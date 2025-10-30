【2025名古屋滑雪】精選 5 大名古屋滑雪勝地、人氣滑雪住宿推介！滑雪度假村、親子滑雪場

名古屋滑雪勝地推介

諗起名古屋，你係咪淨係諗到鰻魚飯、味噌豬扒同埋喺榮站瘋狂shopping？其實名古屋仲係一個隱藏版嘅滑雪天堂！佢嘅地理位置超屈機，坐個零兩個鐘頭車，就可以殺到去岐阜縣郡上嗰啲世界級滑雪場，即日來回都仲得，完全冇難度！

同貴到飛起嘅北海道相比，名古屋滑雪嘅使費平一截，但體驗絕對唔輸蝕！滑完雪可以去浸個靚溫泉，舒筋活絡；帶住小朋友嘅又可以殺去主題樂園放電。成個trip要動要靜都得，行程豐富到你唔信！想plan返個完美嘅名古屋滑雪之旅？唔使頭痕，下面我哋已經幫你mark好晒重點，由滑雪場推介、住宿、美食到實用貼士，一文睇晒，Let's Go！

出發前，梗係要睇下有咩著數優惠啦！

名古屋滑雪 | 如何前往名古屋？

國泰（CX）、香港快運（UO）同香港航空（HX）全部都有直航機，一程瞓醒就到名古屋中部國際機場（NGO）。就算揀其他航空公司轉機都好方便，總之，你嘅滑雪大計，由一個順暢嘅旅程開始！

香港快運 (HK Express): 單程最平試過HK$1,086 (慳19%)

中國東方航空: 來回機票低至HK$1,770 (慳20%)

Ready to Ski？嚴選5大名古屋滑雪場，總有一個啱你心水！

準備好喺雪地上面大展身手未？我哋精選咗名古屋周邊5個最Hit嘅滑雪場，無論你係第一次玩嘅BB班、定係滑到曉飛嘅高手；無論你係自己一個去挑戰極限，定係一家大細親子樂，都保證你搵到個Perfect Match，玩到唔捨得走！

名古屋滑雪推介 #1 | Dynaland 高鷲滑雪場 (ダイナランド)

名古屋滑雪, Dynaland 高鷲滑雪場

有咩咁巴閉？ 呢個場人氣爆燈，賣點係有成18條滑雪道，由BB班練習區到高手級嘅超斜雪道都有，唔怕你悶！佢係西日本最大嘅滑雪場之一，仲可以玩Night Ski玩到夜晚11點，夠晒chur！另外仲有專為4至8歲小朋友而設嘅滑雪教室同玩雪區Baboon，一家大細都啱玩。

啱晒邊啲人？ 親子家庭、新手、中級玩家、滑雪高手

實用資訊

價錢： 大人 ¥4,900起 / 細路 ¥2,000起 地址： 岐阜縣郡上市高鷲町西洞3035-2 開放時間： 每年12月初至3月中，08:30 - 23:00 (夜滑時段) 點樣去： 滑雪季期間，名古屋有直通巴士一程直到！







名古屋滑雪推介 #2 | 高鷲 Snow Park

名古屋滑雪, 高鷲 Snow Park

有咩咁巴閉？ 呢度曾經係單板滑雪世界盃嘅場地，設施專業度爆晒燈！佢同頭先介紹嘅Dynaland係鄰居，買張「共通券」就可以兩邊走，一次過玩晒兩個頂級雪場，抵到爛！最正係佢條長2,500米嘅纜車，同埋雪季可以玩到4月中，遲啲去都仲有雪滑！

啱晒邊啲人？ 新手、中級玩家、滑雪高手

實用資訊

價錢： 大人 ¥5,400起 / 細路 ¥3,000起 地址： 岐阜縣郡上市高鷲町西洞3086-1 開放時間： 每年12月初至3月中，08:30 - 16:30 點樣去： 滑雪季期間，名古屋或者高山都有直通巴士。







名古屋滑雪推介 #3 | 岐阜蛭野高原滑雪場 (ひるがの高原)

名古屋滑雪, 岐阜蛭野高原滑雪場

有咩咁巴閉？ 呢個場主打合家歡，有5條初級雪道同2條中級雪道，最啱新手同小朋友。除咗滑雪，仲可以玩雪橇、堆雪屋、玩雪上漂流，活動多多！而且佢營業時間超長，由朝早6點開到夜晚10點半，可以晨咁早去霸「頭啖雪」！加上鄰近高山、白川鄉，可以順便plan埋一齊玩。

啱晒邊啲人？ 親子家庭、新手、中級玩家

實用資訊

價錢： 大人 ¥4,400起 / 細路 ¥3,000起 地址： 岐阜縣郡上市高鷲町蛭野4670-75 開放時間： 每年12月初至3月中，06:00 - 22:30 點樣去： 坐名古屋郡上蛭野線嘅直達巴士就得。







名古屋滑雪推介 #4 | Meiho 滑雪場 (めいほうスキー場)

名古屋滑雪, Meiho 滑雪場

有咩咁巴閉？ 尋求刺激嘅朋友仔注意！呢度有條雪道斜度高達38度，包你嗌住落山！仲有一條長達5,000米嘅「α5000」超長雪道，可以由山頂一嘢碌到山腳，爽呀！當然，小朋友嘅設施都唔少，兒童樂園有滑雪圈、雪上單車玩，唔怕悶親。

啱晒邊啲人？ 親子家庭、新手、中級玩家、滑雪高手

實用資訊

價錢： 大人 ¥3,300起 / 細路 ¥2,000起 地址： 岐阜縣郡上市明寶奧住水澤上3447-1 開放時間： 每年12月初至3月中，08:00 - 16:30 點樣去： 雪場有免費接駁巴士來回高山。







名古屋滑雪推介 #5 | 鷲岳滑雪場(鷲ヶ岳スキー場)

名古屋滑雪, 鷲岳滑雪場

有咩咁巴閉？ 呢個場最耍家嘅係佢嘅雪質管理！佢哋會用天然雪再加埋人造雪，確保13條雪道長期保持喺最佳狀態，又乾又滑，就算天氣唔好都唔怕冇靚雪！佢仲有條400米闊嘅超闊雪道，任你點S-turn都得，仲有大型嘅自由式滑雪場同兒童玩雪區，照顧晒唔同人嘅需要。

啱晒邊啲人？ 親子家庭、新手、中級玩家、滑雪高手

實用資訊

價錢： 大人 ¥3,500起 / 細路 ¥2,500起 地址： 岐阜縣郡上市高鷲町大鷲3250 開放時間： 每年12月初至3月中，06:00 - 22:30 點樣去： 由名古屋車站搭車去到北濃車站，再轉的士。







滑完雪住邊好？精選住宿推介！

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

名古屋滑雪住宿 #1 | 鷲岳高原彩虹酒店

想玩鷲岳滑雪場嘅不二之選！呢間酒店就喺滑雪場隔離，真正嘅Ski-in/Ski-out。玩完成日返酒店即刻跳入個溫泉，歎返個熱水涼，第二日又可以再戰過！

鷲岳高原彩虹飯店(Washigatake Kogen Hotel Rainbow)

評分：8.1/10.0

地址：Takasu cho Oowashi 3250, 501-5303 郡上市, 岐阜縣, 日本

名古屋滑雪住宿 #2 | 岐阜郡上萬楓酒店

萬豪集團旗下，質素有保證！酒店位置喺名古屋同高山中間，如果你想玩多幾個滑雪場，呢度就係最好嘅大本營，去邊都咁方便。

岐阜郡上萬楓酒店(Fairfield By Marriott Gifu Gujo)

評分：9.2/10.0

地址：200-1 Tsurugi, Yamato-cho, 501-4612 郡上市, 岐阜縣, 日本

名古屋滑雪住宿 #3 | 名古屋日航尚格酒店

如果你想滑雪同市區觀光兩樣都唔想錯過，揀呢間就啱晒！酒店就喺名古屋車站隔籬，搭車去邊個滑雪場都方便。滑完雪返到市區仲可以即刻去shopping同食好西！

名古屋日航尚格酒店(Nikko Style Nagoya)

評分：9.1/10.0

地址：5 Chome-20-13, 中村區, 450-0002 名古屋市, 愛知縣, 日本

名古屋滑雪 | 名古屋美食

名古屋美食 #1 | 矢場味噌豬排

嚟到名古屋，唔食呢個等於冇嚟過！金黃酥脆嘅豬扒，淋上秘製嘅濃郁味噌醬，送飯一流！無論係鐵板上、做丼飯定係吉列串，都一樣咁惹味！

名古屋滑雪, 名古屋美食, 矢場味噌豬排

圖片來源：名古屋名物みそかつ 矢場とん

地址： 愛知縣名古屋市中區大須3-6-18

營業時間： 每日 11:00–21:00





名古屋美食 #2 | 備長碳烤鰻魚飯三吃 (Bincho Esuka Ten)

另一樣名古屋名物！一碗飯有三種食法：第一啖食原味，感受鰻魚嘅焦香；第二啖加啲蔥花同wasabi，增添層次感；最後倒埋高湯變茶泡飯，暖笠笠超舒服！

名古屋滑雪, 名古屋美食, Bincho Esuka Ten

地址： 名古屋市中村區椿町6-9

營業時間： 每日 11:00-15:30、17:00-22:00





名古屋美食 #3 | 風來坊手羽先(炸雞翼)

滑完雪嘅宵夜首選！「風來坊」係炸雞翼嘅元祖，雞翼外皮炸到卜卜脆，但入面嘅肉汁依然鎖得住，加埋秘製醬汁，一啖一隻，食到停唔到口！

名古屋滑雪, 名古屋美食, 風來坊手羽先

地址： 名古屋市中區榮4-5-8美食大樓 “Airi” 1 樓

營業時間： 每日 17:00-00:00

出發前必睇！滑雪貼心Tips

天氣Check清楚： 出發前記得睇天氣預報，如果太大風雪就唔好夾硬上山啦。

裝備要齊： 防水外套、保暖中層衫、雪褲、手套、冷帽、雪鏡，一樣都唔可以少！

證件保險傍身： 身份證、Passport、旅遊保險記得帶齊，買份包滑雪嘅旅遊保險就最穩陣。

防曬要做足： 雪地反射紫外線好勁，唔想滑完成塊面紅晒，記得搽防曬同潤唇膏。





名古屋滑雪 | 新手滑雪Q&A

問：滑雪場有冇得租裝備㗎？

答：梗係有啦！大部分滑雪場都有齊全嘅裝備租，由雪板、雪靴到雪褸雪褲都有，兩手空空過去都冇問題！不過最好預先上官網睇下有冇你個size，特別係小朋友嘅裝備。

問：去滑雪場嘅交通麻唔麻煩？

答：一啲都唔麻煩！好多滑雪場喺滑雪季都有專線巴士由名古屋市區直達，超方便！

問：我係新手，完全唔識滑，去玩會唔會好危險？

答：唔使驚！大部分滑雪場都有專為新手而設嘅練習區同平緩雪道，仲有專業教練可以請。只要跟足指示，注意安全，新手都可以玩得好開心！