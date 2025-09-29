2025年合約聘用成僱主靈活用人策略， 逾85%港企為合約員工提供醫療福利

64% 受訪僱主計劃於2025年招聘合約員工

51% 僱主表示尋覓合約制人才有困難；27% 指成本控制是主要考量

17% 面對合約員工留任問題

85% 僱主為合約員工提供醫療福利

33% 僱主提供完約獎金，一般為一個月薪金或年薪百分比



香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月29日 - 全球人才解決方案公司華德士 （Robert Walters）最新發佈的《2025年合約制員工薪酬指南》顯示，為應對人才短缺及控制成本，64% 的香港企業計劃在2025年增聘合約制員工。在彈性招聘模式日益普及下，企業亦逐步提升合約員工的福利待遇，以吸引高質素人才。調查顯示，逾85%港企現已為合約員工提供醫療保障，另有逾20%企業提供超過18日年假，反映合約員工正逐漸被視為企業核心成員，而非短期支援角色。



在整體經濟不穩及人手編制限制下，採用合約員工作為核心人才策略已成為本港企業的新常態。這種模式既能快速獲取專業技能，又能有效控制成本。不少企業更傾向以短期合約「試用」人才，許多職位其後更轉為長期聘任。



合約員工獲委以重任 涉足關鍵崗位



合約制員工已不再只 是臨時替補人手。《2025年合約員工薪酬指南》顯示，越來越多僱主聘請合約員工處理敏感且具高影響力的職務，例如法律、審計及合規等範疇 ，過往因其敏感性而偏向聘用長工，如今亦開始依賴具備專業技能的合約人才來完成時間有限但需要高度專業知識的項目。



華德士香港資訊科技與轉型副總監曾沅樺表示： 「僱企業不再只看重合約員工的彈性，更重視其專業能力。我們觀察到，愈來愈多公司願意讓合約員工負責重要工作，並在福利及參與策略上作出調整，以提升吸引力。 」



提升合約員工福利 待遇看齊長工



為吸引合約制專才，企業提供的福利待遇變得更具競爭力。報告 指出，85%僱主現已為合約員工提供醫療福利 ，較去年上升4%，逐步與全職員工享有的福利看齊。此外，超過20% 僱主提供18天以上 的年假，另有36% 提供15至17天年假。這些改善反映企業視合約員工為團隊的重要一員，而非暫時的解決方案。



項目完成獎金（Completion Bonus) 亦日漸普及，33%的僱主會在項目完成後向表現優秀的合約員工發放獎金，金額通常相當於一個月薪或按年薪某個百分比計算。此舉有助提升合約 員工留任意願 ，並確保項目順利完成。



人工智能推動科技領域合約需求，各行各業需求持續上升



生成式人工智能等新技術的興起正在推動科技領域對AI/ML工程師、數據專家(Data specialist) 及雲端架構師 (Cloud architect) 等職位的合約人才需求。企業積極引入AI應用，惟面對人才供應不足旳挑戰。



在金融行業方面，企業正聘請合約員工以加強風險與合規架構、應對監管變化，以及填補法律和管治團隊的緊急空缺。合約制律師亦被廣泛應用於處理複雜的金融產品和交易。



除科技和金融業外，人力資源和業務支援部門對合約員工的需求亦持續增長，包括人力資源業務夥伴（HR Business Partners）、財務轉型專才及行政助理等，企業期望以具彈性及成本效益的方式應對人手安排。





https://www.robertwalters.com.hk/





http://www.linkedin.com/company/robert-walters

關於華德士 (Robert Walters)

Robert Walters 是全球最值得信賴的人才解決方案企業。我們在全球範圍內為各種規模的企業提供招聘、招聘流程外包和人才諮詢服務。我們致力為組織提供能實現願景與目標的人才解決方案，並攜手求職者一起重新定義職涯、實現其工作抱負。



香港辦事處成立於1997年，專注於長期或合約制招聘服務，涵蓋會計與財務、工程與物業、金融服務、人力資源、法律與合規、銷售與市場營銷、秘書及業務支援、供應鏈、物流與採購，以及資訊科技與轉型。



關於

《2025年合約制員工薪酬指南》



《2025年合約制員工薪酬指南》詳細列出了科技、金融及非金融領域的合約員工薪酬基準。本指南基於2024年的招聘數據，並結合2025年第二季的最新市場動態，為企業提供了合約人才招聘趨勢分析。



如需下載完整指南或與我們的招聘專家討論你的僱傭需求，請瀏覽：

https://www.robertwalters.com.hk/insights/hiring-advice/e-guide/hong-kong-contractor-pay-guide-2025.html

或直接與我們聯絡。









