今早初段創新高。美國國會仍未通過政府臨時支出措施，意味著政府繼續停擺，美國9月非農就業數據延遲發佈。美股個別發展，標普驚險六連漲、創新高；歐洲股市普遍造好，受高市早苗當選消息刺激，日經平均指數今早見超過4%升幅。債市方面，美國ISM數據公佈後美債收益率一度下挫，但收市時兩年和十年期美債收益率均上升3.7 個基點；高市早苗支持擴張性財政和貨幣政策的立場打壓長債，日本40年期收益率今日大升超過10 個基點。匯市方面，市場擔心聯邦政府長期停擺，美元周五收跌，全周跌幅在0.44%；市場估計高市早苗當選將影響日央行貨幣政策正常化步伐，本月會議的不確定性增加，日圓兌美元今早跌至接近150 水平，日圓兌歐元跌至記錄低位。 (LF)infocast ・ 2 小時前
高市早苗勝選料提振日本股市 日圓和日債或承壓
支持刺激政策的高市早苗在自民黨黨首選舉中意外獲勝後，日本股市可能會獲得支撐，日圓和長期國債則將面臨壓力。Bloomberg ・ 1 天前
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點 被形容港版日本鎌倉車站
深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。am730 ・ 1 天前
《Minecraft》超過14年的挑戰終於完成，實況主走1255萬格來到地圖邊緣「邊境之地」
世界最暢銷遊戲《Minecraft》在不同領域都有令人驚嘆的實況主與內容創作者，而這位創作者 KurtJMac 腳踏實地的冒險長達了 14 年，他用走的完成了親自見到《Minecraft》的地圖邊緣「邊境之地」（Far Lands），這段旅程距離為 12550821 格，在這段時間也為不同的慈善單位募款超過 50 萬美元。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
「朗天峰」現樓發售定於10月9日 以價單形式發售63伙
嘉里建設(00683)旗下元朗「朗天峰 HAVA」繼早前開放多個現樓示範單位予傳媒及公眾參觀後,吸引眾多查詢,今日發展重開放三房現樓示範單位。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示：「『朗天峰HAVA』早前公佈第6號價單,涉及63伙一房至兩房單位,市場對項目反應非常熱烈,項目購樓意向登記數字及現樓示範單位參觀人數亦非常理想。現樓示範單位於上周三(10月1日)正式開放以來,已錄得逾3000人次參觀,並吸引眾多查詢,當中不乏對三房單位的查詢。有見及此,今日發展商隆重開放三房現樓示範單位,讓各界進一步感受項目的獨特魅力。」嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示:「今日開放之三房現樓示範單位為包括第1座(1A)26樓A室三房連梗廚單位,實用面積539平方呎。三房連梗廚間隔於本項目極為珍罕,全盤只有21伙。另外,項目夥拍本地著名傢俬品牌 OVO 為隆重推出的三房單位進行室內設計及佈置,單位以大地色調為主題,配襯帶有金屬色彩點綴的家品及裝飾品,進一步展現單位內的藝術格調。」嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示:「另外,今次發展商首度推出三房單位,以招標形式發售。項目今日上載銷售安排第4號,infocast ・ 1 天前
中秋節「4生肖別曬月亮」！晚上5點後當心沖煞 屬豬烤肉避開溪水、河堤
10月6日是中秋佳節，傳統習俗上，人們都會在這天和家人團圓，一起食用柚子、月餅等食物，一邊欣賞農曆十五的圓月。不過，命理專家小孟老師提醒，月亮代表「陰」，尤其滿月時陰氣最重，有4個生肖需注意，晚上5點之後可能會較容易沖到煞氣、身體不適。姊妹淘 ・ 2 小時前
維他奶推新品應對中國即製茶飲風潮衝擊
維他奶(0345.HK)面臨傳統競爭對手價格戰及中國即製茶飲風潮衝擊，公司行政總裁Roberto Guidetti接受英國《金融時報》訪問時表示，即製飲料市場具有龐大發展空間，中國消費者寧願多付2至3元人民幣的溢價購買即時調製的飲品，而非僅從貨架上挑選現成產品，因此看好創新產品的潛力。AASTOCKS ・ 7 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 6 小時前