2024全球最具影響力品牌大使排行榜出爐！BLACKPINK Jisoo奪冠

一個品牌的成功，必須仰賴無數條件，但是找到合適的代言人，則是讓品牌價值能快速擴散出去的捷徑，透過明星的形象，品牌能傳遞特定的價值觀與生活方式，增強消費者對品牌的認同感與信任感。除此之外，藉由明星代言創造的話題效應，也能大大增加媒體與社群的討論度，進一步擴大品牌聲量，《The Cut》雜誌日前評選出 2024 年全球最具影響力的品牌大使，一起來看看這份榜單。

2024 全球最具影響力品牌大使 Top1：Jisoo

世界級女團 BLACKPINK 成員 Jisoo，出道至今以強大的音樂魔力擠身為全球頂級偶像 source：Dior

廣告 廣告

世界級女團 BLACKPINK 成員 Jisoo，出道至今以強大的音樂魔力擠身為全球頂級偶像，超高顏值與甜美形象更一路收穫像是 Dior、Cartier、Self-Portrait、Tommy Hilfiger…等品牌搶代言合作，尤其是她高貴的氣質更是完美契合 Dior 這個來自法國的百年老牌，從服飾、鞋包配件到彩妝，可以說只要掛上「Jisoo 同款」便能馬上成為斷貨標準，《The Cut》也推算出光是 Jisoo 為 Dior 拍攝的宣傳活動，便創造了高達 1.05 億美元的媒體影響力價值 ，超高影響力讓她榮登 2024 年全球最具影響力品牌大使榜首。

2024 全球最具影響力品牌大使 Top2：Anya Taylor-Joy

榜單的第二名則由「精靈女神」安雅·泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy）拿下 source：Dior

榜單的第二名則由「精靈女神」安雅·泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy）拿下，同時擁有西班牙、南非、英國、阿根廷四國血統的她，舉手投足都散發優雅又神秘的氣場，她先於電影《女巫》中嶄露頭角，2020 年憑藉影集《后翼棄兵》一躍成為國際巨星，更橫掃金球獎與演員工會獎，近年則在《北方人》、《五餅二魚》以及《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇》中持續突破自我，而被視為新世代最具代表性的演員，身為 Dior 全球大使的她，在去年也為品牌帶來超過 9000 萬美元的媒體影響力。

2024 全球最具影響力品牌大使 Top3：Stray Kids

JYP 娛樂於 2017 年透過選秀組成的大勢男團 Stray Kids 則拿下榜單中的第三名 source：Tommy Hilfiger

JYP 娛樂於 2017 年透過選秀組成的大勢男團 Stray Kids 則拿下榜單中的第三名，2018 年一出道就憑藉首張迷你專輯《I Am Not》主打曲〈District 9〉，在 24 小時內刷新了 K-pop 男團出道 MV 觀看紀錄。之後發行的專輯更直接在美國《Billboard 200》榜單創下首七張專輯全數登頂的紀錄，各具魅力的成員也讓他們擄獲許多一線精品的代言，不過美式休閒品牌 Tommy Hilfiger 則是很有遠見的早早就全團綁定，他們去年也以超過 8500 萬美元的媒體影響力回饋給品牌。

2024 全球最具影響力品牌大使 Top4-Top10

2024 全球最具影響力品牌大使排行榜第四到第十名 source：《The Cut》

2024 全球最具影響力品牌大使排行榜第四到第十名，則依序為 Louis Vuitton 的千黛亞（Zendaya）、來自 Prada 的 Enhypen、來自 Dior 的蕾哈娜（Rihanna）、來自 Calvin Klein 的傑瑞米·艾倫·懷特（Jeremy Allen White）、來自 Adidas 的裘德·貝林漢姆（Jude Bellingham）、來自 Saint Laurent 的 Rosé。前十名中光是 Dior 就拿下三個席次，精準的看人眼光與媒體操作也讚次令人讚嘆。

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

秦嵐46歲短髮造型推薦6款！耳下一刀切、中分極短髮凍齡顯小臉

2025法式瀏海髮型推薦25款！鮑伯頭、木馬捲、狼尾剪修飾顯小臉必收