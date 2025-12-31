2025年娛樂大事｜方大同、大S、許紹雄離世 姜濤墮海 大埔火災藝人送暖

2025年香港人經歷不少傷痛，娛樂圈亦是壞消息居多，多名著名藝人突然離世，包括方大同、大S、許紹雄等，令人婉惜。此外，11月大埔宏福苑發生嚴重火災，全城哀痛，演藝圈亦紛紛出力，籌錢及對災民慰問關心，雪中送炭，希望一起渡過難關。

1.方大同、大S、許紹雄、馮淬帆離世

方大同

2025年有幾位知名藝人相繼離世，令人婉惜。其中包括41歲音樂才子方大同，一直有指他身體欠佳，所以一度專心休息，今年3月，其官方品牌發聲明，指方大同於2月21日離世，英年早逝。

大S徐熙媛

年初，台灣女星大S（徐熙媛）在日本感染流感引起併發症猝逝，終年48歲，震驚華人演藝界，並遺下情深丈夫具俊曄、一對子女。大S親妹小S更因傷心過度，休息了一段長時間，直至年尾才漸漸復出。

許紹雄

資深老戲骨「Benz雄」許紹雄，因癌症引發器官多重機能衰竭，於今年10月離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣甚廣，契女佘詩曼、林子祥、苗僑偉與太太戚美珍等多名藝人現身喪禮，告別Benz雄。

此外，資深演員馮淬帆、唐佳雪妮夫婦、周驄、黎宣等多名藝人都在今年相繼離世，令人痛惋。

2.姜濤墮海

姜濤墮海

6月24日下午，一名男子於港島西區海面墮海，該名男子正是MIRROR成員姜濤，幸得途經船隻救起後送院治理。其墮海原因，曾一度引發揣測。後來姜濤公司指他在西環海旁跑步，其間頭暈不適。而及後姜濤都有現身報平安。

3.啟德體育園開幕，Coldplay成首個開唱單位

Coldplay成首個於啟德主場館開SHOW歌手組合

啟德體育園正式開幕，吸引了多個音樂單位開演唱會，成為了樂迷的必到之處。2025年4月，班霸樂隊Coldplay成首個開演唱會單位，COLLAR成員邱彥筒（Marf）更擔任暖場嘉賓。此外，鄧紫棋（G.E.M.）、周杰倫、五月天、謝霆鋒亦都到過啟德體育園開騷。

4.YouTube頻道「試當真」結束，《墨魚遊戲》成熱潮

《墨魚遊戲》

由游學修、蘇致豪及許賢創立的YouTube頻道「試當真」，一直廣受網民歡迎，然而他們在愚人節宣布於10月26日五周年紀念日結束營運，震撼YouTube界。在告別月，試當真推出大型遊戲節目《墨魚遊戲》，引發全城追看熱，觀看數高達340萬，可算是光榮告別。

5.「都市傳說」《風林火山》、《尋秦記》上映，港產片票房下滑

《風林火山》劇照

電影界一直有幾部「都市傳說」作品，其中《風林火山》、《尋秦記》，都於今年上映。《風林火山》在拍畢8年後上映，《尋秦記》也於拍畢6年後上映。然而，電影業的寒冬仍然未過，今年上映的香港電影只有21部，票房過千萬的包括港產動畫《世外》、《金童》、《臨時決鬥》、《贖夢》、《看我今天怎麼說》、《風林火山》等。2025年票房總收入約5.63億港元，較2024年的6.73億，下跌約16.26%。

6.大埔宏福苑火災，演藝圈捐錢停活動

MAMA

11月26日，大埔宏福苑發生造成慘重傷亡的火災，全城悲痛，社會氣氛也非常沉重。演藝圈多個活動取消及延期，亦有多名藝人捐錢、將收入捐予災民。韓國演藝界盛事「2025 MAMA AWARDS」在11月28日舉行，節目相應作出大量調節，以示對事件及死傷者的尊重。