2025年十大消費新聞選舉｜Yahoo會員免費搶換旅行收納袋、斜孭袋、餐具套裝等6款消委會限定禮品

在過去一年裡，不少消費新聞均引起市民的廣泛關注。當中包括熱氣球節不獲發牌載人升空、外賣平台戶戶送撤出香港、《施政報告》中宣布解除寵物狗隻入餐廳禁令，自提點導致「爆倉」等亂象、航空公司因日本地震傳言取消航班等，不少消費新聞大事都與市民生活息息相關。

由消委會主辦，一年一度嘅「十大消費新聞選舉」開始喇！立即投選你心目中的年度十大，還有「最抵讚」及「最離譜」的新聞。

消委會「2025年十大消費新聞選舉」

Yahoo民調｜2025年十大消費新聞選舉

Yahoo會員限定禮遇

除了在Yahoo民調投選年度消費新聞外，Yahoo APP 會員亦可免費搶換6款消委會的限定精美禮品，會員只需用 2,000 YPoints 即有機會將實用日用品帶返屋企！

1.⁠ ⁠【消委會限定禮品】棉質環保袋

2.⁠ ⁠⁠【消委會限定禮品】運動去簡約兩用環保袋

3.⁠ ⁠⁠【消委會限定禮品】RPET 再生斜孭袋

4.⁠ ⁠⁠【消委會限定禮品】旅行收納袋

5.⁠ ⁠⁠【消委會限定禮品】餐具套裝（木）

6.⁠ ⁠⁠【消委會限定禮品】毛巾套裝

｜Yahoo APP內開搶日期：2026 年 1 月 13 日（二）

｜Yahoo APP內開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：2,000 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）