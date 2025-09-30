2025下半年星座＋生肖運勢TOP 3！安格斯老師曝處女人緣爆棚，「這生肖」職場名聲、地位都提升

2025下半年星座_生肖運勢TOP 3！

距離2025結束，已經不到100天了，不過更表示我們要好好把握這段時間衝刺，為2025畫下一個完美的句點！《11點熱吵店》邀請星座專家安格斯老師，以及命理專家木木老師，要為大家揭曉2025下半年運勢最好的星座與生肖，有上榜的人可要好好把握，別讓雞會從手中溜走囉！星座的部分可同時看太陽與上升星座。

安格斯老師2025下半年運勢最好星座TOP 3.摩羯座

摩羯座下半年缺乏感情慾望，也缺少交友的緣分，桃花也不是太好，於是摩羯座就會被逼著專心在其他重要的事情上，但也因此可以展現你們的能力，獲得很多賺錢的機會。

安格斯老師2025下半年運勢最好星座TOP 2.處女座

處女座下半年有望八方來緣，什麼人緣都找上你們，在人脈大開的狀況下，會出現許多意想不到的事情，好好把握的話將能獲得非常多好的機會哦！

安格斯老師2025下半年運勢最好星座TOP 1.獅子座

獅子座是個執行力很好的星座，如果加上你們的直覺很好，就有機會做得比其他人都好。所以如果你們下半年有遇到很多的機會時，可以讓直覺來帶路，可望大大拓展你們的視野與版圖！

木木老師2025下半年運勢最好生肖TOP 3.鼠

屬鼠的人上半年做了很多努力，可能還沒有收穫，但在下半年開始就會慢慢得到應該得到的回報，而且賺錢機會也不少，心情也會越來越輕鬆。

木木老師2025下半年運勢最好生肖TOP 2.雞

屬雞的人下半年有機會在事業上有新的發展，包括原本的工作領域也有加薪升官的可能，在職場上的名聲以及地位也都會有提升。

木木老師2025下半年運勢最好生肖TOP 1.牛

屬牛的人貴人運非常旺，不管做什麼事情都有人能給予協助，就算遇到不好的事情也有可能會有替死鬼出現，如果有想要嘗試的事情或許可以放膽去試試看！

