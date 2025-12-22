2025年度人物專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役：人生打得最好嘅比賽︱Yahoo．睇片

【Yahoo新聞報道】經過2025年全運會一役，香港手球代表隊成為「熱血」的代名詞。「我哋本身諗住自己傻㗎啫，追求我地心中想追求嘅嘢……醒返都覺得係匪夷所思，我哋做緊乜呢？」今年港隊在全運會手球項目歷史性殺入四強，作為隊中「老大哥」的門將葉冠英，由三年前開始規劃復出，希望在全運會爭勝。雖然最終未能獲得獎牌，但葉冠英搏盡無悔，賽後原地退役，「我覺得成個比賽係……我人生打得最好嘅一個比賽」。

香港手球代表隊在全運會歷史性殺入四強，作為隊中「老大哥」的門將葉冠英，由三年前開始規劃復出，希望在全運會爭勝。

缺正規練習場 街場中「太陽拳」

訪問約在九龍灣臨華街運動場進行，手球隊的成員在分組對戰訓練。記者請葉冠英落場拍攝「守龍」片段，那天風很大，葉落場後向手心吹氣摩擦生熱。戶外非正規練習場對手球隊來說，也是障礙。「我哋成日話中太陽拳，個波凌空消失咗」，「太陽拳」是指街場像舞台spotlight般的刺身射燈；街場石屎地面與正式場地光滑地面也差異很大，「我哋好多時候有飛身嘅射球，喺室外場地，你都做唔到滾地、打個關斗已經會全部損晒」。

戶外場地像舞台spotlight般的射燈，令手球隊員常在比賽和練習途中「睇唔到波」。

戶外場地的石屎地面與正式場地光滑地面不同，「我哋好多時候有飛身嘅射球，喺室外場地，你都做唔到滾地、打個關斗已經會全部損晒」。

集體辭職備戰：互相感染 一個團魂

為備戰全運會，手球代表隊16人當中，有15人辭職練波，一度成為熱話。「呢個 topic我諗大家都係『嘩，好震撼！』老實說我哋成隊好多都經濟猛猛緊」，葉冠英笑著說。集體辭職成就了「全勤」，賽前最後的三個月，手球隊一星期訓練五日，這是久違的高密度集訓，但對其他全職運動員隊員來說卻是普通到不行的日常。記者本以為辭職是眾人「夾埋」，怎料是互相感染——辭職的念頭像在黑夜點燃的火柴，火光將信念一個接一個的傳開去，「豁出去做啲再大嘅犧牲」。比賽日子愈近，隊員們就愈想做好，「人與人之間互相感染、一個團魂，我諗呢個係香港人最引以為傲嘅精神」。

為夢想而戰，是葉冠英的目標，也是香港手球隊的目標。

衝着目標 衝着夢想

「我哋有少少衝著目標、衝著夢想去」。全運夢的背後，是手球作為非精英項目僅有的每人每月4000元「薪金」，「簡單嚟講，我哋唔可以話靠嗰4000蚊去過活」。他指了解到不少內地省隊代表，除了為獎項努力，也會為獎金而戰，「有時我哋傾偈交流，佢哋都覺得我哋好奇怪，唔係好理解我哋做緊啲乜嘢，因為佢哋係爭取緊獎金……而啲獎金都好豐盛，基本上係買到樓」，金錢獎勵最實際，「基本上佢哋係直接改善到佢嘅生活質素」。一起追夢看上去很美好，但葉冠英笑言「醒返」後思考，「點解好似咁......咁戇X嘅」，不過一起經歷「戇X」，他日回首，也是一件很熱血的事。

最後的三個月，手球隊一星期訓練五日，對港隊來說是高密度集訓，但對其他全職運動員隊員來說卻是普通到不行的日常。

「紅海」創奇蹟

和手球隊一起經歷的，還有一眾香港人。手球不如足球、網球等熱門運動，比賽沒有太多人留意。然而隊員辭職備賽的故事引起迴響，八強賽和四強賽球迷化身紅海支持，「比賽嘅關注度高咗咁多，我哋都非常受寵若驚嘅」。士氣因而強大，手球隊亦衍生相關策略，「我哋就係想要一個人海戰術，一個紅海」。葉冠英指八強賽一役，「如果你論水平技術，我哋係唔夠廣東隊打，但我哋就係想要一個人海戰術，攞到個士氣，令到對隊可能士氣下降，我哋有機會搏到一場奇蹟」。最終球迷戰術亦湊效，有三十年沒有戰勝過廣東隊，最終在那個平日的下午，港隊做到了，殺入四強。「四強同季軍戰，全場爆滿，我哋都真係好開心，完全感受到個support，感受到愛」。

四強賽與季軍戰全場爆滿，對手球隊來說是很有力的強心針。

難忘的2025年 業餘打敗職業

葉冠英形容全運會是他人生中發揮得最好的球賽，「呢個二零二五年，其實我們形容佢係一個The Peak，即是高峰、山頂嘅高峰位置」。他最難忘的一幕，是他換入準備撲救罰球時，在場球迷高呼「剪、剪、剪」（用意是給對手下馬威），「嗰一刻係充滿住能量、充滿住鼓勵、好多嘅掌聲，嗰一刻我諗真係最難忘」。雖然最終沒有「贏到最後」，但葉冠英深感自豪，因港隊以業餘的身份，打敗了多隊職業隊伍，成為全國第四。

葉冠英很喜歡「守龍」，「守龍都幾型吖！」

爭勝的盼望：年輕球員可「收錢打波」

「手球係number1，高於工作、屋企、生活、家庭等等。」由小學開始接觸手球，再接受正統訓練，被選拔進入港隊。二十年過去，葉冠英說很喜歡「守龍」，「喺teams sport裏面亦都有solo嘅效果，我鍾意團隊，但都鍾意有啲me time，有啲同自己溝通，talk to myself嘅感覺……守龍都幾型吖！」數年前曾退役、再復出、再退役。全運會前復出，是看見主場爭勝的希望，目標爭到全運會三甲，將手球變成香港體育的精英項目，提升球員待遇、練習配套等，「希望未來下一代嘅手球員、年輕嘅球， 他們有機會收錢打波」。

由小學開始接觸手球，最初因踢足球「屎波」而成為龍門，結果在手球隊大有發揮。

保持熱度 不忘初心

雖然葉冠英口裏說沒有遺憾，但他仍然希望趁著港人對手球隊的熱度，為手球隊爭取更好待遇，「一個室內嘅手球館、一個穩定嘅、風雨不改嘅手球練習基地」。他認為，要將手球打進香港的精英體育項目，「相比起球員要出人工，場地係最首要，令香港手球隊向前邁進、行得更快，第一個必要嘅需求」。他豪言香港手球隊潛能無限，只差配套，「如果你一個星期，比足五日嘅室內場地、比一個穩定嘅基地，全國冠軍都幫你攞返嚟」。即使葉冠英現已退役，但仍心心念念香港手球的發展，「我呢三年付出咗很多喺手球場上，佢未必帶嚟錢，但佢為你帶嚟一個很高嘅養分，比你去走之後嘅生活……有很多時候我哋係好計算、或者我地需要兼顧好多嘢嘅時候，都要不忘初心。你有啲嘢，喺最核心裏面好想做、有機會做到，把握好就要做」。球賽如是，追夢如是，人生也如是。