2025全球遊戲市場收入預計成長7.5%！PC幾乎追平家用主機，但手遊仍是霸主

全球遊戲市場每年都不斷在成長，而如今 2025 年來到年末，第三方市場調查機構 Newzoo 也公開數據，提到 2025 年全球遊戲市場總收入預計將達到 1,970 億美元，相比較去年成長了 7.5%，代表產業已逐漸回暖。在各平台的表現上，手機遊戲依然是市場最強霸主，預估營收將達到 1,080 億美元，年增 7.7%。值得注意的是，PC 遊戲市場成長非常強力，預計營收為 430 億美元，漲幅高達 10.4%，這讓 PC 平台的規模已經幾乎追平了家用遊戲主機的 450 億美元營收，兩者差距日益縮小。

遊戲市場持續成長。（示意圖，圖源：Getty Images）

根據外媒 VGC 報導，Newzoo 的首席分析師 Michiel Buijsman 指出，這次成長並不是來自新玩家數量的爆發式成長，而是現有玩家在他們喜愛的遊戲生態系統中投入了更多消費。雖然 2025 年美國的硬體銷售數據一度創下 30 年來新低，但在軟體營收方面，PC 平台由《戰地風雲6》領軍，成為今年獲利最高的 PC 遊戲，緊隨其後的包括《魔物獵人：荒野》與《邊緣禁地4》、《Schedule I》、《ARC Raiders》等作品，不難看出 PC 玩家對於新 IP 和多樣化類型的接受度更高。

而家用主機市場，雖然有 Nintendo Switch 2 等新硬體助攻，但營收主力仍集中在體育類遊戲。數據顯示，主機平台營收前五名中，除了《戰地風雲6》、《寶可夢傳說Z-A》等外，其餘如《EA Sports FC 26》、《EA Sports Madden NFL 26》、《MLB The Show 25》和《NBA 2K26》均為運動競技類作品。而隨著 2026 年《GTA6》、《惡靈古堡9安魂曲》等重量級 3A 大作即將問世，分析師預估 2026 年全球遊戲市場產值將突破 2,000 億美元大關，創下歷史新高。

