中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
2025下半年星座＋生肖運勢TOP 3！安格斯老師曝處女人緣爆棚，「這生肖」職場名聲、地位都提升
距離2025結束，已經不到100天了，不過更表示我們要好好把握這段時間衝刺，為2025畫下一個完美的句點！《11點熱吵店》邀請星座專家安格斯老師，以及命理專家木木老師，要為大家揭曉2025下半年運勢最好的星座與生肖，有上榜的人可要好好把握，別讓雞會從手中溜走囉！星座的部分可同時看太陽與上升星座。
安格斯老師2025下半年運勢最好星座TOP 3.摩羯座
摩羯座下半年缺乏感情慾望，也缺少交友的緣分，桃花也不是太好，於是摩羯座就會被逼著專心在其他重要的事情上，但也因此可以展現你們的能力，獲得很多賺錢的機會。
安格斯老師2025下半年運勢最好星座TOP 2.處女座
處女座下半年有望八方來緣，什麼人緣都找上你們，在人脈大開的狀況下，會出現許多意想不到的事情，好好把握的話將能獲得非常多好的機會哦！
安格斯老師2025下半年運勢最好星座TOP 1.獅子座
獅子座是個執行力很好的星座，如果加上你們的直覺很好，就有機會做得比其他人都好。所以如果你們下半年有遇到很多的機會時，可以讓直覺來帶路，可望大大拓展你們的視野與版圖！
木木老師2025下半年運勢最好生肖TOP 3.鼠
屬鼠的人上半年做了很多努力，可能還沒有收穫，但在下半年開始就會慢慢得到應該得到的回報，而且賺錢機會也不少，心情也會越來越輕鬆。
木木老師2025下半年運勢最好生肖TOP 2.雞
屬雞的人下半年有機會在事業上有新的發展，包括原本的工作領域也有加薪升官的可能，在職場上的名聲以及地位也都會有提升。
木木老師2025下半年運勢最好生肖TOP 1.牛
屬牛的人貴人運非常旺，不管做什麼事情都有人能給予協助，就算遇到不好的事情也有可能會有替死鬼出現，如果有想要嘗試的事情或許可以放膽去試試看！
更多女人我最大報導
生來就是「老闆命」的4星座＋出生時辰！戌時天蠍敢拚敢闖年少成名，「這位」提早布局手握權力核心
天生財神命，賺錢能力最強的4生肖女＋出生時辰！午時蛇點石成金不愁錢，「這位」自帶聚財命格能力一流
名字取「這8個字」注定超會賺錢！晨人適合創業當老闆事業運超旺，女生名裡有「這字」旺夫又旺己～
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
欲求不滿Top3星座！一旦上了床，他們的熱情指數就高到藏不住
Top1 天蠍座：10分的深情熱力，靈肉合一才算愛 天蠍常被說是十二星座裡最神秘、最強烈的存在。外表冷冷，其實 […]姊妹淘 ・ 9 小時前
公公出宮 重播劇情懶人包︳黎耀祥 胡定欣 陳國邦 曹永廉演活太監流落民間新生活
黎耀祥 胡定欣 陳國邦 曹永廉演活太監流落民間新生活Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
結業潮2025｜尖沙咀59年老字號「星座冰室」搬舖一年無聲結業 老闆指未能與業主達成協議退租離場
上年8月撤出香檳大廈的58年老字號「星座冰室」，原本位於香檳大廈地庫，多年來以以招牌番茄撈蛋麵風及幽暗舊式裝潢引來一眾遊客到訪。撤出後亦火速在同區加連威老道重開，餐牌不變，改以簡潔店面奉客。未知是否欠缺探店的郎秘感，最近就有網友於Thread貼文，指「一返去見到舖頭對面間星座冰室突然執咗笠」，店舖已空置並開始招租，引來不少網民熱議。Yahoo Food ・ 18 小時前
2025 Polo衫推薦｜Miu Miu、Polo Ralph Lauren、Tommy Hilfiger百搭Polo Shirt穿出街頭休閑感！
終於轉季了！揮別炎夏，迎來初秋，可以為衣櫃添置新衫。2025是Polo衫大翻身的年度，先是Miu Miu帶起裇衫配Polo的穿法，美式休閑風的興起後，更成了必備單品。ELLE為你精選12件Miu Miu、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger等品牌的Polo衫，讓你擺脫老氣，穿出高級感的Polo造型！Miu Miu2025 Polo衫推薦：Miu Miu棉質針織polo衫這款棉質針織 Polo 恤衫走學院風格，結合 Miu Miu 的別緻特色：方正線條及羅紋針織飾邊為服裝締造精緻設計，增加「書呆子」的文學氣息；內搭淺藍色的摺袖裇衫，帶來Miu Miu專屬的層次感。按此購買Tommy Hilfiger2025 Polo衫推薦：Tommy Hilfiger修腰Polo衫黑色的Polo衫百搭又經典，衣項位採用純黑的鈕扣，即使在開領時都能貫徹全黑的設計，不會讓其他顏色的鈕扣奪去焦點；反之，Polo衫的唯一焦點落於刺繡Logo上，簡潔有力。如果想增添穿搭趣味，可以參考圖中的疊穿方式，以層次感突出Polo衫的衣領，令臉部顯得較細。按此購買Ralph Lauren2025 Polo衫ELLE.com.hk ・ 14 小時前
為何成年人的友誼愈聊愈疏離？告別「Catch Up Trap」，4個「共同體驗」重建感情連結
好不容易約到朋友共進午餐，卻只剩下流於表面的交流？成人的友誼有些時候讓人失望，全因大家都卡在 “Catch Up Trap” 裡。歐美引起討論的 “Catch Up Trap” 是甚麼？又有哪些解決的方法？一起來看看吧～Yahoo Style HK ・ 17 小時前
每天只要14分鐘深呼吸！研究：一個月腰圍可縮小，還有助抗發炎
現代人壓力大、生活忙碌，光靠節食或運動減重往往難以長期維持。近期研究發現，每天花10至14分鐘進行深呼吸練習，不僅能放鬆身心，也可能對腰腹脂肪、膽固醇與內臟脂肪帶來改善。姊妹淘 ・ 12 小時前
「愛上衝浪，愛上生活」衝浪教練 59 的衝浪人生
在香港的衝浪圈，有一位來自台灣的教練格外引人注目。「59」（Woojo）成了大家對他的親切稱呼，這位台灣人定居於香港，一有空就會為眾學員進行衝浪教學，用他獨特的教學方式和對海洋的熱愛，加上帥氣的外形，讓他在香港的衝浪界火速成為人氣教練。 從台灣到香港的生活轉換 59...men’s Reads ・ 5 小時前
最珍貴也最不值錢的東西
世界上最昂貴同時也是最廉價的東西是真心。即使你家財萬貫，用多少物質也無法換取一個人的真心；有人身無分文，只憑一 […] The post 最珍貴也最不值錢的東西 first appeared on OLO. 這篇文章 最珍貴也最不值錢的東西 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 7 小時前
新消費股｜泡泡瑪特新品偷步炒熱 「星星人」新系列今晚開賣 隱藏款炒高近15倍
中國潮流玩具市場再度上演追捧炒賣現象，泡泡瑪特（9992）今晚10時發售的「星星人美味時刻系列」盲盒，尚未正式...BossMind ・ 1 天前
想婚VS不婚：故意逃避、不置可否，就是最終的答案嗎？
大家總覺得他們是幸福的一對，男友外表斯文、是事業有成的神科專業人士、手上投資、資產不少，兩人一起數年，都是時候等著她的好消息。 步入30中，她開始有結婚的念頭，多次跟男友提起婚事，結果都是一樣……。 「每次我提結婚，佢都係笑一笑避開。」她扁著嘴的說。 「佢都唔係第一次避喎？」我不禁問。 「我地平時相處都幾好，只係一問到結唔結婚啦，佢就會有意無意講其他話題，始終無畀確實嘅答案……。」她嘆了口氣:「佢會繼續扮無嘢，我地又繼續如常。」 兩人拍拖好幾年，即將奔40的他也到了要談婚的年紀吧，他看似不想結婚，但又不是想分開，每當她提起相關話題，他總會左右而言他，有意無意地避開。婚事談不攏，他既沒有給予一個明確點的答案，亦沒有其他回應，仿佛行若無事就是他最佳的應對方式。 「同佢一齊咁多年，咁耐感情，佢個人亦好聰明，條件唔錯，我唔想就咁放手呀。」她語氣中有點灰心。 不婚可要即分麼？要是為此而分手，固然是可惜又不甘心，畢竟大家一起已好幾年，感情深厚，亦習慣了彼此存在，無數的付出和用心，怎是說分開便分開。只是一談到是否邁向下一步，大家可會結婚，他始終不願給予一個清晰的答案，是無心還是在裝傻？ 「至少佢只係ETNet ・ 15 小時前
從假面騎士到獎項收割機：高杉真宙的成功有何內幕？
1996年7月4日，高杉真宙出生在福岡，家裡的大哥，下面還有兩個弟弟。2008年，他12歲時在熊本八代市的煙花大會被星探看中——因為長得太精緻被當成女孩！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
西野七瀬的野心計畫是什麼？ 她如何隱藏真正的逆襲劇本？
1994年5月25日，西野七瀬在大阪平野區出生，小時候跟著哥哥迷上漫畫，還短暫加入過籃球部（暑假就溜了）。本來夢想當護理師的她，高二時被媽媽推了一把，報名乃木坂46一期生徵選。2011年8月，她唱著新垣結衣的《紅線》通過審查，正式成為創團成員！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
仲有幾日就到中秋節
仲有幾日🗓就到中秋節🏮啦Squly & Friends ・ 5 小時前
《港股》恒指半日升365點 阿里、濠賭、券商及金屬股漲
港股今日期指結算，大市半日上升。恒指高開193點後升幅擴大，曾升429點見26,557點。半日升365點或1.4%，報26,494點；國指升98點或1.1%，報9,401點；恒生科技指數升82點或1.3%，報6,277點。大市半日成交總額1,599.89億元。 國家市監總局督促網絡餐飲外賣行業主體理性參與競爭，阿里(09988.HK)及京東(09618.HK)升3.1%及2.6%，美團(03690.HK)升1.8%。雷軍稱小米17 Pro Max破首銷紀錄，小米(01810.HK)半日倒跌2.1%。 其他科技股方面，騰訊(00700.HK)升1.9%報656.5元，百度(09888.HK)及快手(01024.HK)升1.3%及3%，嗶哩嗶哩(09626.HK)升2.3%。晶片股中芯(00981.HK)及華虹(01347.HK)升1.6%及3.8%，手機相關股藍思(06613.HK)及丘鈦(01478.HK)升逾2%。此外，新東方(09901.HK)升5.5%，商湯(00020.HK)及阿里健康(00241.HK)各升4.2%，微盟(02013.HK)升3.4%。車股方面，比亞迪(012AASTOCKS ・ 1 天前
冰箱太耗電怎麼辦？凡士林塗「1地方」有效救電費，加碼台電7招省荷包
炎炎夏日，冰箱開關頻率變高，導致不少人冰箱耗電量增加。國外專家最近分享一個意想不到的省電妙招，只要在冰箱門的膠條上塗抹凡士林，就能有效改善密封效果，大幅降低電費支出。台電也在官方網站分享了７大冰箱省電食尚玩家 ・ 16 小時前
從街頭到大河劇的輝煌真相？ 柴咲コウ如何點燃純愛熱潮？
柴咲コウ，1981年8月5日生在東京豐島區，本名山村幸恵，現在44歲的她可是日本影視歌三棲的超級大咖！14歲那年，她還是個沉迷《少女肯妮亞》漫畫的國中生，超愛裡面的女主角柴崎紅，於是拿同音的「柴咲コウ」當藝名（咲有花開的意思，中文圈用崎代替）。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素
隨著年齡增長，鈣質會慢慢流失，而不少人都會選擇進食鈣片補充體內鈣質吸收。但網上好多傳言都令大家對鈣片好處及副作用存在種種的疑雲，到底鈣片最好什麼時候食？不能與什麼營養素一起進食？食太多是否會有結石？今次Yahoo Food請來「家營營養中心」營養師謝施敏(Kirby)一一解構鈣片好處及功效，再教大家如何進食最有效！Yahoo Food ・ 16 小時前
唐綺陽星座運勢／巨蟹心想事成、處女變數其實是轉機！射手有望展開職場戀情
太陽、水星都在天秤座，你最近可能面臨很多與人相關的問題，例如感覺到有人跟你過不去，或是談合作時該如何與對方協商，在這一週進行溝通應該都會有所成效。姊妹淘 ・ 1 天前
國慶好去處｜「國慶古蹟悠藝日2025」登場 尖沙咀文物探知館展覽＋限定禮物｜Yahoo活動街
發展局古物古蹟辦事處將於10月1日國慶日，在尖沙咀香港文物探知館舉辦「國慶古蹟悠藝日2025」。參加者完成與文物古蹟相關的任務後即可換領獨特小禮物，活動結合展覽、遊戲與手作體驗，讓市民在假期以輕鬆方式探索文化，學習歷史同時盡享娛樂！Yahoo 活動街 ・ 14 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前