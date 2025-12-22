宏福苑五級火｜情緒支援熱線
2025全球遊戲市場收入預計成長7.5%！PC幾乎追平家用主機，但手遊仍是霸主
全球遊戲市場每年都不斷在成長，而如今 2025 年來到年末，第三方市場調查機構 Newzoo 也公開數據，提到 2025 年全球遊戲市場總收入預計將達到 1,970 億美元，相比較去年成長了 7.5%，代表產業已逐漸回暖。在各平台的表現上，手機遊戲依然是市場最強霸主，預估營收將達到 1,080 億美元，年增 7.7%。值得注意的是，PC 遊戲市場成長非常強力，預計營收為 430 億美元，漲幅高達 10.4%，這讓 PC 平台的規模已經幾乎追平了家用遊戲主機的 450 億美元營收，兩者差距日益縮小。
根據外媒 VGC 報導，Newzoo 的首席分析師 Michiel Buijsman 指出，這次成長並不是來自新玩家數量的爆發式成長，而是現有玩家在他們喜愛的遊戲生態系統中投入了更多消費。雖然 2025 年美國的硬體銷售數據一度創下 30 年來新低，但在軟體營收方面，PC 平台由《戰地風雲6》領軍，成為今年獲利最高的 PC 遊戲，緊隨其後的包括《魔物獵人：荒野》與《邊緣禁地4》、《Schedule I》、《ARC Raiders》等作品，不難看出 PC 玩家對於新 IP 和多樣化類型的接受度更高。
而家用主機市場，雖然有 Nintendo Switch 2 等新硬體助攻，但營收主力仍集中在體育類遊戲。數據顯示，主機平台營收前五名中，除了《戰地風雲6》、《寶可夢傳說Z-A》等外，其餘如《EA Sports FC 26》、《EA Sports Madden NFL 26》、《MLB The Show 25》和《NBA 2K26》均為運動競技類作品。而隨著 2026 年《GTA6》、《惡靈古堡9安魂曲》等重量級 3A 大作即將問世，分析師預估 2026 年全球遊戲市場產值將突破 2,000 億美元大關，創下歷史新高。
內地新規整治拒收現金 明年2月起施行
中國人民銀行、國家發改委和金融監管總局制定《人民幣現金收付及服務規定》，自明年2月起施行，目的為防範和整治拒收人民幣現金行為。 規定提到，收費單位、經營主體應尊重社會公眾對合法支付方式的自主選擇權，除因履行法律、法規、規章規定的義務或法定職責，而應使用非現金支付工具情形外，不得拒收現金，不得要求或誘導他人拒收現金，不得對現金支付採取歧視性措施，損害現金支付便利。 規定指出，若社會公眾持有大量硬幣、小面額紙幣用於支付，超出正常清點能力，收費單位、經營主體需協商解決，或引導到銀行業金融機構營業網點兌換為適宜券別後支付，不得以此為由拒收。人行會同國家發改委對因拒收現金受到處罰的違法當事人，依法依規公示。(wl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
愛馬仕到底多保值？傳奇「白房子」香港拍賣會飆出1500萬天價 直接封神！
回看本次拍賣的TOP9包款，霧面白色喜馬拉雅 Birkin、煙灰色喜馬拉雅、珍珠灰 Kelly Doll 等經典稀有款全數拍出千萬級價格，證明這些長年被視為收藏核心的款式，依然是市場公認的安全標的。而Faubourg小房子系列更是全面走高，黑夜、午夜、日落配色的小房子皆站穩高價區間，顯...styletc ・ 52 分鐘前
大阪環球影城USJ 2026年初設施大維修！過山車、侏羅紀滑浪飛船車暫停營運／芝麻街、史力加4D電影或永久停運？
計劃明年初到大阪環球影城（USJ）的你要特別留意了！早前USJ官方公布了最新維修時間表，多項人氣機動遊戲將於2026年1至2月期間進行例行維修。當中包括最受歡迎的《好萊塢美夢乘車遊》系列，以及經典的《侏羅紀公園乘船》遊等五個設施將暫停服務。值得關注的是，《芝麻街4-D電影魔術》及《史力加4-D歷險記》兩個經典項目則將從1月9日起暫時中止，而官方未有公布重開日期，令人擔心這兩個陪伴大家多年的設施可能會永遠跟大家「say goodbye」。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
NBA話題 ｜球員卡破紀錄成交 狀元法拉格天花板有幾高？
狀元法拉格在獨行俠愈打愈好，日前單場42分，打破大帝占士創造的18歲以下得分紀錄外，繼續在多方位改寫歷史。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
日本央行激進升息震動全球市場！專家：日元陷入干預「危險區」
日本央行 (BOJ) 上周五 (19 日) 宣布升息 1 碼至 0.75%，創 1990 年以來最高水平，標誌著其持續近 30 年的超寬鬆貨幣政策時代正式終結。這項決策不僅引發全球金融市場劇烈波動，更將日元匯率推入干預「危險區」，揭露出日本經濟深層的結構性矛盾。鉅亨網 ・ 7 小時前
人民幣升約4%打破市場預期 專家估明年破7
今年人民幣匯率走出獨立行情，從年初貿易摩擦時的 7.4 低點一路攀升，全年升值約 4%，逼近 7.0 關口，徹底顛覆市場傳統認知。在外部環境複雜、國內經濟承壓的背景下，人民幣的逆勢走強引發廣泛關注。鉅亨網 ・ 6 小時前
摩根大通2026年美股「作戰圖」曝！精選股票一次看、「選擇性牛市」與高品質增長
摩根大通發布 2026 年美股前瞻報告，分析 AI 超級週期、K 型經濟分化及各板塊投資機會。科技、工業與金融受益長期趨勢，必需消費品與能源面臨壓力。報告同時提供標普 500 精選股票與策略展望。鉅亨網 ・ 1 天前
個股異動｜印度迷因芯片股 僅兩員工兼公司虧損 不到2年暴升逾550倍
2025年全球主要股市屢創歷史新高，半導體與人工智能（AI）相關板塊持續引領升勢，印度一家名為 RRP Sem...BossMind ・ 52 分鐘前
港股今年大旺！粵港灣控股狂升32.71 倍成升幅王
2025 年港股迎來久違的「大旺」行情，在估值修復、產業景氣回升與資金回流的多重推動下，市場賺錢效應全面擴散。鉅亨網 ・ 1 天前
TikTok美國核心經營權仍握在字節跳動手中！引入新股東改變了什麼？
TikTok 在美國成立合資公司，引入甲骨文、MGX 與銀湖等新股東，但核心電商與廣告業務仍由字節跳動掌控，交易主要聚焦國安與資料安全，短期內對業務營運影響有限。鉅亨網 ・ 1 天前
美元存款利率下滑、人民幣升值：3%高息也難賺匯差！
自 2025 年以來，人民幣對美元的累計升值幅度已超過 3.4%。僅在 12 月中旬，岸上人民幣匯率便一度升至 7.0455，創下階段性新高。市場普遍認為，若人民幣持續升值，將對美元資產的回報造成顯著影響。鉅亨網 ・ 1 天前
壁仞科技今起招股入場費近3,960元 料成本港首隻GPU股
「國產GPU四小龍」中摩爾線程(688795.SS)、沐曦股份(688802.SS)早前已分別於上交所科創板上市後，「國產GPU四小龍」之一、AI晶片公司壁仞科技(6082.HK)公布在本港招股詳情，計劃全球發售2.48億股H股，香港公開發售佔5%、即1,238.48萬股，國際配售部分則佔95%、即逾2.35億股。AASTOCKS ・ 6 小時前
AI六小虎 兩企擇港 稀宇智譜擬IPO
內地大模型人工智能(AI)新興獨角獸「AI六小虎」中，有兩企擇港上市！港交所(388)資料顯示，「六小虎」之一、在全球超200個國家及地區擁有超過2億用戶的稀宇科技(MiniMax)通過上市聆訊；另外，「六小虎」之中最早成立的智譜華章科技亦已通過港交所聆訊，並傳與稀宇科技均計劃最快於下月來港上市。 稀宇科技在20am730 ・ 10 小時前
紅杉資本以折合約228億港元購入 Golden Goose 主要股權
紅杉資本集團成功購入意大利高檔運動鞋品牌 Golden Goose 主要股權。infocast ・ 1 天前
《港股》恒指半日升51點 中芯急升7% 資源、新消費股炒上
港股恒指今早(22日)高開105點或0.4%，報25,795點後，初段曾升169點，高見25,859點後遇壓，曾倒跌6點，低見25,684點後回穩，半日收報25,742點，升51點或0.2%。國指半日升24點或0.27%，報8,925點。恒生科指半日升49點或0.9%，報5,528點。長假前夕交投放緩，大市半日成交955.86億元。 主要科技股窄幅分化，快手-W(01024.HK)、百度-SW(09888.HK)及阿里-W(09988.HK)升1.7%。騰訊(00700.HK)、美團-W(03690.HK)各微跌約0.1%。小米-W(01810.HK)跌2.1%，成交38.13億元。晶片股造好，中芯(00981.HK)半日升7.3%，報69.8元，屬藍籌股表現最好，成交43.14億元。華虹(01347.HK)升5.2%，成交14.22億元。 主要金融股分化，匯控(00005.HK)盤中高見121.6元屢創除息後歷史高，半日升1.3%，報120.8元，成交13.66億元。友邦(01299.HK)微跌0.4%、港交所(00388.HK)微升0.3%。國壽(02628.HK)及中國平安(02AASTOCKS ・ 2 小時前
黑石全面抄底日本不動產 豪砸逾1兆日元布局
全球最大私募資產管理公司之一的黑石 （BX） 正以前所未見的節奏加碼日本不動產市場。從大阪心齋橋核心商圈的高階飯店，到東京市中心的大型城市更新、辦公大樓與複合型資產，黑石在日投資版圖快速擴張。鉅亨網 ・ 1 天前
神華重組 1336億購大股東資產
中國神華（1088.HK）宣布資產重組計劃，以現金連增發股份方式，收購控股股東國家能源集團旗下12間核心企業股權，當中三成資金以向母企增發A股方式支付，每股作價29.4元（人民幣．下同），較上周收市價40.59元有27.5%折讓，連同現金支付，交易涉資總額1335.98億元。信報財經新聞 ・ 12 小時前
人民幣升值節奏成動盪環境中的穩定器 穩外貿抑投機促結匯一石多鳥
数据来源：彭博 【彭博】-- 人民幣兌美元匯率二季度來陷於低波動、緩升值的狀態，這個不緊不慢的節奏讓有意單邊押注匯率走勢的部分外匯交易員難以獲利，同時，在貿易戰火一度重燃的外部環境下，出口商們得以在管理外匯上獲得喘息，這也為整體經濟成長奠定基石。自4月初觸及逾一年半來的低點後，人民幣兌美元已累計升值約4.3%。這一升值的速度如此恰到好處：從外匯交易層面上看，它基本抵消了融入人民幣投資美元的套息交易所能賺取的息差，同時也讓做多人民幣的單邊投機者無利可圖；從外貿和經濟影響上看，它使得人民幣相對一籃子貨幣在近年來的偏低位置適度走強，既讓出口商不失去匯率帶來的價格優勢，又避免了在貿易談判中因匯率過低而被詬病。隨著聯儲會降息預期強化、美元走弱推動客盤淨結匯，為匯率升值構築基本盤，中間價和中資大行的美元買盤共同作用左右了升值速度。在人民幣兌美元中間價逐步調強的同時，大行不時出現的美元買盤則維護了升值邊界，釋放信號幫助控制升值的步伐。彭博自下半年起滾動計算過去三個月人民幣套息交易的收益，其總收益保持在-1%至+1%的窄幅區間之內，是2015年8.Bloomberg ・ 7 小時前
《半日速報》恆指半日收報25,742點 升51點; 恆生科技指數半日收報5,528點 升49點 中芯升逾7% 匯控、優然牧業、五礦資源創新高
恆指半日收25,742點，升51點或0.2%。恆生科技指數報5,528點，升49點或0.9%。國指升24點或0.3%，報8,925點。 活躍重磅股表現: 小米集團(01810.HK) 收39.68元，下跌2.1%； 平安(02318.HK) 收64.85元，下跌0.9%； 阿里巴巴(09988.HK) 收146.5元，上升0.8%； 美團(03690.HK) 收102.6元，下跌0.1%； 騰訊(00700.HK) 收613.5元，下跌0.1%； 異動恆指及國指成份股: 中芯(00981.HK) 收69.8元，上升7.3%； 泡泡瑪特(09992.HK) 收200.6元，上升4%； 藥明生物(02269.HK) 收32.94元，下跌3.6%； 紫金礦業(02899.HK) 收34.66元，上升3.2%； 匯控(00005.HK) 收120.8元，上升1.3%，創新高； 異動綜合中小型股: 中國中免(01880.HK) 收79.65元，上升12.7%； 匯聚科技(01729.HK) 收18.25元，上升12%； 腦動極光－Ｂ(06681.HK) 收6.5元，上升10.4%； 優然牧業(0AASTOCKS ・ 3 小時前
許正宇：明年重點發展黃金市場
財經事務及庫務局局長許正宇接受報章訪問時指，香港正積極深入融入國家發展戰略，把握大灣區與長三角協同機遇，明年會重點發展黃金市場。AASTOCKS ・ 3 小時前