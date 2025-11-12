2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席

2025全球50最佳飯店榜單揭曉，今年前三名全由亞洲飯店奪下。第一名由「香港瑰麗」拿下、新加坡萊佛士勇奪第五，而東京氣勢驚人，共有四家酒店入榜，包括寶格麗酒店、安縵東京、Janu Tokyo與虎之門艾迪遜酒店，成為全球旅人心中最耀眼的奢華新地標。

2025全球50最佳飯店

每年最受飯店界矚目的「世界50最佳酒店」（The World’s 50 Best Hotels）於今日公布 Source: Passalacqua

評選由超過800位業界專家組成的「Academy」負責 Source: Four Seasons Firenze

每年最受飯店界矚目的「世界50最佳酒店」（The World’s 50 Best Hotels）於今日公布，之所以具有公信度，並非由數據或星級堆疊出的榜單，評選由超過800位業界專家組成的「Academy」負責，每人可投出7間心中難忘的酒店，無須固定分數或申請流程，只要在評選期間正常營運便有機會入榜。全球劃分為13個投票區域，由主席監督成員遴選，確保觀點多元。整體精神強調主觀體驗的真實重量，從設計細節、待客之道到文化氛圍，皆是專家筆下的評分關鍵。

【2025全球50最佳飯店（前20名）】

1.Rosewood Hong Kong｜香港瑰麗酒店（香港）

2.Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River｜曼谷昭披耶河四季酒店（泰國 曼谷）

3.Capella Bangkok｜曼谷嘉佩樂酒店（泰國 曼谷）

4.Passalacqua｜帕薩拉誇酒店（義大利 科莫湖）

5.Raffles Singapore｜新加坡萊佛士酒店（新加坡）

6.Atlantis The Royal｜迪拜亞特蘭提斯·皇家酒店（阿拉伯聯合大公國 迪拜）

7.Mandarin Oriental Bangkok｜曼谷文華東方酒店（泰國 曼谷）

8.Chablé Yucatán｜尤卡坦夏布雷酒店（墨西哥 喬喬拉）

9.Four Seasons Hotel Firenze｜佛羅倫斯四季酒店（義大利 佛羅倫斯）

10.The Upper House｜香港奕居酒店（中國 香港）

11.Copacabana Palace, A Belmond Hotel｜科帕卡巴納宮殿酒店（貝爾蒙德）（巴西 里約熱內盧）

12.Capella Sydney｜雪梨嘉佩樂酒店（澳洲 雪梨）

13.Royal Mansour Marrakech｜馬拉喀什皇家曼蘇爾酒店（摩洛哥 馬拉喀什）

14.Mandarin Oriental Qianmen, Beijing｜北京前門文華東方酒店（中國 北京）

15.Bvlgari Hotel Tokyo｜東京寶格麗酒店（日本 東京）

16.Claridge’s｜克拉里奇酒店（英國 倫敦）

17.Four Seasons Astir Palace Hotel Athens｜雅典阿斯蒂爾宮四季酒店（希臘 雅典）

18.Desa Potato Head｜峇里島馬鈴薯頭度假村（印尼 峇里島）

19.Le Bristol Paris｜巴黎布里斯托爾酒店（法國 巴黎）

20.Jumeirah Marsa Al Arab｜朱美拉阿拉伯塔瑪爾薩酒店（阿拉伯聯合大公國 迪拜）

2025全球50最佳飯店：全球第一在香港

過去最高排名世界第二的「香港瑰麗酒店」（Rosewood Hong Kong）今年攀升至全球第一 Source: Rosewood Hong Kong

廣告 廣告

43層高樓內匯聚413間客房與11間頂級餐飲空間，從房間望出去，便能將世界三大夜景之一盡收眼底 Source: Rosewood Hong Kong

過去最高排名世界第二的「香港瑰麗酒店」（Rosewood Hong Kong）今年攀升至全球第一！是香港奢華住宿的巔峰代表，矗立於尖沙咀維港第一排，43層高樓內匯聚413間客房與11間頂級餐飲空間，從房間望出去，便能將世界三大夜景之一盡收眼底。空間由台裔設計大師季裕棠操刀，以「現代莊園」概念結合綠意與光線，讓人彷彿置身私人府邸。無邊際泳池、Asaya水療中心與麗府婚宴廳更成為名流社交場域，而米其林一星餐廳CHAAT則以香料香氣勾勒異國旅程。

2025全球50最佳飯店：亞洲包辦前三名

除了香港瑰麗，二、三名都獎落曼谷分別為第二名的「曼谷昭披耶河四季酒店」（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）、第三名的「曼谷嘉佩樂酒店」（Capella Bangkok）Source：Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

除了香港瑰麗，二、三名都獎落曼谷分別為第二名的「曼谷昭披耶河四季酒店」（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）、第三名的「曼谷嘉佩樂酒店」（Capella Bangkok）Source：Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

除了香港瑰麗，二、三名都獎落曼谷分別為第二名的「曼谷昭披耶河四季酒店」（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）、第三名的「曼谷嘉佩樂酒店」（Capella Bangkok）Source：Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

Capella憑藉精緻的細節與量身定制的體驗，曾拿下全球第一 Source：Capella Bangkok

前三名由亞洲全包辦，除了香港瑰麗，二、三名都獎落曼谷分別為第二名的「曼谷昭披耶河四季酒店」（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）、第三名的「曼谷嘉佩樂酒店」（Capella Bangkok）。兩家同樣坐落於昭披耶河畔的飯店，可說是當代奢華酒店的雙生對照。前者以299間客房規模打造「都會度假村」概念，由設計大師Jean-Michel Gathy操刀，以靜謐水景與綠意中庭構築出一片都市綠洲，三座露天泳池與米其林餐廳群為其靈魂，體現現代雅仕的自在節奏；後者則走「小而極致」路線，僅101間客房與別墅，全數面河，部分配有私人泳池，專屬管家貼身服務更展現個性化奢華。Capella憑藉精緻的細節與量身定制的體驗，曾拿下全球第一；而Four Seasons 以開放、藝術與尺度取勝，成為旅人心中最具「生活感」的頂級選擇。

2025全球50最佳飯店：新加坡傳奇飯店奪第五

新加坡最具代表性的傳奇酒店「萊佛士酒店」（Raffles Singapore），本次榮登全球第5名 Source: Raffles Singapore

全館115間套房在復古與現代之間取得完美平衡 Source: Raffles Singapore

新加坡最具代表性的傳奇酒店「萊佛士酒店」（Raffles Singapore），本次榮登全球第5名，穩坐亞洲奢華酒店殿堂地位。自1887年開業至今，這座殖民風格建築早已被列為國家古蹟，歷經翻修仍保有原始的維多利亞氣韻。2019年完成翻新後，全館115間套房在復古與現代之間取得完美平衡，挑高天花、柚木地板與娘惹瓷磚，細節盡顯優雅底蘊。最為人稱道的「私人管家服務」則是萊佛士的靈魂，從備茶、收衣到安排行程，一切皆以賓客為中心。百年以來，從英國女王到好萊塢影星都曾入住這座「奢華地標」，每間以名人命名的套房都藏著故事。

2025全球50最佳飯店：日本5入榜成大贏家

寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo） Source: Bulgari Hotel Tokyo

寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo） Source: Bulgari Hotel Tokyo

「三井豪華精選酒店」（Hotel The Mitsui）位在京都 Source: Hotel The Mitsui

「三井豪華精選酒店」（Hotel The Mitsui）位在京都 Source: Hotel The Mitsui

榜上最多入榜的日本，除了第46名的「三井豪華精選酒店」（Hotel The Mitsui）位在京都外，其餘4家都在東京，分別依序為在第15寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo）、第25安縵（Aman Tokyo）、第37 Janu Tokyo、第45虎之門艾迪遜酒店（The Tokyo Edition Toranomon）。最高名次的「東京寶格麗酒店」作為義大利珠寶品牌首度進軍日本市場的代表作，以低調華麗的姿態矗立於八重洲「Tokyo Midtown Yaesu」高樓40至45層。全館僅98間客房與套房，由米蘭建築團隊 ACPV Architects 打造，將義式奢華與日式工藝完美結合Carrara大理石、Murano玻璃吊燈與西陣織床頭板交織出如珠寶盒般的空間質感，25米挑高泳池宛如漂浮於東京天際，窗外是皇居綠意與富士山遠影。

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

《暗河傳》彭小苒蛋捲燙髮型範本！6款仙氣女神級長捲髮修飾臉型又顯氣質

《許我耀眼》喬琳同款「職場包頭」不顯老！萬鵬8款綁髮造型推薦，OL上班族必學