2025年底旅遊大爆發！Trip.com x PayMe 聯手「機票酒店」終極慳錢攻略
對於習慣「一嘟即 Pay」嘅香港精明旅行家嚟講，呢個年度旅遊震撼優惠絕對要鎖定！Trip.com 聯同 PayMe，為您準備咗一份橫跨 2025 至 2026 年初嘅「年度旅遊大禮包」。只要透過指定連結預訂，並以 PayMe 結賬，您就可以輕鬆解鎖高達 HK$430 嘅總獎賞潛力！想知點樣領取所有優惠碼，規劃一趟超抵行程？我哋即刻為您詳細拆解！
🌟 第一重賞：全年通用！機票酒店獨家折扣碼 (最高即減 HK$250！)
我哋為 PayMe 用戶準備咗兩組專屬優惠碼，適用於全年任何時候嘅機票同酒店預訂。記得儲存以下折扣碼，隨時準備出發！
1. 🛫 環球機票優惠：幫您飛得更遠、更抵！
想買到最抵嘅機票飛勻全世界？用以下優惠碼，輕鬆喺成人機票票價上獲得即時減免！
消費滿 HK$1,000 或以上： 即減 HK$25
消費滿 HK$2,000 或以上： 即減 HK$50
➡️ 機票專屬優惠碼： 請使用 PM2025F
2. 🏨 優質酒店折扣：預訂靚房最高勁慳 HK$200！
想喺日韓台、泰國或者近近哋嘅深圳，鎖定性價比高嘅靚酒店？用 PayMe 優惠碼預訂預付房價，享受超強折扣！
消費滿 HK$250 或以上： 即減 HK$25
消費滿 HK$1,500 或以上： 即減 HK$120
消費滿 HK$3,000 或以上： 即減 HK$200
➡️ 酒店專屬優惠碼： 請使用 PM2025H
🎁 第二重賞：聖誕新年加碼！限時 PayMe 消費回贈 (每月最多 HK$20)
呢個係額外嘅快閃回贈，專門為趕喺 11 月至 12 月底出遊嘅朋友而設，幫您喺 PayMe 錢包再慳一筆！
【限時快閃！即時回贈機制】
活動期限： 即日起至 12 月底。
點樣賺取： 只要您喺 Trip.com 用 PayMe 埋單（不論訂單金額幾多），就會即時收到一張 HK$10 PayMe 折扣優惠券。
點樣使用： 呢張券可用於您下一次喺 Trip.com 消費淨額滿 HK$200 或以上嘅訂單。
限額提示： 呢個優惠係先到先得！每位用戶每個月最多可以領取 2 次，即係您有機會每月額外賺取 HK$20 嘅回贈！
📝 PayMe 預訂流程：教您 6 步輕鬆食盡所有折扣！
要確保您成功領取同使用以上所有優惠，請務必跟足以下簡單步驟：
進入指定專頁： 點擊本文內嘅指定活動網頁連結，這是享受 PayMe 優惠嘅唯一途徑。
複製所需優惠碼： 喺專頁內複製您要用嘅機票 (
PM2025F) 或酒店 (
PM2025H) 優惠碼。
檢查賬戶設定： 喺 Trip.com 賬戶設定中，確保您嘅語言設定係「繁體中文」、國家/地區係「香港」、貨幣係「HKD - 港幣」。
搜尋並揀選產品： 搵您心水嘅航班或酒店房型。
結賬時套用優惠碼： 喺付款頁面貼上優惠碼，必須確認折扣金額已被扣除。
用 PayMe 支付： 揀選 PayMe 作為付款方式，完成交易，即時鎖定年度至抵價！
🔔 重要使用須知
專頁限定： 必須喺指定活動網頁內完成整個預訂過程，先會符合優惠資格。
不可疊加： 每張訂單只可以用一個優惠碼，優惠不能同其他折扣 (例如 Trip Coin) 同時使用。
不適用產品： 此優惠不適用於「機加酒」等套票產品。
機票/酒店條款： 機票優惠適用於成人機票票價；酒店優惠適用於預付房價，兩者均不包括稅項同其他附加費用。
🏃 立即行動！ 咁大個優惠擺喺度，唔好再等喇！即刻進入指定活動網頁，用 PayMe 鎖定您 2025 年嘅所有旅程，開始您嘅超值環球之旅！
