2025全年銷售量不敵 特斯拉讓出EV龍頭給比亞迪

（法新社華盛頓2日電） 特斯拉（Tesla）今天公布2025年銷售數字再呈下滑，正式將全球最大電動車製造商的寶座讓給中國汽車巨頭比亞迪。

由馬斯克（Elon Musk）領導的特斯拉，2025年第4季交付41萬8227輛電動車，全年銷售總數約164萬輛。

特斯拉2025年銷量比2024年下降超過8個百分點。

比亞迪則在前一天公布，2025年賣出226萬輛電動車。

FactSet等市調機構原本普遍預期，特斯拉第4季銷量只會微跌，仍能出貨44萬9000輛，但特斯拉今天公布的成績比市場預期更低。

川普政府宣布2025年9月底取消7500美元聯邦提供的電動車購車抵稅優惠，產業觀察人士指出，美國的電動車需求恐需一段時間才能重新趨於穩定。

不過在美國購車優惠取消前，特斯拉在一些重要市場的銷售，就因馬斯克與美國總統川普及其他極右派政治人物走近而受挫。

特斯拉同時還面臨比亞迪與其他中國車企、歐洲車企競爭愈趨激烈的挑戰。