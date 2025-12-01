大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
2025年全球10大最安全的國家！紐西蘭、愛爾蘭、冠軍冰島！
作為喜歡獨遊或不喜歡跟團的朋友，每次計劃出行時，不知會否考慮目的地的安全度？街頭會不會有意外？醫療和治安又如何？為了讓大家可以更安心出國看世界，今次整合了2025年的最新全球和平指數（Global Peace Index）報告，提供全球10個最安全的國家作參考，旅行就自己更安心！
甚麼是全球和平指數？
和平指數的評估指標涵蓋了社會安全與安全程度、持續衝突程度，以及軍事化程度三大面向，總共包含約24項具體指標，如暴力犯罪率、政治穩定性、監禁率、軍費開支、與鄰國關係、核武數量、國內及國際衝突的死亡人數等。指數對全球163個國家及地區的和平程度及生活穩定程度作出評分以及排名，
第10名：芬蘭（Finland）
芬蘭是以高社會信任度和低犯罪率聞名的北歐國家，首都赫爾辛基科技先進，交通安全。冬季可享受冰雪活動如滑雪和極光觀賞，夏季則有無盡白晝和湖泊、森林。芬蘭注重自然與環境保護，提供寧靜的旅遊體驗，適合尋求和平與靜謐的旅者。
第9名：斯洛文尼亞（Slovenia）
自然風光擁有如布雷德湖和三柱谷的壯觀景色，治安良好，人口密度低是其安全的關鍵。首都盧布爾雅那融合中世紀建築與現代氣息，適合散步遊覽。當地美食和文化深受旅客喜愛，擁有豐富的節慶與戶外活動，是尋求未被過度旅遊地區的旅客理想選擇。
第8名：丹麥（Denmark）
被認為是全球生活品質最高且最安全國家之一，首都哥本哈根具備完善自行車道和高效公共交通系統，且全天候安全。丹麥擁有豐富的歷史景點，比如阿美琳堡宮和樂高樂園，並有宜人的海岸線。當地政府注重社會福利和環境保護，旅遊設施完善，適合家庭旅遊與文化探索。
第7名：葡萄牙（Portugal）
首都里斯本文化豐富，有古老城區和現代藝術景點，波爾圖則以葡萄酒文化聞名。沿海小鎮和鄉村寧靜適合放鬆休閒。治安良好，公共交通便利。當地人熱情好客，節慶活動豐富，適合文化旅遊和海濱假期愛好者。
第6名：新加坡（Singapore）
新加坡因嚴格法治和低犯罪率成為亞洲最安全旅遊熱點。城市現代乾淨，公共交通發達且安全，有知名觀光區如濱海灣花園、牛車水以及環球影城。多元文化和美食使其成為美食愛好者天堂。新加坡治安佳，夜間安全，適合獨行旅客和家庭旅遊。科技發展與綠化城市規劃令城市環境舒適且充滿活力。
第5名：瑞士（Switzerland）
瑞士是著名的中立國，治安極佳，政治穩定，是高山旅遊和金融中心。蘇黎世和日內瓦的城市環境整潔，交通便捷。阿爾卑斯山脈遍布滑雪度假村與登山小鎮，如采爾馬特、聖莫里茨，提供優質戶外活動。瑞士的嚴格法律規範和高福利標準保障旅客安全，非常適合喜愛自然探險與豪華度假的旅人。
第4名：奧地利（Austria）
維也納作為世界文化藝術重鎮，治安良好，擁有壯麗的宮殿、歌劇院和博物館。奧地利阿爾卑斯山提供滑雪和登山活動，吸引四季不同面貌的旅客。當地公共交通發達且安全，飲食文化豐富，適合藝術追求者，以及喜歡歷史和自然結合的旅人。
第3名：紐西蘭（New Zealand）
以無與倫比的自然風光和高公共安全水準名列全球第三。基督城和奧克蘭等城市環境友好且治安良好，戶外活動非常豐富，如蹦極、滑翔傘及登山。紐西蘭國家公園如菲爾德國家公園有湖泊、峽灣和雨林，是攝影愛好者最愛。當地友善開放，基礎設施完善，醫療服務優良，適合戶外活動愛好者、家庭或喜歡安靜生活的旅人。無論夏季的徒步遠足或冬季滑雪，紐西蘭皆提供安全舒適的旅遊體驗。
第2名：愛爾蘭（Ireland）
憑和諧的社會環境和穩定的政治局勢成為2025年全球第二安全國家。首都都柏林歷史悠久，有著聖三一學院、健力士啤酒廠與四處的綠地公園。沿海的巨人之路和科克的傳統村莊是探索自然與文化的好去處。當地人熱情友善，享受傳統音樂和節慶氣氛使旅途充滿生活力。低犯罪率且公共服務完善，公共交通便利。適合各類旅客，無論是想體驗文化歷史，還是尋求寧靜鄉村風光，都能在愛爾蘭找到獨特的旅行感受。
第1名：冰島（Iceland）
冰島因極低的犯罪率和無常備軍隊，再加上壯麗獨特的自然景觀，連續多年位居全球最安全國家首位。首都雷克雅未克充滿現代建築與音樂藝術氣息，有著哈爾格林姆教堂、珍珠樓觀景台和Harpa音樂廳等地標。國家公園如瓦特納冰川國家公園提供冰川徒步、冰洞探險和瀑布觀光，如斯瓦蒂瀑布和古佛斯瀑布。夏季適合環島自駕游，冬季則是觀賞極光的最佳時節。藍湖溫泉是放鬆身心的熱門地點，該國的多樣化地形和戶外活動使其成為自然愛好者的天堂，且交通與住宿安全舒適，適合獨行旅客及家庭出遊。
