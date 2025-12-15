精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
2025名牌手袋爆紅大盤點！Jennie同款Chanel 25、舒淇同款BV、Coach 「平替The Row」引搶購潮
2025 爆紅話題手袋盤點！不經不覺 2025 年快到尾聲，大家也正在盤算年末送給自己的小禮物嗎？小編為大家整合回顧 2025 年的話題手袋，調整一下「手袋投資」策略，趁佳節入手新手袋為新一年注入時尚力量！
2025 話題手袋1）Chanel 25
Chanel 的年度手袋定必是 Chanel 25，備受「人間 Chanel」 Jennie 與 Dua Lipa 的喜愛，大容量設計時尚又日常，經典菱格紋、皮穿鍊設計、多口袋設計帥氣又優雅。Chanel 25 除了經典黑金、白金配色，更有粉紅、奶油黃、牛仔布等熱門色選，不論日常返工或正式宴會亦能完美配襯，Chanel 控們必備一個！
2025 話題手袋2）Dior D-Journey
Dior 本年度的年度手袋就是 D-Journey！「Dior 公主」Jisoo 、八木莉可子與韓韶禧日常愛用，柔軟又具現代感的輪廓，搭配可調節肩帶解放不同造型，不論是 Jisoo 同款的老花帆布，還是韓韶禧愛用的黑金配色亦十分好看，想投資一款永不過時 Dior 包包的話非 D-Jourey 莫屬！
Small D-Journey Bag
價錢：$33,000
2025 話題手袋3）Chloe Paddington
千禧年代大受歡迎的 Chloe Paddington 強勢復刻，由 Phoebe Philo 設計的經典手袋，由新任總監 Chemena Kamali 重新掀起熱潮。帥氣的鎖頭機車包設計備受 Gen Z 歡迎，更帶起 Chloe 一舉登上 2025 LYST 首季品牌排行榜，喜愛波希米亞風格的女生們要衝了！
Chloé Paddington padlock-detail tote bag
價錢：$15,839︱
原價：$21,381
2025 話題手袋4）Balenciaga Le City
Balenciaga Le City 成為了 Gen Z 熱捧手袋，經典款找來了 Kate Moss 、Nicole Kidman 時尚代言，紅了 20 年的手袋今年更換上 East-West 的現代型態，成為了盧允瑞、Kaia Gerber、Bella Hadid的日常愛用手袋，不論永不過時的黑金、麂皮款式亦爆紅，氣勢十分強勁！
Balenciaga small Le City leather tote bag
價錢：$18,536
2025 話題手袋5）Miu Miu 皮革手袋
Miu Miu 近年點石成金，基本上所有袋款亦爆紅，但 2025 要選一個投資款，小編推薦張員瑛同款手挽包！中型尺寸容量大又便攜，仿舊暈染皮革時尚滿分，除了張員瑛同款的焦糖色，更有黑、白色選，就是帥氣女生們的必備手袋！
Miu Miu leather zipped shoulder bag
價錢：$26,700
2025 話題手袋6）Bottega Veneta Campana
舒淇、Julianne Moore的同款 Bottega Veneta Campana 手袋，就是低調奢華的代名詞！Intrecciato 編織皮革配上俐落的手袋廓型，成熟穩重又具「貴婦」慵懶質感，首選深啡、焦糖百搭配色，不論去旅行或日常返工亦十分百搭！
BOTTEGA VENETA Campana large intrecciato leather shoulder bag
價錢：$48,200
2025 話題手袋7）Louis Vuitton Express
Louis Vuitton 除了 Speedy、村上隆合作袋款外，Express 被譽為 2025 年的「必要入坑款」！Emma Stone、全智賢 與 Cate Blanchett 也率先愛上，採用粒面皮革與絲絨皮革打追的精緻手袋，簡約又具多款配襯方式，就是可用上多年的投資款設計！
2025 話題手袋8）Coach Empire
最後讓我們請出 2025 爆紅手袋 Coach Empire！超人氣 Soft Empire Carryall Bag 被譽為 The Row 的平替版，只需 4 分 1 價錢已可買到大容量的靜奢設計，更一舉登上 LYST 熱搜榜的第 10 位。鍾情大手袋的女生必要入手，不用清空戶口亦能擁有大勢 it-bag！
COACH Empire 48 Leather Carryall Bag
價錢：$8,900
