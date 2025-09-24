2025世界50最佳酒吧51至100名單揭曉！16 間新入選酒吧 香港Gokan 紐約Schmuck/墨西哥城Bar Mauro/敦酒Three Sheets Soho

如果你都是愛酒人士，世界50最佳酒吧2025年度排名榜單終於公佈，今次第51至100名的名單率先出爐，讓大家先睹為快，而香港更有3 間酒吧上榜， 包括Argo（第56位）、新上榜的 Gokan（第70位），以及 The Savory Project（第86位）。不過真正的重頭戲將在10月8日於香港啟德郵輪碼頭舉行，屆時將揭曉全球前50名的完整排名，非常令人期待！

全球酒吧版圖大洗牌！美國佔大比數共8間酒吧上榜

從整體排名來看，美國依然是酒吧強國，共有8間酒吧上榜，分布在芝加哥、洛杉磯、邁阿密、紐約和三藩市五個城市 。其中紐約表現特別搶眼，佔了4個席位，包括新上榜的Schmuck（第59位）和上升12位至第72名的Attaboy。歐洲方面則以15間酒吧的數量居首，西班牙和意大利各佔4間，表現相當均衡 。馬德里的Angelita位列第51名，而巴塞隆拿有3間酒吧上榜，包括重返榜單的Dr. Stravinsky和Boadas，以及新入選的Foco。

「世界50最佳酒吧」公佈2025年度第51 - 100名榜單

香港3間酒吧都有上榜：Argo/Gokan/The Savory Project

今年香港共有3間酒吧打入第51-100名榜單，成績相當不俗。Argo排名第56位，新晉酒吧Gokan首度入榜排第70位，而The Savory Project則位列第86位。值得一提的是，這是香港自2019年以來首次在亞洲區域中領先，超越了新加坡的表現。

值得回顧的是，香港酒吧界去年就有Bar Leone榮登世界第2位，成為香港史上排名最高的酒吧，還有COA排名第18位。而在今年的亞洲50最佳酒吧排名中，Bar Leone更是連續兩年蟬聯亞洲冠軍。除了香港的優秀表現外，亞洲其他地區也有不錯的成績。台中的Vender首度入榜排名第74位，成為台中首間躋身榜單的酒吧。日本和泰國各有兩間酒吧入選，東京的The SG Club排第65名，曼谷的Dry Wave Cocktail Studio則位列第88名。南韓首爾的Bar Cham名列第53位，而新德里的Lair（第96位）也是另一新進榜酒吧。值得注意的是，麥德林首次有酒吧入選，包括Mamba Negra（第81位）和Bar Carmen（第100位），去旅行更想去高質酒吧又有新選擇！

墨西哥城 Bar Mauro（第54名）

Bar Mauro位於羅馬北區（Roma Norte）充滿活力的中心地帶，地址為Tabasco 149, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México 。這家新進榜的酒吧向意大利開胃酒吧致敬，室內設計靈感來自70年代中世紀現代建築，營造溫馨舒適的氛圍 。酒吧以創辦人祖父Mauro Mendoza的名字命名，他曾經熱愛下午的開胃酒時光 。

IG@barmauromx

IG@barmauromx

紐約Schmuck（第59名）

Schmuck坐落在東村第一大道97號（97 First Avenue at East Sixth Street），由來自巴塞隆拿著名酒吧Two Schmucks的創辦人Moe Aljaff和前吧台經理Juliette Larrouy創立 。這家酒吧設計融合歐式酒吧氛圍與中東風情，分為「客廳」和「廚房餐桌」兩個不同空間，每個區域都有獨特的裝潢風格和雞尾酒菜單 。

IG@schmuck.ny

IG@schmuck.ny

聖保羅Exímia（第61名）

Exímia位於聖保羅Itaim Bibi區的Rua Dr. Mário Ferraz, 507號 ，是一家慶祝巴西豐富歷史和獨特烹飪傳統的雞尾酒酒吧 。由屢獲殊榮的調酒師Márcio Silva創立，這家兩層樓的酒吧名稱來自拉丁語，意為「不斷追求完美」。酒吧使用巴西本土食材如amburana、cambuci等製作雞尾酒 。

IG@eximiabar

IG@eximiabar

三藩市True Laurel（第64名）

True Laurel位於Mission區的753 Alabama Street ，由米其林二星餐廳Lazy Bear團隊創立。這家小巧而精美的酒吧以藝術感設計聞名，每個組件都是定制的。酒吧提供每日變化的季節小食菜單，雞尾酒包括招牌的「In the Pines, Under the Palms」，融合烤可可黑麥威士忌、琴酒、苦艾酒和紅杉等成分。

IG@truelaurelsf

IG@truelaurelsf

香港Gokan（第70名）

Gokan位於中環雪廠街30號地下（G/F, 30 Ice House Street, Central），是國際知名日本調酒師五感雄吾（Shingo Gokan）在香港的首家酒吧 。酒吧名稱「五感」在日語中意為五種感官，體現了日本烹飪傳統中的「五」概念，包括五感、五味、五色、五法和五適。酒吧位於歷史悠久的冰庫街，19世紀中葉這裡以冰貿易聞名。

IG@gokan.hk

IG@gokan.hk

台中Vender（第74名）

Vender坐落於台中市西區五權西四街118號，由曾在新加坡成功從事調酒工作的Summer Chen與合作夥伴Darren Lim創立。這家獨特的酒吧以販賣機概念為主題，入口處偽裝成販賣機，需要投幣才能進入。酒吧內有販賣機販售瓶裝雞尾酒和啤酒，並榮獲「2025年台灣最佳酒吧」稱號。

IG@venderbar

IG@venderbar

倫敦Three Sheets Soho（第80名）

Three Sheets Soho是今年新進榜的倫敦酒吧，位於蘇豪區。這家酒吧以其創新的雞尾酒概念和獨特的酒吧文化而聞名。

IG@threesheetsbars

IG@threesheetsbars

麥德林Mamba Negra（第81名）

Mamba Negra位於哥倫比亞麥德林，是該城市首次有酒吧躋身世界50最佳酒吧榜單的代表之一。這家新進榜酒吧為麥德林在國際酒吧版圖上寫下新的一頁。

IG@mambanegra.22

IG@mambanegra.22

布宜諾斯艾利斯Victor Audio Bar（第87名）

Victor Audio Bar位於阿根廷布宜諾斯艾利斯，是南美洲今年新進榜的酒吧之一。這家酒吧以其獨特的音響主題設計和創意雞尾酒而著稱。

IG@victoraudiobar

IG@victoraudiobar

曼谷Dry Wave Cocktail Studio（第88名）

Dry Wave Cocktail Studio位於泰國曼谷，排名第88位。這家新進榜的雞尾酒工作室以其創新的調酒技術和獨特的泰式風味融合而聞名。

IG@drywavecocktailstudio

IG@drywavecocktailstudio

巴塞隆拿Foco（第89名）

Foco是巴塞隆拿今年新入選的酒吧之一，排名第89位。巴塞隆拿今年共有三間酒吧上榜，包括重返榜單的Dr. Stravinsky和Boadas，以及新入選的Foco。

IG@foco.bcn

IG@foco.bcn

曼谷Opium（第92名）

Opium位於泰國曼谷，是另一家新進榜的泰國酒吧，排名第92位。泰國今年共有兩間酒吧入選51-100名榜單。

IG@theaubreyhk

IG@theaubreyhk

洛杉磯Mírate（第93名）

Mírate位於美國洛杉磯，是今年新進榜的加州酒吧，排名第93位。美國在本次榜單中表現強勁，共有8間酒吧上榜，分布在5個城市。

IG@mirate.losangeles

IG@mirate.losangeles

新德里Lair（第96名）

Lair位於印度新德里，排名第96位，是另一家新進榜酒吧。這家酒吧代表了南亞地區在國際酒吧舞台上的新興力量。

IG@lair.newdelhi

IG@lair.newdelhi

佛羅倫斯Gucci Giardino（第99名）

Gucci Giardino位於意大利佛羅倫斯，排名第99位。這家由奢華品牌Gucci打造的酒吧，結合了意式優雅與現代雞尾酒文化。

IG@gucciosteria

IG@gucciosteria

麥德林Bar Carmen（第100名）

Bar Carmen同樣位於哥倫比亞麥德林，排名第100位。與Mamba Negra一同成為麥德林首次有酒吧入選世界榜單的代表，標誌著這個城市在國際酒吧界的崛起。

IG@carmenbar82

IG@carmenbar82

世界50最佳酒吧第 51-100 名榜單：

51 Angelita 馬德里

52 Licorería Limantour 墨西哥城

53 Bar Cham 首爾

54 Bar Mauro 墨西哥城 (新上榜)

55 Bar Pompette 多倫多

56 Argo 香港

57 Wax On 柏林

58 Freni e Frizioni 羅馬

59 Schmuck 紐約 (新上榜)

60 LPM Dubai 杜拜

61 Exímia 聖保羅 (新上榜)

62 Barro Negro 雅典

63 L'Antiquario 那不勒斯

64 True Laurel 三藩市 (新上榜)

65 The SG Club 東京

66 Bird 哥本哈根

67 Smoke & Bitters 希里凱蒂亞

68 La Sala de Laura 波哥大

69 Hero Bar 內羅畢

70 Gokan 香港 (新上榜)

71 El Gallo Altanero 瓜達拉哈拉

72 Attaboy 紐約

73 🔶🟥🔵 A Bar with Shapes For a Name 倫敦

74 Vender 台中 (新上榜)

75 Martiny's 紐約

76 Tjoget 斯德哥爾摩

77 Arca 圖盧姆

78 Baltra Bar 墨西哥城

79 Kwãnt Mayfair 倫敦

80 Three Sheets Soho 倫敦 (新上榜)

81 Mamba Negra 麥德林 (新上榜)

82 Café La Trova 邁阿密

83 Dr. Stravinsky 巴塞隆拿

84 Native 新加坡

85 Boadas 巴塞隆拿

86 The Savory Project 香港

87 Victor Audio Bar 布宜諾斯艾利斯 (新上榜)

88 Dry Wave Cocktail Studio 曼谷 (新上榜)

89 Foco 巴塞隆拿 (新上榜)

90 Florería Atlántico 布宜諾斯艾利斯

91 Byrdi 墨爾本

92 Opium 曼谷 (新上榜)

93 Mírate 洛杉磯 (新上榜)

94 Bar Trench 東京

95 Employees Only 紐約

96 Lair 新德里 (新上榜)

97 Kumiko 芝加哥

98 Jerry Thomas Speakeasy 羅馬

99 Gucci Giardino 佛羅倫斯 (新上榜)

100 Bar Carmen 麥德林 (新上榜)

