2025年回顧｜4大人氣IP角色變旅遊朝聖地？即睇Chiikawa/POP MART/Jellycat/Sanrio功績

還有不足一個月便進入2026，是時候回顧一下2025吧！2025年掀起一輪IP角色熱潮如Chiikawa、Popmart、Jellycat、Sanrio等，從日本到韓國、從香港至中國內地，各大人氣角色紛紛走出框框，化身成主題樂園、商場打卡裝置、沉浸式展覽、Cafe與限定快閃活動，吸引粉絲特意飛往當地「朝聖」，成為今年旅遊界最具代表性的熱潮之一，立即一齊回顧2025年IP角色大亂鬥吧！
2025年人氣IP角色 1. Chiikawa
2025年Chiikawa繼續爆紅，7月在東京開設首座大型體驗型主題樂園《Chiikawa Park》（ちいかわパーク），重現Chiikawa家、哥布林的牢房等，更有逾百件精品，開業初時採取抽選制，如今透過Trip.com或Klook都能購票，方便得多。除了日本國內，Chiikawa亦紅爆海外，中國內地首間官方旗艦店於9月27日起落戶上海，設十大主題打卡位兼推出旗袍、大閘蟹、舞獅等限定周邊商品，極富本地色彩；還有聯乘AllRightsReserved舉辦的大型展覽 「CHIIKAWA DAYS」，首站落戶香港，除於尖沙咀K11 MUSEA的3個展區，甚至聯乘香港旅發局推出「吉伊卡哇漫遊香港」，將整個香港變成Chiikawa展區，風頭一時無兩。當然還有數之不盡的聯乘活動，如KURA藏壽司聯乘活動、Chiikawa × Joke Bear UNIQLO UT、好利來Chiikawa系列甜品等，相信經過2025年粉絲們荷包快要破洞了！
東京吉伊卡哇樂園 Chiikawa Park
價錢：$174.1起
2025年人氣IP角色 2. POP MART
POP MART成為大家旅遊必訪的店舖，為的是撞彩睇睇有無新貨上架，2025年英國有粉絲為爭Labubu公仔而大打出手，結果令全英國16間分店暫時停售該款隻公仔。今年POP MART有多個大型聯乘活動，6-9月聯乘澳門旅遊局舉辦「與POP MART漫遊澳門」，4大人氣角色包括LABUBU、CRYBABY、Baby Molly和DIMOO首次走進澳門氹仔舊城區街頭，打造4大澳門限定打卡場景，以及一系列打卡、蓋章、線上抽獎等活動；11月份則聯乘泰國觀光局，於曼谷Siam Paragon展開「POP LAND泰國限定節慶活動」佔地超過10,000呎，找到首次在泰國亮相的5米高MOKOKO巨型公仔、MOKOKO大型粉色波波池、泰國首座POP MART聖誕樹等，展期至2026年1月11日，聖誕飛曼谷可以潮聖。
2025年人氣IP角色 3. Jellycat
英國超人氣公仔品牌Jellycat以超軟觸感、可愛造型、「沉浸式」購物體驗，成為一眾時尚愛好者及星二代的寵兒，堪稱公仔界神話。今年Jellycat繼續進軍東南亞市場，11月5日起於首爾聖水洞開設全球首間「Jellycat Space」體驗型概念快閃店，店內化身成充滿科幻感的宇宙總部，推出8款太空系列獨家新品，包括UFO、外星人等造型公仔，配合太空艙展示櫃、互動投影牆等打卡裝置，成為Jellycat迷和打卡控的朝聖地。9月份上海迎來Jellycat CAFÉ限定體驗店，以開放式甜點工坊為概念，Bartholomew熊變身糕點師，帶來更沉浸式體驗，亦發售7款限定新品，如草莓蛋糕Bartholomew熊，超可愛！
2025年人氣IP角色 4. Sanrio
Sanrio今年迎來多個重磅聯乘，5月有Chiikawa聯乘系列，Chiikawa角色Cosplay Sanrio服裝，如兔哥扮布甸狗、飛鼠扮Kuromi、Chiikawa扮Hello Kitty，全部都超級可愛，開賣當日群情洶湧到要大會宣佈全面暫停販售至另行通知。另一人氣聯乘為又一城的《BABY MIRROR GO ROUND》， MIRROR 12位成員分別化身Sanrio人氣角色，設多個夢幻打卡位兼獨家發售聯乘商品，結果11月25日開賣當日大批鏡粉湧現買公仔，但有指主辦方安排混亂，甚至出動警方到場了解。 此外，12月13日起香港海洋公園推出Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，設20個角色主題互動遊戲、主題打卡位、My Melody & Kuromi 派對屋、Sanrio Characters見面會、限定周邊精品等，粉絲們記得入場支持！
