焦點

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

bella儂儂

2024全球最具影響力品牌大使排行榜出爐！BLACKPINK Jisoo奪冠

bella儂儂

一個品牌的成功，必須仰賴無數條件，但是找到合適的代言人，則是讓品牌價值能快速擴散出去的捷徑，透過明星的形象，品牌能傳遞特定的價值觀與生活方式，增強消費者對品牌的認同感與信任感。除此之外，藉由明星代言創造的話題效應，也能大大增加媒體與社群的討論度，進一步擴大品牌聲量，《The Cut》雜誌日前評選出 2024 年全球最具影響力的品牌大使，一起來看看這份榜單。

2024 全球最具影響力品牌大使 Top1：Jisoo

世界級女團 BLACKPINK 成員 Jisoo，出道至今以強大的音樂魔力擠身為全球頂級偶像 source：Dior
世界級女團 BLACKPINK 成員 Jisoo，出道至今以強大的音樂魔力擠身為全球頂級偶像 source：Dior
廣告

世界級女團 BLACKPINK 成員 Jisoo，出道至今以強大的音樂魔力擠身為全球頂級偶像，超高顏值與甜美形象更一路收穫像是 Dior、Cartier、Self-Portrait、Tommy Hilfiger…等品牌搶代言合作，尤其是她高貴的氣質更是完美契合 Dior 這個來自法國的百年老牌，從服飾、鞋包配件到彩妝，可以說只要掛上「Jisoo 同款」便能馬上成為斷貨標準，《The Cut》也推算出光是 Jisoo 為 Dior 拍攝的宣傳活動，便創造了高達 1.05 億美元的媒體影響力價值 ，超高影響力讓她榮登 2024 年全球最具影響力品牌大使榜首。

2024 全球最具影響力品牌大使 Top2：Anya Taylor-Joy

榜單的第二名則由「精靈女神」安雅·泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy）拿下 source：Dior
榜單的第二名則由「精靈女神」安雅·泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy）拿下 source：Dior

榜單的第二名則由「精靈女神」安雅·泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy）拿下，同時擁有西班牙、南非、英國、阿根廷四國血統的她，舉手投足都散發優雅又神秘的氣場，她先於電影《女巫》中嶄露頭角，2020 年憑藉影集《后翼棄兵》一躍成為國際巨星，更橫掃金球獎與演員工會獎，近年則在《北方人》、《五餅二魚》以及《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇》中持續突破自我，而被視為新世代最具代表性的演員，身為 Dior 全球大使的她，在去年也為品牌帶來超過 9000 萬美元的媒體影響力。

2024 全球最具影響力品牌大使 Top3：Stray Kids

JYP 娛樂於 2017 年透過選秀組成的大勢男團 Stray Kids 則拿下榜單中的第三名 source：Tommy Hilfiger
JYP 娛樂於 2017 年透過選秀組成的大勢男團 Stray Kids 則拿下榜單中的第三名 source：Tommy Hilfiger

JYP 娛樂於 2017 年透過選秀組成的大勢男團 Stray Kids 則拿下榜單中的第三名，2018 年一出道就憑藉首張迷你專輯《I Am Not》主打曲〈District 9〉，在 24 小時內刷新了 K-pop 男團出道 MV 觀看紀錄。之後發行的專輯更直接在美國《Billboard 200》榜單創下首七張專輯全數登頂的紀錄，各具魅力的成員也讓他們擄獲許多一線精品的代言，不過美式休閒品牌 Tommy Hilfiger 則是很有遠見的早早就全團綁定，他們去年也以超過 8500 萬美元的媒體影響力回饋給品牌。

2024 全球最具影響力品牌大使 Top4-Top10

2024 全球最具影響力品牌大使排行榜第四到第十名 source：《The Cut》
2024 全球最具影響力品牌大使排行榜第四到第十名 source：《The Cut》

2024 全球最具影響力品牌大使排行榜第四到第十名，則依序為 Louis Vuitton 的千黛亞（Zendaya）、來自 Prada 的 Enhypen、來自 Dior 的蕾哈娜（Rihanna）、來自 Calvin Klein 的傑瑞米·艾倫·懷特（Jeremy Allen White）、來自 Adidas 的裘德·貝林漢姆（Jude Bellingham）、來自 Saint Laurent 的 Rosé。前十名中光是 Dior 就拿下三個席次，精準的看人眼光與媒體操作也讚次令人讚嘆。

本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

秦嵐46歲短髮造型推薦6款！耳下一刀切、中分極短髮凍齡顯小臉

2025法式瀏海髮型推薦25款！鮑伯頭、木馬捲、狼尾剪修飾顯小臉必收

AMa

其他人也在看

NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店開幕！搶購Karina同款波鞋、全港最齊全NIKE Running鞋款列陣

NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店開幕！搶購Karina同款波鞋、全港最齊全NIKE Running鞋款列陣

各位「跑友」留意，NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店正式登場！體驗店以跑步為主題，佔地萬平方呎的店，擁有全港最齊全NIKE Running系列，還有品牌話題聯名LEGO系列上架，當然想購入新任NIKE代言人「卡寶」Karina同款NIKE單品都可以在新店入貨，又多個藉口去購物！

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
黃埔美食2025〡10間紅磡黃埔美食推薦！超濃郁虎蝦濃湯麵/日式精緻定食/人氣芋圓

黃埔美食2025〡10間紅磡黃埔美食推薦！超濃郁虎蝦濃湯麵/日式精緻定食/人氣芋圓

黃埔美食有乜好介紹？紅磡黃埔有人氣地標黃埔號，不論日景或夜景都有不一樣的景致，更有多間特色餐廳，一於襯著周末前往影相打卡，之後去海濱長廊吹吹海風，欣賞維港美景，黃埔海濱沿途一帶還有多間特色Cafe，想嘆杯咖啡或品嚐輕食最適合不過。最後再揀間餐廳，一邊睇靚景一邊品嚐美食，輕鬆渡過周末為身心充電。

Yahoo Food ・ 9 小時前
參加巴黎時裝周　Jennie與舊愛Kai、V同航班

參加巴黎時裝周　Jennie與舊愛Kai、V同航班

[NOWnews今日新聞]超人氣韓團BLACKPINK成員Jennie，憑藉亮眼外型和時尚魅力成為潮流先鋒。近日她現身仁川國際機場，準備啟程前往巴黎時裝週。沒想到前男友EXO成員Kai，還有緋聞男友B...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
大閘蟹2025｜江蘇大閘蟹重臨香港！9年後再度直供 首批300公斤抵港

大閘蟹2025｜江蘇大閘蟹重臨香港！9年後再度直供 首批300公斤抵港

相隔9年，大閘蟹終於重新由內地直供香港。環境及生態局確認，首兩批共約300公斤來自江蘇的大閘蟹近日已抵港，並完成檢疫程序，標誌着「太湖」、「陽澄湖」等正宗江蘇大閘蟹正式直供重返香港市場。

Yahoo Food ・ 7 小時前
成龍「嘴對嘴親王力宏」畫面曝光！網友挖出：不是第一次　親密師生情掀熱議

成龍「嘴對嘴親王力宏」畫面曝光！網友挖出：不是第一次　親密師生情掀熱議

影壇巨星成龍昨日現身王力宏深圳演唱會，兩人在合唱後竟在舞台上嘴對嘴親吻，相差22歲的「忘年之交」再度展現超乎尋常的友情，震撼畫面立即在網路引發熱議。

姊妹淘 ・ 2 小時前
中秋假期後加速推盤 天璽•天2期招標24伙 朗天峰周四 推93伙

中秋假期後加速推盤 天璽•天2期招標24伙 朗天峰周四 推93伙

發展商趁中秋假期後加快推盤節奏，兩個現樓新盤相繼出擊。新地（00016）旗下啟德天璽•天2期將於下周二（14日）起以招標方式發售24伙4房戶；嘉里（00683）元朗朗天峰則於本周四（9日）同日以招標加價單形式推出共93伙，市場供應短期內增多。【即睇天璽•天2期樓書】啟德天璽•天2期的銷售安排於昨（5日）公布，新地指項目將分兩批以招標形式發售合共24伙4房單位，實用面積介乎874平方呎至2,230平方呎。銷售安排第1號涵蓋15伙，其中包括第1座A單位共5伙的標準分層4房雙套，實用面積2,230平方呎，另連136平方呎露台（32樓為特色戶），並設私人電梯大堂（整個項目僅提供14伙私人電梯大堂單位）；第1座B單位5伙實用面積1,808平方呎（32樓為特色戶）；第1座C單位5伙實用面積1,511平方呎（其中32樓特色戶列為1,513平方呎）。銷售安排第2號則列出9伙，當中第2座C單位3伙，實用面積1,227平方呎；其餘6伙為第2座A1單位，實用面積908平方呎（當中5樓單位實用面積為874平方呎）。元朗朗天峰方面，嘉里昨日上載銷售安排第4號，涉及30伙單位，包括21伙為3房連梗廚的第1（1A）

28Hse.com ・ 7 小時前
本地｜六合彩中秋金多寶今晚攪珠 頭獎高達8000萬

本地｜六合彩中秋金多寶今晚攪珠 頭獎高達8000萬

今日是中秋節。六合彩中秋金多寶將於今晚攪珠，特設6000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8000萬元，截止售票時間為晚上9時15分。

Fortune Insight ・ 3 小時前
PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣

PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣

索尼旗下 PlayStation 平台過去以其眾多高品質的第一方獨佔大作稱霸市場，除了遊戲玩法本身外，敘事部分更是能帶給玩家宛如觀賞好萊塢大片般的沉浸體驗。然而，最近外媒 IGN 的一名編輯卻發文直言，他對 PlayStation 近幾年的第一方遊戲劇情感「膩了」，因為主題全部都太過重複，不是復仇就是悲傷類型。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前

華僑銀行：市場擔心聯邦政府長期停擺 美元周五收跌

華僑銀行香港經濟師姜靜及王灝庭表示，高市早苗勝出自民黨黨魁選舉，預計將成為日本首位女首相，日圓走弱、日債收益曲線陡峭化、日股今早初段創新高。美國國會仍未通過政府臨時支出措施，意味著政府繼續停擺，美國9月非農就業數據延遲發佈。美股個別發展，標普驚險六連漲、創新高；歐洲股市普遍造好，受高市早苗當選消息刺激，日經平均指數今早見超過4%升幅。債市方面，美國ISM數據公佈後美債收益率一度下挫，但收市時兩年和十年期美債收益率均上升3.7 個基點；高市早苗支持擴張性財政和貨幣政策的立場打壓長債，日本40年期收益率今日大升超過10 個基點。匯市方面，市場擔心聯邦政府長期停擺，美元周五收跌，全周跌幅在0.44%；市場估計高市早苗當選將影響日央行貨幣政策正常化步伐，本月會議的不確定性增加，日圓兌美元今早跌至接近150 水平，日圓兌歐元跌至記錄低位。 (LF)

infocast ・ 2 小時前
高市早苗勝選料提振日本股市 日圓和日債或承壓

高市早苗勝選料提振日本股市 日圓和日債或承壓

支持刺激政策的高市早苗在自民黨黨首選舉中意外獲勝後，日本股市可能會獲得支撐，日圓和長期國債則將面臨壓力。

Bloomberg ・ 1 天前
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點　被形容港版日本鎌倉車站

網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點　被形容港版日本鎌倉車站

深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。

am730 ・ 1 天前
《Minecraft》超過14年的挑戰終於完成，實況主走1255萬格來到地圖邊緣「邊境之地」

《Minecraft》超過14年的挑戰終於完成，實況主走1255萬格來到地圖邊緣「邊境之地」

世界最暢銷遊戲《Minecraft》在不同領域都有令人驚嘆的實況主與內容創作者，而這位創作者 KurtJMac 腳踏實地的冒險長達了 14 年，他用走的完成了親自見到《Minecraft》的地圖邊緣「邊境之地」（Far Lands），這段旅程距離為 12550821 格，在這段時間也為不同的慈善單位募款超過 50 萬美元。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前

「朗天峰」現樓發售定於10月9日 以價單形式發售63伙

嘉里建設(00683)旗下元朗「朗天峰 HAVA」繼早前開放多個現樓示範單位予傳媒及公眾參觀後,吸引眾多查詢,今日發展重開放三房現樓示範單位。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示：「『朗天峰HAVA』早前公佈第6號價單,涉及63伙一房至兩房單位,市場對項目反應非常熱烈,項目購樓意向登記數字及現樓示範單位參觀人數亦非常理想。現樓示範單位於上周三(10月1日)正式開放以來,已錄得逾3000人次參觀,並吸引眾多查詢,當中不乏對三房單位的查詢。有見及此,今日發展商隆重開放三房現樓示範單位,讓各界進一步感受項目的獨特魅力。」嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示:「今日開放之三房現樓示範單位為包括第1座(1A)26樓A室三房連梗廚單位,實用面積539平方呎。三房連梗廚間隔於本項目極為珍罕,全盤只有21伙。另外,項目夥拍本地著名傢俬品牌 OVO 為隆重推出的三房單位進行室內設計及佈置,單位以大地色調為主題,配襯帶有金屬色彩點綴的家品及裝飾品,進一步展現單位內的藝術格調。」嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示:「另外,今次發展商首度推出三房單位,以招標形式發售。項目今日上載銷售安排第4號,

infocast ・ 1 天前
中秋節「4生肖別曬月亮」！晚上5點後當心沖煞　屬豬烤肉避開溪水、河堤

中秋節「4生肖別曬月亮」！晚上5點後當心沖煞　屬豬烤肉避開溪水、河堤

10月6日是中秋佳節，傳統習俗上，人們都會在這天和家人團圓，一起食用柚子、月餅等食物，一邊欣賞農曆十五的圓月。不過，命理專家小孟老師提醒，月亮代表「陰」，尤其滿月時陰氣最重，有4個生肖需注意，晚上5點之後可能會較容易沖到煞氣、身體不適。

姊妹淘 ・ 2 小時前
維他奶推新品應對中國即製茶飲風潮衝擊

維他奶推新品應對中國即製茶飲風潮衝擊

維他奶(0345.HK)面臨傳統競爭對手價格戰及中國即製茶飲風潮衝擊，公司行政總裁Roberto Guidetti接受英國《金融時報》訪問時表示，即製飲料市場具有龐大發展空間，中國消費者寧願多付2至3元人民幣的溢價購買即時調製的飲品，而非僅從貨架上挑選現成產品，因此看好創新產品的潛力。

AASTOCKS ・ 7 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近

《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近

由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近

Yahoo財經 ・ 1 天前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞　方媛「大皮皮」露玄機

郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞　方媛「大皮皮」露玄機

【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟

私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟

[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介

愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介

愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為　請客返屋企食飯都算？

小紅書揭香港三大「低調炫富」行為　請客返屋企食飯都算？

小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。

Yahoo財經 ・ 6 小時前