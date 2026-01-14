2025創下史上第3高溫 專家預測2026不樂觀

（法新社布魯塞爾14日電） 歐盟與美國氣候專家今天說，2025年全球創下有紀錄以來第3高溫年份，延續了前所未見的高溫趨勢，預計2026年也不會緩解。

根據歐盟「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）與位於加州的非營利研究機構「伯克萊地球」（Berkeley Earth）表示，過去11年是氣象有紀錄以來最熱的11年，2024年高居第1，2023年位居第2。

哥白尼氣候變化服務在年度報告指出，過去3年全球平均氣溫首次超過工業化前水準1.5°C。

伯克萊地球則在另一份報告中表示：「2023年至2025年間出現的暖化激增異常劇烈，顯示地球暖化速度正在加快。」

具有指標性的2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）承諾全球升溫要控制在攝氏2°C以下，並努力維持在1.5°C，科學家認為這個長期目標有助於避免氣候變遷帶來的最嚴重後果。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）去年10月警告，超越1.5°C「已無可避免」，但全球可以透過儘快減少溫室氣體排放，縮短超標期間。

哥白尼氣候變化服務說，1.5°C的上限「可能會在本世紀末前達到，比預期早10年以上」。

然而遏止全球暖化的努力上週受到重挫，美國總統川普（Donald Trump）宣布，將退出聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。美國是僅次於中國的全球第2大排放國。

哥白尼氣候變化服務表示，2025年全球氣溫較工業化前水準上升1.47°C，僅比2023年低一點，2024年則達到1.6°C。

哥白尼氣候變化服務說，南極在2025年經歷有紀錄以來最暖的1年，北極則創下史上第2高溫。